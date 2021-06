Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Marvel, Panini e Disney del 10 giugno 2021.Da segnalare la conclusione dell’evento King in Black, l’esordio del best-seller Detective Culetto e il nuovo graphic novel della premiata coppia formato da Ed Brubaker e Sean Phillips intitolato Pulp.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 10 giugno 2021

Le uscite Marvel del 10 giugno 2021

Marvel: La meraviglia

Autori: Kurt Busiek, Eric Powell, Alex Ross, Steve Darnall, AA.VV.

17×26, 200 pagine, C., € 23

Contiene: Marvel (2020) #1/6

Alex Ross e Steve Darnall espandono l’idea da cui nacque Marvels! Un’antologia di storie firmate da incredibili talenti, alcuni dei quali all’esordio su un fumetto. Spider-Man, gli Avengers, gli X-Men, Hulk, Wolverine, Nick Fury… non manca proprio nessuno in questo libro che racchiude l’essenza dell’Universo Marvel. Con un cast di artisti stellari e le copertine di Alex Ross!

Maestro: Sinfonia in Chiave Gamma

Autori: German Peralta, Dale Keown, Peter David

17×26, 128 pagine, C., € 16

Contiene: Maestro (2020) #1/5

A trent’anni dalla fondamentale saga Futuro Imperfetto, il leggendario scrittore Peter David torna alla sua versione futuristica di Hulk! La storia attesa da decenni: l’origine segreta del Maestro! Com’è nato il tirannico ed esacerbato padrone di ciò che resta del mondo! Una saga che risponderà a questa e ad altre domande che per anni hanno ossessionato i fan del Golia Verde!

Carnage – Massacro

Autori: Mike Perkins, Gerry Conway

18.3×27.7, 368 pagine, C., € 36

Contiene: Carnage (2015) #1/16, All-New All-Different Marvel Point One #1

In un unico volume, la prima maxi-serie dedicata al coprotagonista del film Venom: Let There Be Carnage! Il serial killer simbiotico è di nuovo a piede libero, e l’F.B.I. reagisce con una task force letale! Riusciranno Toxin, l’Uomo Lupo e Manny Calderon a impedire che Carnage usi il libro dei morti Darkhold? Dallo scrittore di La morte di Gwen Stacy e dal disegnatore di L’ombra dello scorpione!

Thor 13

Autori: Donny Cates, Nic Klein

17×26, 24 pagine, S., € 3

Contiene: Thor (2020) #13

Thor è fuori gioco e Donald Blake è pronto a finire ciò che ha iniziato! Questo potrebbe significare la fine di Asgard! Sempre che un irriconoscibile Odino non riesca a salvare suo figlio e il suo regno! Intanto, nella Dimensione di Sangue le cose stanno per mettersi male per gli asgardiani…

DEADPOOL: LA GUERRA DI WADE WILSON

Autori: Duane Swierczynski, Jason Pearson

17×26, 112 pagine, C., € 15

Contiene: Deadpool: Wade Wilson’s War (2010) #1/4

Arrestato e condotto a testimoniare di fronte al Senato, Wade Wilson si appresta a raccontare tutta la verità… o forse no! C’era una volta una squadra segreta governativa, composta da Deadpool, Silver Sable, Domino e Bullseye. Vogliamo scommettere che le loro non erano missioni di pace? Le origini di Deadpool (?) in una storia adrenalinica che mescola in maniera indissolubile umorismo grottesco, violenza e politica.

X-Factor 7

Autori: Leah Williams, David Baldeón

17×26, 24 pagine, S., € 3

Contiene: X-Factor (2020) #8

La base della nuova X-Factor è chiamata Cimitero… e sta per diventare effettivamente luogo di sepoltura per Northstar e compagni! Prosegue la saga del ritorno di Morrigan! Nel frattempo, Prodigy continua a fare strane scoperte… e Mille Occhi manifesta nuovi e incredibili capacità!

Venom 35

Autori: Iban Coello, Garry Brown, Clay McLeod Chapman, Donny Cates

17×26, 56 pagine, S., € 5

Contiene: Venom (2018) #34, King in Black: Scream (2021) #1

Una storia di King in Black! Possibile sia questa la fine di Eddie Brock come Venom? In appendice, la conclusione della storia di Scream! E come se la caverà il simbionte di Andi Benton con Knull?

Venom 5 – Absolute Carnage

Autori: Iban Coello, Juan Gedeon, Donny Cates

17×26, 112 pagine, C., € 16

Il ritorno di Carnage sconvolge il mondo di Venom! Cletus Kasady è scatenato, ed Eddie Brock deve proteggere suo figlio Dylan a ogni costo. Ma il V-Man e Carnage non sono gli unici simbionti che si aggirano per New York … e questo significa che c’è il rischio di una vera catastrofe!

Wolverine: La lunga notte

Autori: Marcio Takara, Benjamin Percy

17×26, 120 pagine, C., € 16

Contiene: Wolverine: Long Night (2020) #1/5

Qualcuno sta compiendo sanguinosi omicidi nel gelido Alaska… e il primo sospettato è Wolverine! Un noir autoconclusivo, perfetto per vecchi e nuovi fan dell’eroe artigliato! La storia che ha lanciato Benjamin Percy, l’attuale scrittore di Wolverine e X-Force!

What If?

Autori: Roy Thomas, Gil Kane, Herb Trimpe, Jim Shooter, Jim Craig

17×26, 216 pagine, C., € 25

Contiene: What If? (1977) #1/6

Nel Multiverso Marvel ogni quesito è lecito! Cosa sarebbe accaduto se Spider-Man fosse entrato a far parte dei Fantastici Quattro? E se Hulk avesse il cervello di Bruce Banner, gli Avengers non fossero mai esistiti e Capitan America non fosse scomparso durante la guerra? Il primo volume della collana che indaga tutti i possibili scenari nelle vite dei super eroi Marvel!

X-Men 17

Autori: Phil Noto, Jonathan Hickman, Brett Booth

17×26, 56 pagine, S., € 6

Contiene: X-Men (2019) #16/17

La guerra fra Krakoa e Arakko è terminata e per le due isole è tempo di riunirsi… oppure no? Ciclope, Jean Grey e Tempesta prendono un’importante decisione… e poi volano all’altro capo della galassia per salvare la Principessa Xandra! Ospiti d’onore: la Guardia Imperiale Shi’ar, Cannonball e Sunspot!

L’Immortale Hulk 38

Autori: Declan Shalvey, Al Ewing, Joe Bennett

17×26, 56 pagine, S., € 6

Contiene: Immortal Hulk (2018) #43, Immortal Hulk: Flatline (2021) #1

New York ha otto milioni di abitanti, e tra questi c’è un mostro: una creatura di caos e anarchia spinta dalla rabbia e dal disprezzo per l’uomo! Ma non c’è niente di cui preoccuparsi, il rimedio è stato trovato… gli U-Foes sono qui e uccideranno il Golia Verde! Il grande artista irlandese Declan Shalvey scrive e disegna una storia di Hulk!

Iron Man 7

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

17×26, 24 pagine, S., € 3

Contiene: Iron Man (2020) #7

Cos’è accaduto all’improbabile squadra messa insieme da Iron Man? Tony Stark e WarMachine sono costretti a inseguire Korvac, ma dovranno guardarsi dalla sua capacità di manipolare il prossimo. Lo storico nemico degli Avengers, rinato di recente in un nuovo corpo artificiale, vuole raggiungere Taa II, la nave di Galactus, per ottenere un potere sconfinato. Il conflitto si sposta in una dimensione interstellare!

King in Black Presenta: Namor

Autori: Kurt Busiek, Benjamin Dewey, Jonas Scharf

17×26, 112 pagine, B., € 13

Contiene: King in Black: Namor (2020) #1/5

Una storia mai narrata di Namor il Sub-Mariner… e della saga King in Black! Passato e presente si intrecciano per raccontare il legame tra Atlantide e Knull! Chi o cosa è la Marea Nera? Il grande ritorno di Kurt Busiek, lo sceneggiatore del capolavoro Marvels!

Absolute Carnage – Il Re Insanguinato

Autori: Ryan Stegman, Clay McLeod Chapman, Donny Cates

17×26, 192 pagine, C., € 23

Contiene: Absolute Carnage (2019) #1/5, Free Comic Book Day 2019: Spider-Man/Venom #1

Finalmente in volume il velenoso, grande evento dello scorso anno! Potenziato da Knull, il Dio dei simbionti, Carnage si scatena come mai prima d’ora! C’è solo una persona che potrebbe essere in grado di fermarlo: Eddie Brock! La saga che ha condotto a King in Black firmata da Donny Cates e Ryan Stegman!

King in Black: Avengers

Autori: Juan Frigeri, Ed Brisson, Jesús Saiz, Simon Spurrier, AA.VV.

17×26, 128 pagine, B., € 13

Contiene: King in Black: Black Knight (2021) #1, King in Black: Black Panther (2021) #1, King in Black: Wiccan and Hulkling (2021) #1, King in Black: Ghost Rider (2021) #1

King in Black continua qui, con gli Eroi più potenti della Terra che devono fronteggiare l’invasione di Knull, il dio dei simbionti. Ancor prima che con i suoi nemici, il Cavaliere Nero dovrà vedersela con l’oscurità che alberga dentro di sé. Pantera Nera deve difendere il Wakanda da un’invasione come non se ne sono mai viste prima! Wiccan e Hulkling vivono una luna di miele molto particolare, mentre Ghost Rider ha un problema da risolvere… e il suo nome è Mefisto!

Amazing Spider-Man 63

Autori: Nick Spencer, Marcelo Ferreira

17×26, 48 pagine, S., € 5

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #58/59

Una saga completa in due parti: Spazio negativo! Tornano i Demoni Interiori… ma cos’è successo al loro boss, Mr. Negativo? Continua a dipanarsi il mistero di Kindred! Disegni dell’artista di Morbius: Vecchie ferite!

Avengers 32

Autori: Jason Aaron, Javier Garron

17×26, 24 pagine, S., € 3

Contiene: Avengers (2018) #43

Le battute finali del torneo per decretare chi sarà la nuova Fenice! Pantera Nera contro Wolverine! She-Hulk contro Namor! Con il resto degli Avengers impegnati in un improbo scontro con la Forza Fenice… Thor scopre un misterioso legame con l’entità cosmica!

Captain America 31

Autori: Leonard Kirk, Stefano Landini, Ta-Nehisi Coates, Danny Lore, AA.VV.

17×26, 56 pagine, S., € 6

Contiene: Captain America (2018) #27, King in Black: Captain America (2021) #1

Caccia al Teschio Rosso! Mentre a Madripoor infuriava la battaglia con le forze dell’Elite al Potere, Alexa Lukin e il Teschio Rosso sono riusciti a fuggire… e i loro piani coinvolgono anche Sinthea Shmidt, la figlia della nemesi di Capitan America! Numero doppio con una storia speciale di King in Black: Cap si è davvero liberato del simbionte?

Champions Vol. 1: Fuorilegge

Autori: Al Ewing, Simone di Meo, Bob Quinn

17×26, 120 pagine, B., € 13

Contiene: Champions (2020) #1/5

Il governo ha dichiarato illegali i super eroi minorenni! I Champions sono braccati, isolati, perseguitati… ma questo non li fermerà dal difendere i più deboli! Chi ha tradito la squadra? La serie che ha fatto conoscere al grande pubblico americano il talento di Simone Di Meo!

Deadpool 8

Autori: Gerardo Sandoval

17×26, 40 pagine, S., € 5

Contiene: Deadpool (2019) #10

Il Re dei Mostri contro il Re in Nero contro il Re dei Draghi! Un antico e malvagio dio spaziale vuole uccidere Deadpool. Un antico e malvagio culto vuole uccidere Deadpool. La serie scritta da Kelly Thompson si conclude con una storia di King in Black!

Fantastici Quattro 31

Autori: Dan Slott, Zé Carlos

17×26, 48 pagine, S., € 5

Contiene: Fantastic Four (2018) #29/30

Mentre l’evento King in Black infuria sulla Terra, un simbionte si fonde con un membro dei Fantastici Quattro! Cosa succederà agli altri componenti della famiglia? Come se non bastasse, un’antica forza è riemersa dal Multiverso! L’Invisibile allestisce uno squadrone per una missione spaziale segreta!

King in Black 3

Autori: Ryan Stegman, Donny Cates

17×26, 64 pagine, S., € 6

Contiene: King in Black (2020) #4/5

Si conclude qui il crossover ragnesco del 2021! È possibile sconfiggere Knull o stiamo per assistere alla fine dell’Universo Marvel? E direttamente da Krakoa arrivano… gli incredibili X-Men! Sarà davvero questa l’ultima avventura di Eddie Brock?

New Avengers: Evasione

Autori: David Finch, Brian Michael Bendis

17×26, 168 pagine, C., € 15

Contiene: New Avengers (2005) #1/6

Alcuni tra i maggiori super criminali sono evasi! Chi li fermerà ora che gli Avengers non esistono più? Risposta: Capitan America e Iron Man, affiancati da Spider-Man, Wolverine, Spider-Woman, Luke Cage e dal potentissimo Sentry. Certo, sarebbe bello se, qualora avesse successo, un gruppo del genere continuasse a esistere… Un nuovo inizio per gli Eroi più potenti della Terra, in una saga cruciale per il destino dell’Universo Marvel!

Marvel Integrale: Gli Incredibili X-Men 30

Autori: John Romita Jr., Chris Claremont

16×21, 96 pagine, B., € 4.90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #180/183

Quattro indimenticabili storie di Chris Claremont e John Romita Jr.! Rogue, la più giovane recluta degli Uomini-X, è impazzita! Missione a Tokyo per gli X-Men reduci da Guerre Segrete! Inoltre, un epocale scontro tra Colosso e il Fenomeno!

Le uscite Panini Comics del 10 giugno 2021

Detective Culetto 1 – La signora in viola e il messaggio misterioso

Autori: Troll

14.8×21, 88 pagine, C., € 10

Contiene: Oshiri Tantei, murasaku fujin no ango jiken

Risolve i casi più intricati con il suo irresistibile savoir-faire. Nessun malfattore è in grado di sfuggire alle sue abilità deduttive… e alle sue puzzette! Detective Culetto, uno dei personaggi giapponesi più amati dal volto decisamente particolare, fa il suo debutto in Italia con l’intricato caso della signora in viola, alle prese con degli enigmi altrettanto particolari!

Detective Culetto 2 – Il gigante che viene di notte

Autori: Troll

14.8×21, 88 pagine, C., € 10

Contiene: Oshiri Tantei, yamiyo ni kieru kyojin

Una nuova avventura per Detective Culetto, il gentiluomo tutto d’un pezzo che risolve qualsiasi tipo di enigma e punisce i colpevoli! Stavolta il nostro eroe si trova alle prese con un ladro molto strano. Agisce di notte per perpetrare i suoi crimini ed è… alto cinque metri! Com’è possibile?

Asterix e i Goti

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21.8×28.7, 48 pagine, C., € 6.90

Contiene: Astérix et les Goths

Prosegue l’edizione cronologica in formato brossurato di tutti i volumi di Asterix! In Asterix e i Goti, Panoramix viene eletto druido dell’anno, fregio che lo rende immediatamente molto famoso e ricercato, al punto da… essere rapito da alcuni Goti che vogliono costringerlo a ricreare la sua misteriosissima pozione per loro! Riusciranno Asterix e Obelix a liberarlo?

Star Wars: Lando

Autori: Charles Soule, Alex Maleev

17×26, 112 pagine, C., € 16

Prima di unirsi alla Ribellione e prima di amministrare la Città nelle Nuvole su Bespin, Lando era un contrabbandiere che si guadagnava da vivere ingannando con il sorriso sulle labbra e usando il suo innegabile fascino. In queste avventure, assieme al fidato Lobot, Lando ha in programma di rubare una nave molto preziosa, ma questa volta forse si è spinto troppo in là. In fuga da un cacciatore di taglie formidabile a inseguire i suoi obiettivi, per Lando e Lobot il colpo della vita diventa una battaglia per la sopravvivenza che cambierà le cose per sempre.

Star Wars 4

Autori: Raffaele Ienco, Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak

17×26, 48 pagine, S., € 5

Contiene: Star Wars (2020) #4, Darth Vader (2020) #4

Sulla Città nelle Nuvole, le cose si sono messe male per Luke, Lando e la Principessa Leia, che si ritrova congelata in una lastra di carbonite! Su Naboo, invece, Darth Vader sta per apprendere alcuni sconvolgenti segreti sull’amata Padmé Amidala.

Pulp

Autori: Ed Brubaker, Sean Philips

17×26, 72 pagine, C., € 13

Contiene: Pulp

Max Winters, uno scrittore di romanzi pulp che vive a New York negli anni della Grande Depressione, si ritrova coinvolto in una storia non dissimile da quelle che crea e che narrano di un fuorilegge del selvaggio West che dispensa giustizia. Riuscirà a fare lo stesso nella vita reale fra rapinatori di banche, spie naziste e nemici del suo passato? Un thriller e una riflessione sulla violenza nella vita, una nuova graphic novel dal pluripremiato duo colpevole di capolavori come Criminal, Un brutto weekend e I miei eroi sono sempre stati tossici.

Le uscite Disney del 10 giugno 2021

Impara il Calcio con Topolino

Autori: AA.VV.

14×18.6, 192 pagine, B., € 6.90

In occasione degli appuntamenti calcistici degli Europei, ecco un aggiornatissimo manuale di calcio di Topolino. Una guida unica, con spiegazioni, consigli, suggerimenti per imparare la teoria e migliorare la pratica, intervallati da tre storie a fumetti di Paperi alle prese con il mondo del pallone. La prefazione è di Swann Ritossa, campione di calcio freestyle.

Topolino 3420

Autori: AA.VV.

13.9×18.6, 160 pagine, B., € 3

Topolino 3420 + il Manuale del Calcio

Autori: AA.VV.

13.9×18.6, 160 pagine, B., € 8.90

Paperfantasy 21

Autori: AA.VV.

14×18.6, 144 pagine, B., € 4.20

Nel secondo episodio di Squadra recuperi spaziali: Uno strano furto, il gruppo capeggiato da Paperino dovrà indagare sulla sparizione e il successivo recupero di qualcosa di davvero speciale, unico e molto caro a Zio Paperone. Se invece preferisci storie più magiche e mitologiche, continua la saga di Wizards of Mickey, con Il pozzo dei draghi e Streghe a palazzo.

Paperino e il Mega Torneo

Autori: AA.VV.

14×18.6, 128 pagine, B., € 6.90

Tornano le cinque storie dedicate all’operazione Quackball Cards, pubblicate in origine a partire da Topolino n. 3279 del 26 settembre 2018 e qui raccolte in un unico albo. In regalo il set completo delle quackball cards!

Paperinik – L’Inafferrabile Vendicatore 13

Autori: AA.VV.

14×18.6, 192 pagine, B., € 4.50

Il nuovo numero dei Classici Disney d’autore è dedicato al Papero mascherato, affidato al suo grande interprete ed estimatore Marco Gervasio, che seleziona le sue storie del cuore (fra cui la celebre Paperinik e la scuola del Krimen) e firma la sceneggiatura del racconto inedito: l’albo diventa un’unica, grande avventura in cui Paperino sarà costretto a indossare i panni di Paperinik per affrontare insolite alleanze, bande criminali e irriducibili poliziotti!

Paperino e il Razzo Interplanetario

Autori: Carlo Chendi, Luciano Bottaro

20.5×28, 88 pagine, C., € 12.90

Dallo scrigno dei “tesori” Disney una grande storia spumeggiante di invenzioni grafiche e linguistiche: Carlo Chendi e Luciano Bottaro ci lanciano nello spazio insieme a Paperino, Paperone, Archimede e i nipotini, fra paesaggi stralunati e surreali e personaggi indimenticabili come il dittatore Rebo e gli strampalati gioviali. Un’occasione per riapprezzare in grande formato questa divertente “space opera”, arricchita anche da una copertina inedita di Enrico Faccini e da un apparato di contributi extra.

Lego Explorer 1 Con Gadget: pappagallo lego (BUSTINA CON PEZZI DA MONTARE)

21×28, 32 pagine, S., col., € 5.90