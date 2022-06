A distanza di quattro anni (gli ultimi sono del 2018), LEGO torna sui binari con due nuovi treni e una nuova stazione. Seguendo l’ormai tradizionale schema dei due convogli, uno passeggeri e uno cargo/merci, ai quali si aggiunge per la prima volta dall’ormai lontano 2014, anche una stazione ferroviaria.

Il treno passeggeri del set LEGO City #60337 Treno passeggeri espresso (» Clicca qui per accedere alla scheda del set) è l’ormai classico bullet train che ricorda i nostri Frecciarossa (Bombardier V300 Zefiro) e Italo (Alstom AGV 575). Il convoglio è composto da una motrice e due vagoni: volendo realizzare un convoglio completo, sarà quindi necessario acquistare due copie del set.

La motorizzazione del treno è garantita dalla piattaforma PoweredUp, che ha sostituito il vecchio sistema Power Function. Il convoglio potrà quindi essere telecomandato sia tramite l’apposita APP per Smartphone e Tablet, sia tramite il telecomando fisico incluso nella confezione.

Completano il set 6 minifigure e 24 pezzi di binari, con i quali sarà possibile costruire un circuito ferroviario largo 121 cm e profondo 70 cm.

Il convoglio merci incluso nel set LEGO City #60336 Treno merci (» Clicca qui per accedere alla scheda del set) è invece composto dal tipico locomotore da fatica (lento ma potente) e da 3 vagoni cargo: un vagone-bisarca con a bordo due auto elettriche, un vagone da carico con a bordo una palina per la ricarica di veicoli elettrici completa di pannelli fotovoltaici e un vagone portacontainer a pianale per il trasporto di derrate alimentari e piante da frutto, quest’ultimo riprendendo l’estetica e i logo dei due set “km zero” LEGO City #60347 Negozio di alimentari (» Clicca qui per accedere alla scheda del set) e LEGO City #603475 Il furgone del fruttivendolo (» Clicca qui per accedere alla scheda del set).

Anche la motorizzazione di questo treno è garantita dalla piattaforma PoweredUp.

Completano il set 6 minifigure e 33 pezzi di binari, con i quali sarà possibile costruire un circuito ferroviario largo 147 cm e profondo 112 cm, compreso di scambio e di binario morto per parcheggiare i vagoni inutilizzati.

Entrambi i convogli sono forniti di elementi e accessori costruibili: una stazione di transito con pensilina per il treno passeggeri e un sollevatore telescopico per movimentare i container per il treno merci.

Passando alla Stazione, occorre dire che quella rappresentata dal set LEGO City #60335 Stazione ferroviaria (» Clicca qui per accedere alla scheda del set), più che una classica stazione ferroviaria vera e propria (come fu ad esempio quella del set LEGO City #7997 Stazione ferroviaria del 2007), è più simile alla stazione di una metro leggera o di una linea ferroviaria locale, di quelle che servono ai pendolari, come ad esempio quelle della New Jersey Transit negli USA o quella della recente tramvia di Firenze.

(Credit photo: lego.com | whyy.org | cmbcarpi.com)

Nel set possiamo trovare, oltre alla stazione vera e propria, un autobus urbano costruibile, un veicolo per la manutenzione che può viaggiare sia su gomma che sui binari grazie all’apposito accessorio (proprio come nella realtà) anch’esso costruibile e che trasporta un WC, oltre ad un passaggio a livello che include la nuova piattaforma stradale.