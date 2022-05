Per i fan dell’universo di Star Wars, il 4 maggio è un giorno molto speciale: è lo Star Wars Day, la giornata durante la quale si celebra tutto ciò che fa parte della cultura (molto NERD) legata alla saga creata da George Lucas. La data è stata scelta grazie a un gioco di parole in lingua inglese: la famosa citazione «May the Force be with you» («Che la Forza sia con te» in italiano) ha una forte assonanza con la frase «May the fourth be with you» (“Che il 4 maggio sia con te”) e si pronunciano infatti praticamente allo stesso modo, grazie al doppio significato della parola May (in relazione al contesto può significare “possa” oppure “maggio”) e dall’assonanza tra le parole Force (“Forza”) e fourth (“Quarto”). L’aspetto più singolare è questo singolare gioco di parole fu usato per la prima volta in Inghilterra nel corso della campagna elettorale di Margareth Thatcher, che venne eletta primo ministro proprio il 4 maggio del 1979, due anni dopo l’uscita del primo film della saga: il suo partito pubblicò sul London Evening News un augurio che recitava “May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations”. La frase benaugurante, pronunciata dai deputati in aula, è quindi entrata di fatto nei documenti ufficiali del Parlamento del Regno Unito.

Veniamo a noi. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, si festeggiano e celebrano gli Star Wars Day anche su lego.com con promozioni e GWP – Gift With Purchase (omaggi a fronte di acquisti) specificatamente pensati per gli appassionati della saga della “Galassia lontana lontana…”, oltre alla possibilità di acquistare tutta una serie di set nuovi e perfetti per entrare a far parte delle nostre collezioni.

Le promozioni

Sono ben quattro (ma presto ne saranno presentate altre) le iniziative predisposte su lego.com che dall’1 all’8 maggio accompagneranno gli acquisti dei tanti appassionati della saga nel corso dei Star Wars Day. Vediamole insieme.

LEGO Star Wars #40531 La cucina della fattoria della famiglia Lars . Per acquisti uguali o superiori a € 160, in omaggio il set che riproduce la cucina della famiglia di Luke Skywalker;

. Per acquisti uguali o superiori a € 160, in omaggio il set che riproduce la cucina della famiglia di Luke Skywalker; LEGO Star Wars #30495 AT-ST . Per acquisti uguali o superiori a € 40, in omaggio la polybag che include il modello costruibile del Celebre camminatore bipede visto durante la Battaglia di Hoth in Ep. V – L’Impero colpisce ancora;

. Per acquisti uguali o superiori a € 40, in omaggio la polybag che include il modello costruibile del Celebre camminatore bipede visto durante la Battaglia di Hoth in Ep. V – L’Impero colpisce ancora; LEGO Star Wars #5007403 Il Beskar dei Mandaloriani . Si tratta di un portachiavi che riproduce l’iconico lingotto del preziosissimo metallo Beskar con il quale i Mandaloriani creano e rinforzano le proprie armature;

. Si tratta di un portachiavi che riproduce l’iconico lingotto del preziosissimo metallo Beskar con il quale i Mandaloriani creano e rinforzano le proprie armature; Doppi punti VIP per l’acquisto di una selezione di set LEGO Star Wars

I set

Sono molti i set che potremo trovare sugli scaffali digitali di lego.com in occasione degli Star Wars Day. Andiamo a scoprirli insieme.

Alcuni sono set da costruire, collezionare ed esporre a casa o in ufficio. Alcuni provengono dalle più recenti aggiunte all’universo di Star Wars in termini di serie animate o nuove serie di successo trasmesse su Disney+. Altri ancora sono veri e propri pezzi da collezione, imperdibili per i più appassionati della saga di Star Wars. Ci sono insomma set per tutti i gusti. Vediamo insieme i nostri consigli per celebrare al meglio gli Star Wars Day.

LEGO Star Wars #75341 Landspeeder di Luke Skywalker | € 199,99

Una volta costruito, il set composto da 1.890 pezzi, misura 50 cm di lunghezza, 17 cm di altezza e 30 cm di larghezza. Il nuovo set, che fa parte della serie LEGO Star Wars Ultimate Collector Series (che include anche il Millennium Falcon, l’A-Wing, la Republic Gunship, e l’AT-AT) sarà disponibile per la vendita a partire dal prossimo 4 maggio 2022, con una disponibilità anticipata per gli utenti del programma LEGO VIP a partire dal 1° maggio al prezzo di € 199,99.

» Clicca qui per vedere il set

Perfetti per rendere memorabili i vostri Star Wars Day, i tre diorama da Ep.IV ed Ep. V non possono mancare nella vostra collezione!

LEGO Star Wars #75329 Diorama “Volo nella trincea della Morte Nera” | € 59,99

Il set riproduce la superficie della Morte Nera nella scena ad alta tensione dei modelli costruibili del caccia TIE Advanced di Darth Vader e dei 2 caccia TIE all’inseguimento dell’X-wing di Luke Skywalker. Una targhetta che riporta le parole di Darth Vader (“La Forza scorre potente in lui”) completa il modello da esposizione. Una volta costruito, il set composto da 665 pezzi misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75330 Diorama “Addestramento Jedi su Dagobah” | € 79,99

Il set permette di costruire il modello della capanna di Yoda nella palude sul pianeta Dagobah e l’ala dell’X-wing affondato di Luke Skywalker. Include le minifigure LEGO di Yoda e Luke Skywalker, oltre al droide R2-D2 LEGO (Luke e R2-D2 sono novità di maggio 2022). Completa il set una targhetta con la celebre frase di Yoda: “Fare. O non fare. Non c’è provare”. Una volta costruito, il set composto da 802 pezzi misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75339 Diorama “Compattatore di rifiuti Morte Nera” | € 89,99

Il set permette di costruire il modello della scena del Compattatore di rifiuti di Ep. IV: Una nuova speranza. Luke Skywalker e Han Solo travestiti da assaltatori, la Principessa Leia, Chewbacca e C-3PO, oltre al droide R2-D2 LEGO si ritrovano nel Compattatore dopo aver liberato Leia dalla cella dove era rinchiusa. Il set include pareti mobili, la testa di un Dianoga, il pannello di controllo del compattatore di rifiuti e una targhetta con la celebre battuta di Han Solo “Una cosa è sicura. Diverremo tutti magrissimi”. Una volta costruito, il set composto da 1.000 pezzi misura 16 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere il set)

Perfetti da esporre in casa o in ufficio, i set della linea Caschi di Star Wars sono l’acquisto ideale per celebrare al meglio gli Star Wars Day.

LEGO Star Wars #75327 Casco di Luke Skywalker (Red Five) | € 59,99

La replica in mattoncini del Casco che Luke Skywalker indossava mentre era ai comando del suo X-Wing “Red Five” include la riproduzione costruibile del microfono, elementi traslucidi, visiera arancione (trasparente) e targhetta da esposizione. Il set include anche il supporto costruibile e la targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco di Luke Skywalker misura 19 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 13 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75328 Casco del Mandaloriano | € 59,99

Il set include il modello costruibile del casco del Mandaloriano. La lucentezza metallica dell’armatura beskar è ricreata con elementi laccati, mentre i mattoncini in diverse tonalità di grigio che compongono la superficie esterna del modello permettono di evidenziare i contorni del casco. Il set include anche il supporto costruibile e la targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco del Mandaloriano misura 18 cm di altezza, 11 cm di lunghezza e 12 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75343 Casco del Dark Trooper | € 59,99

Il modello permette di ricreare con i mattoncini LEGO la sagoma e i dettagli dell’elmo di queste macchine letali. Utilizza una combinazione di elementi rossi traslucidi e mattoncini bianchi, vengono riprodotti gli occhi rossi e brillanti che rendono questi letali soldati spaventosi e subito riconoscibili. Il set include anche il supporto costruibile e la targhetta da esposizione. Una volta costruito, il Casco del Dark Trooper misura 18 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 15 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars # 75277 Casco di Boba Fett | € 59,99

Il set include il modello costruibile del casco di Boba Fett, uno dei cacciatori di taglie più temibili dell’universo Star Wars. Il set è completo di adesivi grafici e di base con targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco di Boba Fett è alto 18 cm, largo 11 cm e ha una profondità di 11 cm.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75305 Casco da Scout Trooper | € 49,99

Il set include il modello costruibile del casco da Scout Trooper, dall’inconfondibile design. Il set è completo di adesivi grafici e di base con targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco da Scout Trooper misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere il set)

Monumentali per dimensioni, numero di pezzi e livello di dettaglio, i set della famiglia UCS (Ultimate Collector Series) sono certamente il regalo migliore da fare (o perchè no? Da farci!) per celebrare gli Star Wars Day.

LEGO Star Wars #75309 Republic Gunship | € 349,99

Una volta costruito ed esposto, il set si farà certamente notare per le dimensioni e per l’apertura alare di 74 cm, oltre che naturalmente per la dovizia di particolari e di elementi di design: dalle grandi porte basculanti su entrambi i lati alle postazioni di tiro, alle torrette e ai cannoni tutti azionabili e mobili, sono solo alcune delle parti mobili mai incluse in un set LEGO Star Wars. Completamente aperto dalla coda fino a prima dell’abitacolo di pilotaggio, il modello incorpora una struttura realizzata con elementi LEGO Technic che supporta e sostiene la struttura esterna e visibile del velivolo.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75313 AT-AT | € 799,99

Il modello entra a buon diritto nella famiglia dei set Ultimate Collector Series. Monumentale da costruire e da esporre, è caratterizzato dalle iconiche gambe e testa snodabili, dai cannoni con rinculo realistico, dai cannoni rotanti, dal portello sgancia-bombe e dal gancio al quale attaccare la fune di Luke Skywalker, proprio come nella scena della battaglia di Hoth. Una volta costruito, il modello è alto 62 cm e si apre facilmente per rivelare l’interno dettagliato. Il corpo principale è in grado di contenere 40 minifigure LEGO (tra cui il Generale Veers e Luke Skywalker), 4 speeder bike (2 incluse) e un blaster a ripetizione pesante E-Web. La testa/abitacolo ha 3 posti per tre Minifigure LEGO. Il set è composto da 6.785 pezzi.

(» Clicca qui per vedere il set)

Set non certo enormi quanto gli UCS ma ugualmente efficaci per richiamare alla memoria le nostre scene preferite dei film della saga durante gli Star Wars Day, i set che seguono non sfigureranno certo sulle mensole di casa nostra o sulla nostra scrivania in ufficio.

LEGO Star Wars #75342 Fighter Tank della Repubblica | € 39,99

Il set permette di riprodurre le scene della battaglia tra i Cloni della 187esima Legione di Mace Windu e i droidi da battaglia. Il modello è caratterizzato da ruote nascoste per creare un effetto di volo, da 2 shooter a molla sollevabili e una postazione di vedetta dalla quale il Comandante Clone può dirigere la battaglia. Nel set sono incluse 4 minifigure LEGO: Mace Windu, il Comandante Clone della 187esima Legione e due Cloni, oltre ai personaggi di 2 droidi da battaglia, tutti dotati di fantastici armi.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75322 AT-ST di Hoth | € 49,99

Qusto set dell’AT-ST della Battaglia di Hoth permette di ricreare tutta l’azione di Star Wars: L’impero colpisce ancora. Il modello include un portello e un tetto apribili per consentire alle Minifigure di accedere nell’abitacolo, un testa rotante azionata da una rotellina, 2 shooter caricati a molla e gambe snodabili. Sono incluse 3 Minifigure, tra cui Chewbecca e un Droide Sonda imperiale.

(» Clicca qui per vedere il set)

Arrivati direttamente dalle più recenti serie andate in onda su Disney+ con protagonisti i Mandaloriani, sono certamente un acquisto azzeccato per celebrare al meglio gli Star Wars Day!

LEGO Star Wars #75292 The Mandalorian – Trasporto del cacciatore di taglie (Razor Crest) | € 129,99

Il modello costruibile incluso nel set è dotato di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso, di elementi di carbonite al suo interno, di una doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, di shooter a molla, di capsula di salvataggio e di vari dettagli autentici. Il set include inoltre quattro Minifigure: Din Djarin (Mando), Greef Karga, uno Scout Trooper e il Bambino (Grogu), oltre al personaggio costruibile di IG-11.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75235 N-1 Starfighter del Mandaloriano | € 59,99

Il set include il modello costruibile della nuova nave di Din Djarin, un Naboo Starfighter modificato per sostituire la ormai distrutta Razor Crest. Buona parte dei 411 pezzi di cui è composto il set sono di color argento laccato, proprio come quelli utilizzati nel set LEGO Star Wars #75328, che riproduce proprio il casco del Mandaloriano. Visto che Mando ha tolto la maggior parte della parte di colore giallo della fusoliera di questo particolare esemplare di N-1 Starfighter (vedi foto sottostanti per un confronto – il set in foto è il LEGO Star Wars #75092 Naboo Starfighter), il velivolo è realizzato con diversi elementi laccati per evidenziare i contorni della fusoliera e dei motori. Il set include quattro Minifigure LEGO Star Wars: Din Djarin (Mando) completo di Darksaber, Grogu, Peli Motto e il personaggio costruibile del Droide BD.

(» Clicca qui per vedere il set – prenotabile ora, consegna dal 1° giugno 2022)

LEGO Star Wars #75315 Incrociatore leggero imperiale | € 159,99

Il set include un ponte che fa anche da maniglia per far volare l’astronave, 2 torrette girevoli con shooter a molla, 2 mini TIE Fighter, un lanciamissili e un portello per accedere alla cabina, completa di tavolo per ologrammi e spazio per riporre l’elettrobinocolo e altri accessori. Il set include cinque Minifigure LEGO: Din Djarin (Mando), il Bambino (Grogu), Cara Dune, Fennec Shand, Moff Gideon con la darksabere un Dark Trooper. Armi e accessori includono il blaster Amban e la lancia del Mando.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75326 La Sala del Trono di Boba Fett | € 99,99

Bib Fortuna, il Twi’lek dal viso pallido che siede sul trono che apparteneva a Jabba the Hut, dovrà lasciarlo di corsa, perchè uno dei più temuti cacciatori di taglie della galassia, Boba Fett, è arrivato a prenderselo con la forza. Il playset (set giocabile – NdR) è dotato di una funzione pop-up per espellere Bib Fortuna e una camera segreta contenente armi ed elementi della barra Beskar. Completano la scena gradini traballanti per far cadere una guardia, un cancello apribile e altro ancora. Aprendo il modello, si potrà accedere alla cucina (con accessori divertenti come le tazze Spotchka) e all’area della griglia del girarrosto.

Sono incluse nel set ben sette Minifigure LEGO Star Wars: Boba Fett, Fennec Shand, Bib Fortuna, una ballerina Theelin, una guardia Weequay, una guardia Gamorrean e un Quarren.

(» Clicca qui per vedere il set)

Non c’è occasione migliore degli Star Wars Day per espandere i nostri eserciti. I battle pack sono i set perfetti per rinforzare le nostre truppe!

LEGO Star Wars #75324 L’attacco del Dark Trooper | € 29,99

Il set rende omaggio alla scena del ritorno di Luke Skywalker vista nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian. Il set ricrea infatti la scena che si svolge all’interno dell’Incrociatore leggero imperiale dove è riapparso Luke, con tanto di ascensore girevole, una piattaforma da combattimento rotante e una piattaforma scorrevole della “Forza” per respingere i Dark Trooper. Sono incluse 4 minifigure LEGO®: Luke Skywalker con spada laser e 3 Dark Trooper, ciascuno dotato di fucile blaster.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75320 Battle Pack Soldati artici | € 19,99

Grazie a questo set, eventualmente acquistato in più copie, si può costruire il proprio esercito e ricreare l’azione sul pianeta Hoth vista in Star Wars: L’impero colpisce ancora. Il set include 4 minifigure LEGO con armi blaster assortite, una speeder bike imperiale di Hoth, un blaster pesante a ripetizione E-Web e una trincea di neve con munizioni extra.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75314 Shuttle di attacco di The Bad Batch | € 99,99

Oltre al modello dello Shuttle, il set include anche due modelli di land speeder costruibili, riprodotti così come si vedono negli episodi della serie. Il modello dello Shuttle d’attacco è stato riprodotto con molta fedeltà rispetto a quello reale: armeria nella cabina, ali ripiegabili, vano dell’abitacolo apribile (la parte superiore della fusoliera che monta la pinna dorsale si solleva per facilitare l’accesso all’abitacolo), una dettagliata cabina di pilotaggio e shooter a molla. Lo Shuttle di attacco The Bad Batch misura 20 cm di altezza, 25 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza con le ali ripiegate. Il set include le Minifigure di tutti i membri del Bad Batch: Tech, Echo, Hunter, Wrecker e Crosshair.

(» Clicca qui per vedere il set)

LEGO Star Wars #75312 Astronave di Boba Fett (Slave I) | € 49,99 su lego.com

Il set è caratterizzato da una maniglia per facilitare il volo, una cabina di pilotaggio apribile per la minifigure LEGO®, ali rotanti, 2 shooter e 2 cannoni girevoli a doppio blaster (non funzionanti). Sono incluse nel set le due Minifigure di Boba Fett e di Din Djarin (Mando) dotate di armi, oltre a un mattoncino Carbonite che entra nel vano dell’astronave. È incluso inoltre un modulo di trasporto per l’astronave da utilizzare come supporto per poter esporre il set in posizione di volo verticale.

(» Clicca qui per vedere il set)

Siete pronti a celebrare al meglio gli Star Wars Day, aggiungendo qualche pezzo pregiato alla vostra collezione o semplicemente acquistando qualche set evocativo dei vostri momenti preferiti della saga?