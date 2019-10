I 5 migliori set Lego da regalare ad Halloween

In occasione di Halloween, vi proponiamo 5 bellissimi set Lego da regalare... o da regalarvi!

Halloween è ormai dietro l’angolo e come da tradizione molti di voi vorranno sicuramente approfittare dell’occasione per acquistare qualche dono… che poi sia per gli altri o per sé stessi fa poca differenza (MUHAUAHAUHA). Visto che l’occasione è più che ghiotta, oltre ad avervi consigliato vari store su cui effettuare ottimi acquisti a prezzi scontati, come IBS e Geekmall, abbiamo pensato di stuzzicare la vostra voglia di shopping con una piccola guida dedicata ai consigli per gli acquisti a tema Lego. Perché si sa, niente fa piangere il portafogli meglio di un set Lego! Abbiamo selezionato per voi pochi ma significativi consigli per gli acquisti, cercando di proporvi solo quei prodotti che hanno attinenza con il tema di Halloween e che risultano ancora in produzione (così da evitare gravosi sovrapprezzi), legato a mostri, streghe, spettri e bioccoli vari di quinta classe.

Prima di procedere, vi ricordiamo inoltre che acquistando i set sul Lego Store ufficiale online ottenere, fino al 27 ottobre, il doppio dei punti vip su qualunque acquisto! Una promozione rara ed eccezionale, che permette di aumentare il proprio livello VIP anche con una spesa davvero minima. Tenete d’occhio la nostra pagina dedicata alle offerte Lego per restare sempre aggiornati!

Il duo di Brickheadz

Nate giusto qualche anno fa come risposta al sempre crescente fenomeno delle vinyl figure da collezione (trend inaugurato da Funko con le sue Pop!), le Brickheadz sono nulla più che delle figure statiche ma interamente composte di mattoncini Lego, caratterizzate da una una forma molto squadrata e da un aspetto super deformed. Pubblicate originariamente con un piccolo set dedicato agli eroi DC, le Brickheadz sono oggi molto più numerose e possono contare anche su diversi modelli a tema, come ad esempio quelle basate su prodotti su licenza o, perché no, quelle a tema natalizio. Ovviamente ne esistono anche a tema Halloween. Sono 2 per la precisione, ovvero il fantasma e la strega. Il loro prezzo dovrebbe essere di 9,90€ ma, come spesso succede, sono già esaurite attestandosi al prezzo di circa 20€ in base al rivenditore.

Il Sottosopra

Se si parla di Halloween si parla di orrore, come quello che aleggia ormai da anni sulla mesta cittadina di Hawkins, al centro degli eventi extra dimensionali fulcro della narrazione di Stranger Things. Halloween può essere una grande occasione per un rewatch in compagnia della prima stagione, forse la più pregna dal punto di vista squisitamente horror, con le sue continue citazioni al racconto in stile King e la sua palese citazione di IT. Quello o, al più, ci si può dedicare al montaggio di questo bellissimo (ed enorme) set a tema. Basato proprio sul concetto del mondo del “sottosopra”, questo set mostra due versioni differenti di casa Byers. Bellissimo e davvero imponente, può essere esposto in ambo i sensi e comprende tutti i principali personaggi della serie, Demogorgone incluso!

Il liceo stregato di Newbury

La nuova linea Hidden Side, che fonde il gioco con i mattoncini alla più moderna realtà aumentata tramite smartphone, sta già spopolando tra i collezionisti lego, complice non solo le ottime funzionalità offerte dall’app (che comprende giochi arcade a punti da fare in realtà aumentata e altre attività), ma anche per la scelta di Lego di progettare il tutto basandosi sul tema di mostri, spiriti e fantasmi vari. La linea, in quanto tale, sembra perfetta per la sera di Halloween in cui, per altro, ci si può sbizzarrire non solo con le costruzioni ma anche con i giochi annessi via smartphone. I set sono molti, e ve ne consiglieremo alcuni, ma è impossibile non partire con il bellissimo liceo stregato di Newbury. Prezzo altino, certo, ma che stile!

Espresso Fantasma

Ancora Lego Hidden Side, ancora la perfetta congiunzione tra mattoncini dalle tinte horror e realtà aumentata. Se il set dedicato al Liceo di Newbury è il set principe della nuova linea Lego, allora il suo diretto discendente di sangue blu non può che essere il bellissimo espresso fantasma, secondo in termini di grandezza e bellezza. Del resto stiamo parlando di un vero e proprio treno, con tanto di binari, infestato di fantasmi da testa a coda, con tanto di piccola banchina passeggeri. Bellissimi i dettagli, per altro notevoli in tutti i recenti set Lego, ma particolarmente apprezzabili nella linea Hidden Side che, al netto di molti mattoncini scuri, spezza la monotonia con alcuni colori fluo di grandissimo impatto. Forse un po’ caro, ma ne vale la pena!

Mistero nel Cimitero

Concludiamo la nostra selezione con un set certamente molto piccolo rispetto ai precedenti ma dall’ottimo prezzo se si considera quanto riesca ad essere affascinante e d’effetto, pur contando appena su 335 mattoncini. Stiamo parlando di “Mistero nel Cimitero”, ancora una volta parte della linea Hidden Side. Per 30 euro circa vi porterete a casa i due impavidi eroi, Jack e Parker, un giardiniere spettrale, uno scheletro, un albero infestato e lapidi e tombe in quantità. Un set piccolo ma d’atmosfera, anch’esso impreziosito dalle numerose attività in realtà aumentata. Di sicuro il regalo a cui dovrebbero puntare tutti quelli che cercano un prodotto per stupire ad un prezzo tutt’altro che spaventoso!

