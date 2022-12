Una delle opere d’arte più celebri dell’arte giapponese arrivata fino a noi, la xilografia in stile ukiyo-e “Una grande onda al largo di Kanagawa” del Maestro Katsushika Hokusai va ad aggiungersi alla linea LEGO Art a partire dal 1° gennaio 2023.

Universalmente conosciuta come “La Grande Onda“, l’opera riproduce il Monte FUJI (la montagna simbolo del Giappone) sullo sfondo, con una grande onda in primo piano che investe un gruppo di piccole imbarcazioni in balìa di una tempesta. L’immagine, così evocativa e potente, viene riprodotta nel set LEGO Art non come i precedenti ritratti di supereroi o personaggi famosi bensì in forma di vero e proprio mosaico 3D, progettato con una tecnica simile a quella vista nel recente set LEGO Ideas dedicato ad una delle più note opere di Vincent van Gogh, la bellissima Notte stellata. La costruzione è infatti composta da più strati con elementi e forme diverse che consentono di riprodurre le linee e la profondità dell’opera d’arte originale alla quale il modello si ispira.

Si tratta di un set LEGO Art davvero unico, che si è evoluto dal formato 2D con il quale le immagini dei primi set LEGO Art erano realizzate solo elementi tile e gli stud degli elementi plate, ad un formato 3D già visto non solo nel set LEGO Ideas di cui sopra ma anche nel recente set The Rolling Stones che riproduce la celebre linguaccia simbolo della rock band inglese.

Esattamente come tutti i set precedentemente aggiunti alla linea LEGO Art, il set è pensato per essere un pregiato elemento da esposizione, progettato non solo per essere una costruzione rilassante e interessante, ma anche per aggiungere un tocco di stile alla nostra casa o al nostro ufficio, dal momento che riproduce una delle opere d’arte più influenti di tutti i tempi.

Anche per questo nuovo set, sarà disponibile un podcast e una colonna sonora appositamente creati per essere ascoltati durante la costruzione per conoscere particolari e dettagli dell’opera originale e per entrare nel giusto mood durante la costruzione stessa.

Incluso nel set possiamo trovare anche un elemento stampato con la riproduzione della firma autografa del Maestro Katsushika Hokusai.

Clicca qui per acquistare il set

LEGO Art #31208 Hokusai: The Great Wave

(dal 1° gennaio 2023)

Il set è composto da 1.810 pezzi, che includono le 6 speciali basi che costituiranno la tela e 2 elementi gancio tramite i quali sarà possibile appendere la costruzione a parete. Una volta costruito, il set misura più di 52 cm di larghezza 39 cm di larghezza.

Le tecniche di costruzione sono molto interessanti, tra cui possiamo senz’altro segnalare l’utilizzo di elementi vegetali di colore bianco per riprodurre le creste e la spuma delle onde, il tratto distintivo di quest’opera tanto evocativa e iconica.

I dettagli