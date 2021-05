LEGO e Snapchat: una nuova collaborazione in Augmented Reality

Durante il recente Summit Snap Partner Summit 2021, LEGO e Snapchat hanno presentato a sorpresa Connected Lenses, una nuova applicazione delle lens di Augmented Reality per l’App del fantasmino sviluppata da Snap Inc. Grazie a questa nuova lens, gli utenti di Snapchat potranno connettersi tra loro e divertirsi a costruire insieme pur non essendo nello stesso luogo fisico grazia al motore di Augmented Reality implementato nella App stessa. Andiamo a vedere di cosa si tratta?

E’ la prima volta che LEGO si spinge così tanto verso la realtà aumentata, creando insieme agli sviluppatori di Snapchat una applicazione che permetterà agli utenti di costruire virtualmente, in un ambiente condiviso e realizzato tramite la Augmented Reality, un creazione in mattoncini LEGO. Per la prima volta quindi, diversi utenti potranno sperimentare la stessa esperienza lens nello stesso momento pur non essendo nello stesso posto fisico, indifferentemente che si trovino in due stanze diverse o in due diverse località nel mondo.

La innovativa applicazione Connected Lenses creata da LEGO e Snapchat ci consentirà quindi di condividere una esperienza di costruzione con i mattoncini LEGO direttamente all’interno dell’App Snapchat stessa, condividendo interazioni in tempo reale e co-localizzate durante le quali si potrà chattare, giocare e costruire con i nostri amici, ovunque essi siano.

Nel video dimostrativo presentato al Summit

possiamo infatti vedere due user, ciascuno da casa propria, che agiscono sullo stesso set LEGO fluttuante sopra i rispettivi piani di lavoro grazie alla Augmented Reality, aggiungendo nuovi mattoncini, effetti visivi e sonori, animazioni e quant’altro che aggiunti da uno dei due utenti, immediatamente e in tempo reale vengono visualizzati sullo smatphone dell’altro.

La collaborazione con LEGO vuole dare evidenza all’ultima estensione introdotta nelle lenses di Augmented Reality di Snapchat, che già includono

le popolari lenses dei filtri fotografici che permettono agli utilizzatori di scattare degli Snap nei quali si trasformano, aggiungono effetti 3D, oggetti e personaggi

le note Landmarker lenses

le simpatiche Explorer lenses, ovvero le migliaia e migliaia di lenses fotografiche realizzate dagli utenti stessi tramite la App desktop Snap Lens Studio

La nuova lens di LEGO e Snapchat sarà presto disponibile sul profilo ufficiale di LEGO stessa.

I contenuti di questo articolo:

Le altre collaborazioni di LEGO con Snap Inc.

LEGO e la Augmented Reality

I set LEGO VIDIYO

Le altre collaborazioni di LEGO e Snapchat

Non è la prima collaborazione tra LEGO e Snapchat. Scopriamo insieme le precedenti.

Il primo negozio LEGO Wear… senza abiti esposti

In occasione della London Fashion Week, LEGO Wear e Snapchat hanno realizzato un vero e proprio negozio di abbigliamento virtuale. E’ stato infatti predisposto un innovativo store pop-up realizzato con la tecnologia della Augmented Reality, al fine di promuovere la prima collezione esclusiva di abiti dedicata agli adulti in edizione limitata di LEGO Wear. Lo store pop-up appare fisicamente vuoto, ad eccezione di una postazione Snapcode (la “versione” di Snapchat al codice QR), che rappresenta una sorta di portale che, grazie alla scansione via cellulare, permette agli acquirenti di entrare nel negozio virtuale, comprensivo di DJ, di un buttafuori LEGO, di un gioco arcade e soprattutto, dei prodotti esclusivi della collezione pronti per l’acquisto.

Lea Sandell, Global Social Media Innovation Lead per LEGO ha dichiarato:

“Come brand stiamo esplorando una moltitudine di piattaforme digitali e tecnologie per connetterci con i nostri fan in modo coinvolgente e innovativo. Questo è un esperimento che ha come obiettivo unire il mondo fisico e digitale. Per noi il fulcro dell’esperienza LEGO è quella di usare l’immaginazione per unire i nostri mattoncini in modo creativo, ma vediamo la tecnologia un’estensione e la valorizzazione dell’esperienza fisica. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per implementare l’esperienza lego e renderla divertente e coinvolgente per i nostri fan”

Snapchat, LEGO e la lense LEGO DOTS

LEGO e Snapchat hanno realizzato una lense a tema LEGO DOTS per Snapchat che mette mette a disposizione degli utenti dell’App del fantasmino un filtro per i selfie che permette di aggiungere alle foto i simboli charms dei set LEGO DOTS (le varie faccine, le iconcine etc) e un bordo a tema con alcuni dei bracciali LEGO DOTS.

(Credit photo: bricksfanz.com)

Snapchat, LEGO e la lens dei caschi LEGO Star Wars

LEGO e Snapchat hanno realizzato una lense che permette agli utenti dell’App del fantasmino di letteralmente indossare uno dei 4 caschi LEGO Star Wars

È stato rilasciato un video (poi rimosso da Youtube) che mostra la funzione degli effetti, ma non siamo stati in grado di trovare le lenti su Snapchat, il che potrebbe significare che si trattava di un evento limitato per la speciale giornata del 4th May (May the 4th be with you) celebrta in tutto il mondo dai fan della saga di Star Wars. Staremo a vedere se questa particolare lense verrà integrata definitivamente in Snapchat, così che i costruttori e i fan della saga di tutto il mondo possano vedere come starebbero indossando un casco LEGO Star Wars a grandezza naturale.

(Credit photo: brickfanatics.com)

LEGO e la Augmented Reality

L’integrazione con le lens di Augmented Reality di Snap Inc. non è la prima esperienza di LEGO in questo campo. Oltre alla non fortunatissima serie di set LEGO Hidden Side infatti, lo scorso 1° marzo 2021 ha avuto inizio la commercializzazione dei primi set del nuovo tema LEGO VIDIYO, sviluppato in collaborazione con Universal Music Group (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) e che si pone l’obiettivo di mettere a disposizione dei bambini una piattaforma social protetta e sicura all’interno della quale poter condividere video musicali realizzati con lo smartphone e dei quali poter essere protagonisti insieme ai loro personaggi preferiti (L.L.A.M.A e gli altri Beatboxes, oltre ai vari Bandmates) e sfruttando l’enorme discografia UMG. I nuovi set LEGO VIDIYO sono decisamente migliori dal punto di vista dell’interfacciamento con la App. I costruttori dei set del precedente tema LEGO Hidden Side erano infatti penalizzati dal punto di vista della esperienza costruttiva per via del fatto che modificando i set questi non venivano più riconosciuti dal motore della Augmented Reality della App collegata ai set stessi. I nuovi set LEGO VIDIYO invece, non solo permettono di interagire con i set stessi, ma consentono ai piccoli costruttori di far interagire i personaggi dell’App sia con “fondali” reali (il parco sotto casa, la propria cameretta etc) che costruiti da da loro stessi utilizzando i mattoncini LEGO in loro possesso. Oltre alla prima serie di set e personaggi commercializzati a marzo, dal 1° giugno saranno acquistabili anche i nuovi set “estivi”, ancora più fantasiosi e creativi dei precedenti. Andiamo a scoprirli insieme.

I set LEGO VIDIYO

I set LEGO VIDIYO sono raggruppabili in tre categorie:

Beatboxes

Bandmates

Stage (palcoscenici costruibili)

I Beatboxes

I set BeatBox che contengono gli otto personaggi principali sono:

LEGO VIDIYO #43102 Candy Mermaid BeatBox

Include la minifigure di Candy Pop, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43103 Punk Pirate BeatBox

Include la minifigure di Pirate Punk, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43104 Alien DJ BeatBox

Include la minifigure di Alien DJ, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43105 Party Llama BeatBox

Include la minifigure di L.L.A.M.A, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43106 Unicorn DJ BeatBox

Include la minifigure di Unicorn DJ, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43107 HipHop Robot BeatBox

Include la minifigure di Robot Break-dancer, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43109 Metal Dragon BeatBox

Include la minifigure di Metal Dragon, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43110 Folk Fairy BeatBox

Include la minifigure di Folk Fairy, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza.

I Bandmates

I 12 personaggi Bandmates che fanno parte di ciascuna delle due serie, vanno ad aggiungersi agli 8 personaggi principali delle Beatboxes e a quelli che fanno parte dei nuovi Stage per comporre le più assurde, fantastiche ed eterogenee crew del mondo musicale. Sono vendute nella forma di scatola misteriosa, per cui i singoli personaggi andranno cercati e scambiati con gli amici per comporre l’intera crew di 12 personaggi collezionabili.

Serie 1

Ciascun set/mistery box include le istruzioni e un opuscolo da collezione

Red Panda Dancer

Cotton Candy Cheerleader

Shark Singer

Bunny Dancer

Discowboy Singer

Genie Dancer

Samurapper

DJ Cheetah

Ice Cream Saxophonist

Alien Keytarist

Banshee Singer

Werewolf Drummer

Serie 2

Ciascun set/mistery box include le istruzioni e un opuscolo da collezione

Zombie Dancer

DJ Beatbox

Slime Singer

DJ Captain

Alien Dancer

Karaoke Mermaid

Dragon Guitarist

Vampire Bassist

Puppy Singer

DJ Rasp-Beary

Discowgirl Guitarist

Carnival Dancer

(Disponibile dal 1° ottobre 2021)

Stage (palcoscenici costruibili)

LEGO VIDIYO #43111 Candy Castle Stage

Include le due minifigure di Candy Ballerina e di Blue-beary Guitarist complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO. Ad esempio creando una foresta di gelato digitale o uno sfondo di canyon di cioccolato scambiando tra loro le teste del topolino e dello scoiattolo. Misure: oltre 13 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43112 Robo HipHop Car

Include le due minifigure di Sing Bot e di Bass Bot complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO. Ad esempio creando un garage high-tech digitale o uno sfondo da parcheggio per graffiti. Misure: oltre 8 cm di altezza, 18 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43113 K-Pawp Concert

Include le tre minifigure di Bunny Guitarist, Kitten Keytaris e Flying Unicorn Singer complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali. Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO, ad esempio scambiando la testa dell’unicorno con la testa di gatto per vedere cambiare gli sfondi dei video. Misure: oltre 13 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43114 Punk Pirate Ship

Include le tre minifigure di Squid Drummer, Shark Guitarist e Mermaid Violinist complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 3 BeatBits speciali. Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO, ad esempio scambiando la testa del teschio con la testa di squalo o scambiando gli altoparlanti del forziere del tesoro con dei cannoni. Misure: oltre 19 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

LEGO VIDIYO #43115 The Boombox | € 99,99 (dal 1° giugno)

Include le quattro minifigure di Alien Singer, Leopard Guitarist, Fairy Singer e Vampire Guitarist complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 4 BeatBits speciali. Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO, ad esempio creando 4 diverse combinazioni di teste costruibili, altoparlanti costruibili e luci, ciascuno ispirato ad un diverso genere musicale. L’iconico Boombox in scala reale si trasforma nel più grande dei palcoscenici LEGO VIDIYO, le cui misure sono oltre 16 cm di altezza, 23 cm di lunghezza e 35 cm di larghezza.

