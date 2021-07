Un nuovo set UCS in arrivo dalla “Galassia lontana lontana…”: è la Republic Gunship!

Ha ricevuto quasi il 60% dei voti nel sondaggio sulla piattaforma LEGO Ideas (a questo LINK l’annuncio dei risultati) nel quale è stato chiesto ai fan di scegliere quale avrebbero voluto come nuovo set UCS (Ultimate Collector Series), sbaragliando la concorrenza della Fregata Nebulon B e del TIE Bomber: la scelta dei fan è stata la Republic Gunship.

Anticipata da una immagine inconfondibile in un teaser di ieri postato sull’account Twitter ufficiale di LEGO che recita “scelta da voi essa è“ con il simpatico modo di parlare del Maestro Yoda richiama il fatto che il modello sia stato scelto dai fan, è di poche ore fa l’annuncio ufficiale con descrizione completa e foto.

Join us at 15:00 CEST on 15th July for our LEGO Star Wars Showcase! There’s an exclusive interview with LEGO Star Wars designers and an unboxing of a brand new Ultimate Collectors’ Series set! https://t.co/Xwv7yKS4sH #LEGOStarWars #StarWars #CloneWars pic.twitter.com/YQKT3AqAGa — LEGO (@LEGO_Group) July 14, 2021

Vista in azione nel film Star Wars Ep. II – L’attacco dei Cloni (» Clicca qui per guardare il film) e negli episodi della serie animata Star Wars: The Clone Wars (» Clicca qui per guardare gli episodi), entrambi disponibili in streaming su Disney+ (» Clicca qui per abbonarti)

la Republic Gunship riprodotta dal nuovo set LEGO Star Wars #75309 Republic Gunship è composta da 3.292 elementi, ricca di dettagli e certamente in grado di coinvolgere nell’esperienza di costruzione tanto gli appassionati più esperti quanto quelli che lo sono meno.



Il set include anche due minifigure esclusive: il Maestro Jedi Mace Windu e il Comandante dei Cloni.

Clicca qui per ordinare il set LEGO Star Wars #75309 Republic Gunship

(dal 1° agosto)

La sfida di progettare il set è stata affidata al LEGO Designer Hans Schlömer, in virtù della sua esperienza maturata progettando altri due set UCS, il set LEGO Star Wars #75192 Millennium Falcon e il set LEGO Star Wars #75275 A-wing Starfighter.

Sono circa 150 i set che i Designer LEGO hanno sviluppato sulla base della Trilogia Prequel (che include i film Ep. I – Star Wars: La Minaccia fantasma, Ep. II – L’Attacco dei Cloni, Ep. III – Star Wars: La vendetta dei Sith) e il nuovo set LEGO Star Wars #75309 Republic Gunship è il quinto della linea UCS dedicato alla trilogia stessa, dopo i set

LEGO Star Wars #10018 Darth Maul (» Clicca qui per acquistare il set su eBay) del 2001

LEGO Star Wars #10026 Naboo Starfighter (» Clicca qui per acquistare il set su eBay) del 2002

LEGO Star Wars #10186 Generale Grievous (» Clicca qui per acquistare il set su eBay) del 2001

LEGO Star Wars #10215 Starfighter di Obi-Wan (» Clicca qui per acquistare il set su eBay) del 2013

La descrizione

Una volta costruito ed esposto, il set si farà certamente notare per le dimensioni e per l’apertura alare di 74 cm, oltre che naturalmente per la dovizia di particolari e di elementi di design: dalle grandi porte basculanti su entrambi i lati alle postazioni di tiro, alle torrette e ai cannoni tutti azionabili e mobili, sono solo alcune delle parti mobili mai incluse in un set LEGO Star Wars. Completamente aperto dalla coda fino a prima dell’abitacolo di pilotaggio, il modello incorpora una struttura realizzata con elementi LEGO Technic che supporta e sostiene la struttura esterna e visibile del velivolo.

Commentando il nuovo set, Jens Kronvold Frederiksen – direttore creativo del tema LEGO Star Wars ha dichiarato:

“I nostri fan propongono sempre concetti e idee per la gamma LEGO Star Wars – quindi è stato fantastico dare loro l’opportunità di far sentire la loro voce e scegliere il prossimo set UCS. C’è sempre un’enorme responsabilità nel consegnare un design di qualità, e il set che Hans ha realizzato è un trionfo, soprattutto per le dimensioni. Sapevamo che i nostri fan avrebbero voluto esporre questo modello, ma non volevamo scendere a compromessi sulla scala rispetto alla capacità di esporlo. Non vedo l’ora di vedere come i fan includeranno il set nelle loro collezioni di Star Wars”

Clicca qui per ordinare il set LEGO Star Wars #75309 Republic Gunship

(consegna dal 1° ottobre)

Le caratteristiche

Degno della propria qualifica di set UCS – Ultimate Collector Series, il nuovo set LEGO Star Wars #75309 Republic Gunship mostra caratteristiche di tutto rispetto:

Età: 18+, Adults Welcome

Misure: altezza 33cm, larghezza 74cm, lunghezza 68cm

Pezzi: 3.292

Funzioni: porte basculanti su entrambi i lati, torrette mitragliatrici azionate da operatore estraibili su entrambi i lati, cannoni superiori orientabili, stand per display con targhetta identificativa

Minifigure: Mace Windu e il Comandante delle truppe di Cloni

Prezzo: € 349,99

Disponibilità: dal 1° agosto 2021

Il nostro approfondimento

Non è la prima volta che una delle astronavi più iconiche della Trilogia Prequel prende la forma di un set LEGO Star Wars. Tralasciando i modelli più piccoli e/o in versione di polybag, sono due i set che negli anni hanno riprodotto la Republic Gunship.

Nelle foto, il fantastico diorama “La battaglia di Geonosis” di Michele Favaro, che vede schierate tre Republic Gunship (set #75021) e altrettante Republic Dropship per gli AT-OT Walker (set #10195).

Scopriamo insieme le precedenti versioni della Republic Gunship.

LEGO Star Wars #7163 Republic Gunship

Anno: 2002

Età: 8-12

Pezzi: 693

Funzioni: torrette mitragliatrici azionate da operatore su entrambi i lati, cannoni superiori orientabili

Minifigure: 8, delle quali 3 esclusive di/per questo set

» Clicca qui per acquistare il set su eBay

LEGO Star Wars #75021 Republic Gunship

Anno: 2013

Età: 9-14

Pezzi: 1.175

Funzioni: torrette mitragliatrici azionate da operatore estraibili su entrambi i lati ed in entrambe le ali, lanciamissili funzionanti

Minifigure: 7, delle quali 4 esclusive di/per questo set

» Clicca qui per acquistare il set su eBay