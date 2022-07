Jordan Scott (LEGO Ideas Design Lead) e Hasan Jensen (LEGO Ideas Engagement Manager) del Team che gestisce la piattaforma LEGO Ideas, hanno annunciato (» Clicca qui per vedere il video dell’annuncio ufficiale) il risultato della terza sessione di Review 2021: sarà Hocus Pocus – Il cottage delle Sorelle Sanderson il prossimo progetto a diventare un set ufficiale LEGO Ideas. Pronti a scoprirlo insieme?

Il progetto approvato e prossimo a diventare un set LEGO ufficiale è stato selezionato tra ben 36 progetti, tutti entrati a far parte del 10K Club (il gruppo di progetti che hanno raggiunto il traguardo dei 10.000 voti entro i termini temporali previsti dal regolamento LEGO Ideas).

Il progetto si ispira all’omonimo film Disney del 1993, con protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Hocus Pocus racconta la storia della notte di Halloween del 1693, quando le tre sorelle e streghe Winifred, Mary e Sarah Sanderson, rapiscono la piccola Emily Binx e grazie a una pozione le succhiano la linfa vitale per ridiventare di nuovo giovani. Il fratello Thackery cerca di salvarla, ma una volta scoperto viene trasformato in un gatto nero immortale. Gli abitanti del villaggio poi, allertati da un amico di Thackery, catturano le tre streghe e le impiccano. Trecento anni dopo, nella notte di Halloween, il giovane Max, la sua sorellina Dani e la loro amica Allison si intrufolano nella casa delle tre streghe, divenuta ora un museo e, come aveva predetto prima di morire Winifred, la leader delle sorelle Sanderson, un vergine (Max) accende una candela dalla fiamma nera che riporta in vita le tre streghe. Le malvagie sorelle cercano di catturare Dani, ma i tre con Binx (capace di parlare) prendono il libro di stregoneria di Winifred e scappano. Winifred spiega poi alle sorelle che la magia che le ha fatte ritornare vive avrà effetto solo quella notte, al sorgere del sole diverranno polvere a meno che non riescano a succhiare la linfa vitale di un’altra vittima, con la stessa pozione che avevano preparato la sera della loro impiccagione. Senza il libro però, non possono prepararla. I ragazzi intanto si rifugiano in un cimitero, dove le streghe non possono mettere piede perché terra consacrata e Binx racconta loro la sua storia. Improvvisamente, le tre streghe arrivano a bordo di scope e fanno resuscitare Billy, ex fidanzato di Winifred, come uno zombie. I quattro scappano allora attraverso le fogne.

Il film ha avuto anche un sequel proprio nel 2022, prodotto in esclusiva per Disney Plus, ovvero Hocus Pocus 2: sono trascorsi 29 anni dagli eventi di Hocus Pocus, e tre studentesse delle scuole superiori devono lavorare insieme per fermare nuovamente le sorelle Sanderson, che sono tornate nell’attuale Salem. Entrambi i film sono disponibili sulla piattaforma Disney Plus (» abbonati adesso a Disney Plus a 8,99 € al mese oppure 89,90 € all’anno)

Il progetto approvato

Vediamo subito i dettagli del progetto che il review board ha approvato e che diventerà presto un set LEGO Ideas ufficiale.

Hocus Pocus – Il cottage delle Sorelle Sanderson

E’ l’autrice stessa del progetto, Amber Veyt, ragazza belga classe 1998 e nota nella community degli AFOL e degli appassionati del mattoncino (oltre che sulla piattaforma LEGO Ideas) con il nickname TheAmbrinator, a parlarci del suo progetto nella intervista (in inglese) che ha rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club.

Nella scheda del progetto leggiamo invece quanto segue:

Ecco a voi la versione aggiornata (il progetto era già presentatonel 2020, ma fu scartato) il cottage aggiornato di proprietà delle famose streghe di Salem: Winifred, Sarah e Mary Sanderson del film Disney Hocus Pocus del 1993. Una volta costruito, il modello Hocus Pocus – Il cottage delle sorelle Sanderson misura oltre 45 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 46 cm di profondità, il che lo rende un set impegnativo da costruire e un fantastico modello da esposizione. Il cottage è ricco di dettagli tratti dal film per riportare in vita la storia e ricreare tutti gli eventi magici che si sono verificati a casa Sanderson. Il modello è composto da 2992 pezzi e include il cottage apribile delle sorelle Sanderson, la tomba di Billy e 12 Minifigure: Winifred Sanderson, Sarah Sanderson, Mary Sanderson, Max Dennison, Dani Dannison, Allison, Emily Binx, Thackery Binx, Binx (come gatto), Billy Butcherson, Ernie/Ice e Jay. Le minifigure di Dani, Max, Allison Ice e Jay sono tutte dotate di due facce che consentono di metterle in posa con una faccia felice o spaventata. Il cottage è personalizzabile: potrà essere esposto nella versione della casa delle sorelle Sanderson del 1693 e o in quella del Museo delle Streghe Sanderson del 1993. È possibile trasformarlo da casa a museo semplicemente aggiungendo il supporto informativo della candela a fiamma nera, la segnaletica del museo, alcune barriere di corda e un registratore di cassa, accessori costruibili che possono essere riposti e nascosti nell’apposito vano segreto posto sotto le scale.

Ovviamente e come sempre, non abbiamo alcuna idea di come sarà il modello finale che potremo costruire con il set una volta che verrà commercializzato.

Ora non resta altro da fare che attendere la prossima estate per scoprire quale o quali dei 39 progetti sarà il prossimo o saranno i prossimi a diventare un set ufficiale LEGO Ideas.

Noi abbiamo già scelto per quali tifare, e voi?