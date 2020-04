LEGO: presentato ufficialmente il nuovo A-Wing Starfighter UCS (Star Wars)

Star Wars torna nel mondo Lego con un annuncio a sorpresa legato ad un nuovo mezzo ed a una figure dedicata. E’ stato presentato ufficialmente pochi minuti fa il set LEGO Star Wars # 75275 A-Wing Starfighter UCS, che riproduce l’iconico Starfighter dal film Star Wars: Return of the Jedi e che arricchisce la flotta dei set Ultimate Collector Series.

Il set include un’esclusiva minifigure del pilota di A-wing e uno stand per esporre il set a casa o in ufficio. La calotta del cockpit è removibile, la cabina di pilotaggio è ricca di dettagli e particolari. Sono 1.673 i pezzi inclusi nel set, destinato a costruttori “18+”, in linea con la tendenza dell’ultimo periodo di LEGO Group di offrire set anche per “costruttori adulti” oltre che per bambini.

Lanciato in queste ore per celebrare il 4 maggio, la ricorrenza annuale dei fan di Star Wars, il set LEGO Star Wars # 75275 A-Wing Starfighter UCS misura 27 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 26 cm di profondità. Sarà il punto di forza della collezione proveniente da una galassia lontana lontana e pronta ad atterrare a casa dei fan della saga.

Il set LEGO Star Wars # 75275 A-Wing Starfighter UCS si unisce al set LEGO Star Wars # 75277 Casco di Boba Fett (acquistabile qui in pre-order) e a quelli dello Stormtrooper e del TIE Fighter Pilot (anch’essi acquistabili in pre-order qui e qui).

Il set LEGO Star Wars # 75275 A-Wing Starfighter UCS sarà disponibile direttamente nei negozi LEGO e online sullo store LEGO.com a partire dal 1 ° maggio 2020.

Dettagli

75275 – LEGO Star Wars A-Wing Starfighter

• Prezzo Consigliato al pubblico Euro: 199,99

• Eta 18+

• 1,673 pezzi

• Disponibile direttamente online sullo store LEGOShop