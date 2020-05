LEGO Monkie Kid: presentato oggi il nuovo tema, serie TV e minifilm

Il set rappresenta un grande camion da combattimento, pesantemente armato e dal cui “muso”, una volta azionato il meccanismo di sollevamento della cabina, si può lanciare un’auto a tre ruote da corsa (un veicolo tipo la Polaris Slingshot) anch’essa pesantemente armata. Il set include anche un tuk-tuk di Pigsy tipo quello incluso nel set LEGO # 70607 “Inseguimento a Ninjago City”, una bicicletta e gli accessori per ripararla e come detto, il piccolo negozio di alimentari Speedy Panda con (il muso di) un panda come insegna. Le minifigure incluse sono ben 7: Monkie Kid, Mel, il negoziante Lee e i “cattivi” Red Son, Snort, Grunt e Roar. Il set è composto da 1.111 pezzi.

LEGO set # 80012 Mech Guerriero Monkey King | € 134,99 su LEGO Shop @ Home

Il set rappresenta il mecha di Monkey King, imponente nella sua classica foggia e il tipico aspetto di samurai in armatura. Il set include il Mech Bull Clone e il Negozio di Noodle di Pigsy, con accanto il gioco arcade costruibile e sopra al quale trova posto la camera da letto di Monkie Kid, oltre alla ricostruzione della scena nella quale Monkey Kid riceve il bastone d’oro da Monkey King sulla Montagna dei Fiori e dei Frutti. Le minifigure incluse nel set sono 6: Monkey King in armatura che vola all’attacco sulla sua nuvoletta da combattimento (costruibile) e Monkie Kid per i “buoni”, il Generale Ironclad e un suo Bull Clone. Il set è composto da 1.629 pezzi.

LEGO set # 80013 Base segreta del team di Monkie Kid | € 169,99 su LEGO Shop @ Home

E’ il set più imponente del tema Monkie Kid. E’ apribile e può essere divisa in singoli moduli per un facile accesso alla dettagliata area abitativa, al laboratorio, al mech snodabile, ecc. La gru sul ponte può essere utilizzata per sollevare il gommone d’assalto dotato di shooter dei Bull Clone (incluso e costruibile) e i divertenti “spara-acqua” (inclusi e costruibili) di Pigsy e Mei aggiungono tante possibilità di gioco. Le minifigure incluse nel set sono 7: Monkie Kid, Pigsy, Mei, il Generale Ironclad, Snort, Grunt e Roar, Sandy e Mo il gatto (che per colore e “acconciatura” del pelo sembra la copia in miniatura di Sandy). Il set è composto da 1.959 pezzi.

