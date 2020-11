LEGO: le offerte del Weekend VIP da Black Friday del prossimo weekend per i membri VIP

LEGO ha presentato oggi l’offerta Black Friday 2020 – Weekend VIP per lo speciale Weekend VIP che anticipa le offerte del successivo Black Friday.

Il prossimo fine settimana del 21 e 22 novembre, l’offerta Black Friday 2020 – Weekend VIP prevede che oltre al raddoppio dei punti VIP per qualunque acquisto, per ordini superiori a 150 euro si potrà ricevere il GWP (Gift With Purchase) LEGO # 40410 Tributo a Charles Dickens. Se invece si dovessero superare i 200 euro, si potrà ricevere anche l’esclusivo set LEGO # 5006291 Mattoncino teal 2×4 costruibile (teal è il nuovo colore “verde acqua”, conosciuto anche come Bright Bluish Green o Dark Turquoise e che la fa da padrone nel nuovo set LEGO MINDSTORMS # 51515 Robot Inventor), molto simile al predecessore, anch’esso regalato come GWP lo scorso anno (il set LEGO # 5006085 Mattoncino rosso 2×4 costruibile)

L’offerta Black Friday 2020 – Weekend VIP è valida per gli acquisti da parte dei membri del programma VIP su LEGO Shop@Home, presso i LEGO (Certified) Store dal Catalogo LEGO dal 21/11/2020 al 22/11/2020 o fino a esaurimento scorte. L’offerta è applicabile soltanto agli acquisti di sola merce LEGO pari o superiori:

L’aspetto interessante è che con un importo d’ordine che supera (anche di poco ) i 200 euro, si potranno ottenere entrambi gli omaggi! Vediamo insieme un po’ di suggerimenti per raggiungere (e magari superare) l’importo richiesto per portarsi a casa i due set.

Suggerimento: se per caso doveste andare vicino ai 150 o ai 200 euro dell’offerta senza però superarli, fatevi “aiutare” da uno dei tanti portachiavi da 3,99 o da 4,99 euro. Vi faranno superare la soglia minima richiesta senza acquistare set che non vi interessano e potrete anche riciclarli come regalo a qualcuno dei vostri amici.

I set per il Weekend VIP

Quali set potremmo acquistare approfittando delle offerte del Weekend VIP? Scopriamoli insieme in questa prima “puntata” dedicata alla promozione del prossimo fine settimana!

LEGO Technic.

LEGO Technic # 42115 Sián FKP 37. Fedele replica in elementi LEGO Technic della prima supercar ibrida della Casa del Toro. Include fedeli riproduzioni delle caratteristiche dell’auto, tra cui il motore V12, lo sterzo e le sospensioni anteriori e posteriori. Cambio sequenziale a 8 velocità, spoiler posteriore mobile, cofano anteriore e posteriore apribile, freni a disco dettagliati e cerchi dorati.

LEGO Technic # 42115 Sián FKP 37.

LEGO Technic # 42083 Bugatti Chiron. Modello esclusivo sviluppato in collaborazione con Bugatti Automobiles, cattura la quintessenza dell’auto supersportiva. Include cerchi a raggi con logo, pneumatici a basso profilo e dischi dei freni. Il modello è dotato di un cambio automatico a 8 rapporti + retro e di una chiave costruibile tramite le quale azionare lo spoiler posteriore. Anche il dettagliato motore W16 a pistoni mobili è stato riprodotto con dovizia di particolari.

LEGO Technic # 42083 Bugatti Chiron.

LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR. Replica del modello reale che include l’alettone posteriore con supporti a ‘collo di cigno’, diffusore posteriore esteso e specchietti laterali aerodinamici, oltre a cerchi “in lega” neri e fari anteriori e posteriori realistici. Comprende anche un differenziale funzionante, sospensioni indipendenti, un motore boxer a sei cilindri con pistoni mobili posizionati davanti all’assale posteriore, un sistema di estintori e una mappa del circuito di Laguna Seca.

LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR.

da acquistare in coppia (per raggiungere e superare la soglia minima d’ordine di 200 euro) con

LEGO Technic # 42107 Ducati Panigale V4 R. Stile, raffinatezza, performance, il set cattura lo spirito e il design della moto reale. È il primo set “moto” nella storia di LEGO Technic ad includere un cambio funzionante (2 rapporti + N). Altre caratteristiche incluse nel modello sono lo sterzo, le sospensioni anteriori e posteriori per un movimento realistico, oltre ai freni a disco anteriori e posteriori.

LEGO Technic # 42107 Ducati Panigale V4 R.

LEGO Technic # 42110 Land Rover Defender. Il set è caratterizzato da una carrozzeria dal design autentico con emblemi Land Rover, cerchioni dal design originale, portapacchi estraibile con box portaoggetti, bauletto, scaletta e tappetini di trazione, porte apribili, cofano e portellone di coda, oltre a una cabina dettagliata. Le funzioni comprendono un cambio sequenziale a 4 velocità, trazione integrale con 3 differenziali, sospensioni indipendenti su entrambi gli assi, motore a 6 cilindri in linea dettagliato e verricello funzionante.

LEGO Technic # 42110 Land Rover Defender.

da acquistare in coppia (per raggiungere e superare la soglia minima d’ordine di 200 euro) con

LEGO Technic # 42107 Ducati Panigale V4 R.

LEGO Technic # 42109 Auto da Rally Top Gear telecomandata. Conoscete un appassionato di auto da corsa che vorrebbe guidare come STIG della trasmissione Top Gear in onda sulla rete inglese BBC? Una volta costruito, il veicolo si guida utilizzando l’app LEGO Technic CONTROL+. Si potrà scegliere tra diverse schermate di controllo per guidare in avanti, in retromarcia, sterzare, accelerare, frenare e affrontare gli ostacoli. E’ mossa da un avanzato Smart Hub che comanda 1 motore XL (trazione) e 1 motore L (sterzo).

LEGO Technic # 42109 Auto da Rally Top Gear telecomandata.

da acquistare in coppia (per raggiungere e superare la soglia minima d’ordine di 200 euro) con

LEGO Technic # 42107 Ducati Panigale V4 R.

VEICOLI.

LEGO DC Comics Super Heroes # 76139 Batmobile 1989. Questa versione in mattoncini della Batmobile del film di Tim Burton del 1989: è dotata di un abitacolo aperto con cupolino a scorrimento con un nuovo elemento parabrezza, 2 sedili, volante, stick shift e adesivi sul cruscotto, 2 mitragliatrici nascoste sotto il cofano con funzione pop-up attivata dalla rotazione dello scarico della turbina, copricerchi con il logo di Batman e pneumatici appositamente progettati per le ruote anteriori.

LEGO DC Comics Super Heroes # 76139 Batmobile 1989.

LEGO DC Comics Super Heroes # 76161 Batwing 1989. Il set ricrea l’eleganza gotica del Batwing film di Tim Burton del 1989. Perfetto per essere affiancato alla Batmobile tratta anch’essa dallo stesso film. L’impressionante riproduzione è caratterizzata da dettagli realistici: cupolino rimovibile, interni completi, flaps posizionabili e un nuovo mattoncino speciale che ne permette l’esposizione a parete.

LEGO DC Comics Super Heroes # 76161 Batwing 1989.

LEGO Ghostbuster # 10274 Ecto-1. Basata sul film Ghostbusters: Afterlife, questo modello di ECTO-1 in scala grande è dotato di uno sterzo funzionante, di una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore (entrambe novità rispetto alla versione presente nei due film precedenti del 1984 e del 1989), uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, a partire dall’iconico logo Ghostbusters.

LEGO Ghostbuster # 10274 Ecto-1.

da acquistare in coppia (per raggiungere e superare la soglia minima d’ordine di 200 euro) con

LEGO Xtra # 40368 Accessori di Natale. Set di accessori per il Natale che include pupazzi di neve e cani, più un albero di Natale, un sacco, 2 regali incartati, un cappello di folletto, 2 pannelli di recinto color oro, un cristallo di ghiaccio, un bastoncino di zucchero, un paio di racchette da neve e un ramo innevato con 2 elementi ghiaccio 1×1 attaccabili.

LEGO Xtra # 40368 Accessori di Natale.

… o con un qualsiasi altro portachiavi di vostra scelta!

LEGO Creator Expert # 10265 Ford Mustang. Il set riproduce l’iconica Ford Mustang Fastback del 1968. Realizzata con carrozzeria blu scuro con strisce bianche da corsa, include particolari come air scoop, cerchi a 5 razze con pneumatici da strada e una selezione di componenti aggiuntivi per la personalizzazione. Dispone anche di portiere, cofano motore e vano bagagli apribili, di interni dettagliati che comprendono sedili, radio, cambio in posizione realistica rispetto all’originale e sterzo funzionante. Include il kit di personalizzazione: compressore, spoiler posteriore a coda d’anatra, scarichi laterali, spoiler anteriore e bombola di protossido d’azoto.

LEGO Creator Expert # 10265 Ford Mustang.

da acquistare in coppia (per raggiungere e superare la soglia minima d’ordine di 200 euro) con

LEGO Creator Expert # 10271 FIAT 500. Il set ricrea una vera icona del design automobilistico classico: la Fiat 500F della fine degli anni ’60. Include dettagli quali il portabagagli con valigia, gli interni dettagliati e il tetto apribile, le portiere, il cofano e il portellone posteriore. Per completare il tema italiano, il set include comprende anche un cavalletto pieghevole con un pennello, una tavolozza e un piccolo ‘dipinto’ della vettura davanti al famoso Colosseo di Roma.

LEGO Creator Expert # 10271 FIAT 500.