LEGO: in arrivo il nuovo cappuccio di Batman

Dopo la “testa” di Carnage svelata con largo anticipo dalla catena americana Target, è la volta dell’altro colosso americano Barnes and Noble rivelare in anticipo le immagini e la descrizione della nuova cappuccio di Batman, ovvero il set LEGO DC Comics Super Heroes #76182 Batman Cowl, il cui arrivo sugli scaffali è previsto (in USA) per il prossimo 26 aprile e qui in Europa ragionevolmente dal 1° maggio, in contemporanea con il set dedicato a Carnage (e pare a quello simile dedicato a Venom).

Composto da 410 pezzi, il modello misura 22 centimetri di altezza ed è ovviamente indirizzato ai fan del Cavaliere Oscuro e i costruttori LEGO adulti. Segue lo stesso concetto di design di quello del set LEGO Marvel #76199 Carnage, a partire dalla presenza della targhetta identificativa ad uso esposizione e display. Il prezzo in USA dovrebbe essere di 59,99 dollari. In Europa, vista la similitudine con il set dedicato a Carnage, dovrebbe costare 66,99 euro.

A differenza degli altri “caschi” dei temi LEGO Star Wars (ve ne parliamo in questo nostro articolo) e LEGO Marvel (li trovate descritti in questo nostro articolo), solo la base del set è realizzata con elementi di colore nero: il resto del supporto per l’esposizione e display, così come la parte in corrispondenza di quelle che sarebbero le parti scoperte del “viso”, sono realizzati tramite parti trasparenti. Sembra inoltre che il set sarà completamente privo di adesivi, dal momento che la targhetta identificativa sembra essere un pezzo stampato.

Nel mentre che scriviamo, le informazioni e le foto del set LEGO DC Comics Super Heroes #76182 Batman Cowl sono state rimosse dal sito di Barnes and Noble. Vi aggiorneremo non appena il set verrà pubblicato su lego.com e/o quando riceveremo nuove informazioni.