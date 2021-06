Le serie Marvel per Disney Plus non avranno una distribuzione in Blu-Ray

Nel corso degli ultimi mesi i Marvel Studios hanno dimostrato di fare sul serio investendo grandi risorse sulle produzioni televisive per Disney Plus che, secondo critica e pubblico, non hanno nulla da invidiare ai film del Marvel Cinematic Universe.

In molti si sono chiesti se gli show potevano avere in qualche modo una distribuzione Home Video ma, a quanto pare, non ci sono piani in questa direzione. La risposta è arrivata dal portale americano TV Line che ha spiegato come la Marvel non stia pensando per il momento a delle uscite in Blu-Ray, ma in futuro tutto potrebbe cambiare.

Il successo della Marvel su Disney Plus è iniziato con WandaVision, serie che ha lasciato un grande impatto sul futuro dell’MCU, e continuato con The Falcon and The Winter Soldier, show che ha visto Sam Wilson diventare a tutti gli effetti il nuovo Captain America.

Le serie Marvel Disney Plus non usciranno in Blu-Ray (almeno per il momento)

In questi giorni, invece, tutti gli occhi dei fan sono puntati su Loki, la serie con Tom Hiddleston che sta regalando grandi colpi di scena (qui il nostro incontro con il cast). Ad agosto uscirà poi lo show animato What If? e siamo in attesa di conoscere nuovi dettagli sull’uscita di She-Hulk, Hawkeye e Ms. Marvel.

Tra le produzioni future più attese per il piccolo schermo, inoltre, ci sono anche Secret Invasion, che vasta un cast stellare, e la serie su Moon Knight, noto vigilante mascherato che sarà interpretato da Oscar Isaac. Insomma, tanta carne al fuoco anche per gli anni a venire.

Potete recuperare tutte le produzioni originali Marvel su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.