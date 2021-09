Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha diffuso le uscite Panini DC Italia del 2 Settembre 2021.

Le uscite Panini DC Italia del 2 Settembre 2021

DC Omnibus Batman Eternal

Autori: Tim Seeley, Scott Snyder, Jason Fabok, James Tynion IV, Autori vari

18.3X27.7, 1208 pp., Cartonato + sovracover, 95,00 €

Contiene: Batman Eternal (2014) #1/52, Batman (2011) #28

Gotham City è nel caos: guerre tra bande, rivolte, infestazioni, attacchi terroristici… Tutti gli alleati del Cavaliere Oscuro stanno combattendo per riportare la città sotto controllo… ma chi ha orchestrato questo pandemonio? Con Jim Gordon in prigione, Batman e gli altri eroi dovranno fare i conti non soltanto con i criminali, ma anche con la polizia corrotta! Per la prima volta in Italia, il mastodontico volume che raccoglie tutti i cinquantadue episodi di Batman Eternal, oltre al prologo pubblicato su Batman!

Acquista DC Omnibus Batman Eternal su Amazon.it

DC Rebirth Collection Wonder Woman 4 – Godwatch

Autori: Stephanie Hans, Romulo Fajardo Jr., Greg Rucka, Nicola Scott, Autori vari

17X26, 168 pp., Cartonato, 20,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #16, #18, #20, #22, #24, Wonder Woman Annual (2017) #1

Il viaggio della principessa delle Amazzoni alla ricerca della verità continua! Dal momento in cui Wonder Woman è arrivata nel nostro mondo, Godwatch ha seguito le sue mosse. Ma chi sono e cosa vogliono? Inoltre, quando l’anima di una ragazza viene strappata dal proprio corpo, Diana deve tornare a Themyscira per liberare Ares! L’ultimo volume del ciclo firmato da Greg Rucka!

Acquista DC Rebirth Collection Wonder Woman 4 – Godwatch su Amazon.it

DC Black Label Hits DMZ 3 – Lavori Pubblici

Autori: Riccardo Burchielli, Brian Wood

17X26, 128 pp., Brossurato, 13,00 €

Contiene: DMZ #13/17

Continua il capolavoro di Brian Wood e Riccardo Burchielli, che diventerà presto una serie TV con Rosario Dawson! Matty Roth è riuscito a infiltrarsi nell’azienda incaricata di ricostruire la disastrata New York. Ma quella che doveva essere una semplice inchiesta giornalistica si trasforma in qualcosa di molto più grande! Cosa accade quando un’azienda senza scrupoli si piazza nel bel mezzo di una metropoli distrutta da una guerra civile?

Acquista DC Black Label Hits DMZ 3 – Lavori Pubblici su Amazon.it

DC Black Label Question: le Morti di Vic Sage 4

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan, Bill Sienkiewicz, Chris Sotomayor

21.6X27.6, 48 pp., Brossurato, 6,90 €

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #4

Il capitolo finale delle nuove avventure di Question! Vic Sage è tornato a Hub City dopo una folle corsa attraverso le sue vite precedenti. Ma è in tempo perché la sua sorte non sia segnata anche nel presente com’è sempre stato nel passato? Jeff Lemire (Sweet Tooth) pone il quesito: e se Hub City potesse vivere solo se Vic morisse?

Acquista DC Black Label Question: le Morti di Vic Sage 4 su Amazon.it

DC Best Seller Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 16

Autori: Yanick Paquette, Scott Snyder, Greg Capullo

16X21, 104 pp., Brossurato, 4,90 €

Contiene: Batman (2011) #48/50

Il gran finale di Superpesante! Se i semi di Mr. Bloom fioriranno, il nuovo Batman si ritroverà contro l’intera Gotham City! Riuscirà Bruce Wayne a lasciarsi alle spalle una vita libera dal dolore e dall’angoscia? Il suo destino e quello del Cavaliere Oscuro sta per essere deciso una volta per tutte…

Acquista DC Best Seller Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 16 su Amazon.it

Flash 16

Autori: Brandon Vietti, Tim Sheridan, Dale Eaglesham, Rafa Sandoval

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Future State: The Flash (2021) #1, Future State: Teen Titans (2021) #1

Wally West è pronto a uccidere Barry Allen e gli altri velocisti, impotenti di fronte alla furia della Forza della Velocità! Nightwing, Starfire, Beast Boy e Cyborg tornano sul luogo del loro più grande fallimento per affrontare il male che ha distrutto i Teen Titans. L’esordio nell’Universo DC del misterioso Red X, già apparso nella serie TV di successo Teen Titans Go! Uno sguardo a un futuro terribile e l’arrivo dei Teen Titans nel primo albo legato all’evento Future State!

Acquista Flash 16 su Amazon.it

Lanterna Verde 16

Autori: Clayton Henry, Ryan Cady, Geoffrey Thorne, Tom Raney, Autori vari

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Future State: Green Lantern (2021) #1

Le storie di Future State sono qui! Il perfetto punto di partenza per nuovi lettori! John Stewart è intrappolato dietro le linee nemiche oltre i settori conosciuti dell’universo! Nel frattempo, Jessica Cruz si trova costretta a combattere un’invasione di Lanterne Gialle guidate da Sinestro! Guy Gardner, intrappolato in un mondo lontano, decide di riaprire il Warriors Bar…

Acquista Lanterna Verde 16 su Amazon.it