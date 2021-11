pronti per il weekend LEGO VIP di LEGO.com?

Un weekend davvero bollente attende gli appassionati e i collezionisti che hanno aderito o aderiranno al programma LEGO VIP. Per tutta la durata del fine settimana, dal 20 novembre al 21 novembre 2021, si potranno guadagnare DOPPI punti VIP a fronte di qualunque acquisto su LEGO.com, solo per i VIP. Ma non solo! Premi, regali e tanto altro saranno a disposizione dei membri LEGO VIP per tutta la durata della promozione. Pronti a scoprire con noi tutti i dettagli del weekend LEGO VIP?

Una selezione di set da aggiungere al carrello di acquisti natalizi

Omaggi esclusivi

Gli iscritti al programma LEGO VIP avranno l’accesso anticipato per tutto il fine settimana al set in omaggio LEGO #40484 Cortile di Babbo Natale, che verrà aggiunto gratuitamente al carrello a fronte di un ordine minimo di € 170, fino a esaurimento scorte.

Per ordini invece superiori a € 250, gli iscritti al programma VIP riceveranno in omaggio che un’insegna di latta vintage, anche in questo caso fino ad esaurimento scorte!

Nuovo omaggio riscattabile nel Centro Premi VIP

Anche il Centro Premi VIP sarà coinvolto dalla promozione: per tutta la durata della promozione e riscattando 2.000 punti VIP nel Centro premi, sarà possibile ordinare il set LEGO #5006911 Macchina fotografica vintage, come sempre fino a esaurimento scorte.

La nostra selezione

Vi riportiamo qui di seguito una selezione di set da acquistare per sè o magari per fare un fantastico regalo di Natale e nel contempo massimizzare la promozione e la raccolta dei doppi punti.

LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster

Il modello del set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster riproduce in scala ridotta l’iconica chitarra Fender Stratocaster degli anni ’70, completa di riproduzione del “suo” amplificatore Fender 65 Princeton Reverb. Il modello include dettagli autentici come il tremolo, il selettore e le chiavi di accordatura. L’amplificatore costruibile è dotato di pannelli rimovibili per poter ammirare la scheda madre, il serbatoio di riverbero, l’altoparlante e altri dettagli interni, oltre a cavi di gomma per collegare la chitarra e l’interruttore a pedale. Il contenuto del set permette di costruire il modello della chitarra in versione rossa o nera, con plettri di 4 colori diversi e un elegante supporto pieghevole per completare il tutto come pezzo da esposizione. C’è anche un adesivo con il logo Fender realizzato in mattoncini LEGO, da applicare ad esempio alla vera chitarra o amplificatore.

LEGO Creator Expert#10284 Camp Nou – FC Barcelona

Il set riproduce nel dettaglio il maestoso stadio Camp Nou, completo della tribuna laterale con il celebre motto “Més Que Un Club”, la tribuna al coperto, l’area riservata alla stampa e il campo di gioco. Il modello è suddiviso in 5 sezioni per accedere a ogni area. Il modello include anche i cartelloni del Barça, la bandiera catalana e il tabellone segnapunti, oltre al tunnel dei giocatori, l’entrata VIP e il pullman della squadra.

LEGO Super Mario #71395 Blocco punto interrogativo Super Mario 64

Il set consiste in un grande blocco costruibile con i mattoncini al cui interno nasconde quattro diversi, ma immediatamente riconoscibili, livelli del gioco originale: il Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava. Il set include diverse minifigure costruibili in microscala dei personaggi più iconici come Mario e Peach, i preferiti dei fan del videogioco. Grazie al gioco interattivo reso disponibile dalle figure LEGO Mario o LEGO Luigi, è possibile utilizzarle per aggiungere musica e suoni tipici del videogioco, oltre a cercare le Power Stars nascoste, che sbloccano nuove funzioni delle figure stesse.

LEGO Creator Expert #10293 La visita di Babbo Natale

Il modello del set rappresenta un’accogliente casetta con il tetto innevato, all’interno della quale una famiglia si sta preparando per l’arrivo di Babbo Natale: i bigliettini di auguri vengono raccolti nella cassetta della posta, i regali sono stati incartati e i dolcetti sono pronti per il periodo più emozionante dell’anno. Una volta completato il set, non resta che aspettare che Babbo Natale scenda dal camino per portare doni e allegria! Il modello è ricco di tanti piccoli dettagli, come un camino con le calze, un comignolo grande quanto basta per far scivolare Babbo Natale fino al camino interno, una camera da letto per bambini, una cucina ricreata minuziosamente con tavolo da pranzo decorato, latte e biscotti e una sedia comoda per accogliere Babbo Natale nel migliore dei modi.

LEGO Harry Potter #76391 Icone di Hogwarts – Edizione da collezionista

Il set include la riproduzione di alcune delle immagini e dei momenti più memorabili della saga del maghetto, riunite in un unico modello da esposizione e celebrativo. Caratterizzato dalla versione in mattoncini di tanti manufatti rappresentativi e riuniti in un unico straordinario modello, il set include: la bacchetta e gli occhiali di Harry, la rana di cioccolato di Ron, il vassoio di pozioni di Hermione contenente 5 flaconi di pozioni e ingredienti magici (tra cui l’algabranchia, la “fortuna liquida” Felix Felicis e la Pozione Polisucco), il diario di Tom Riddle, il Boccino d’Oro e una sciarpa della scuola (personalizzabile con i colori della Casa di Hogwarts preferita). In cima a questo incantevole ensemble c’è la civetta Edvige che trasporta un ambitissimo invito Hogwarts. Nel set sono incluse 3 Minifigure d’oro esclusive e complete di espositore costruibile: Albus Silente, Minerva McGranitt e Rubeus Hagrid.

LEGO Creator Expert #10290 Pickup

Il set riproduce un fantastico pickup degli anni ‘50 dalle tipiche linee arrotondate. Ricco di dettagli, il modello include sportelli e portellone apribili, la “ringhiera laterale” del vano di carico in legno rimovibile e lo sterzo funzionante, il tutto nello stile stepside. Il modello include anche una numerosa serie di accessori per collocarlo temporalmente nelle 4 stagioni dell’anno: una carriola con fiori e un annaffiatoio per la primavera, 2 casse di legno, pomodori, carote e un secchio di latte per l’estate. In autunno il furgone trasporta una cassa di zucche, mentre in inverno è caratterizzato da una ghirlanda e un dono per le feste.

LEGO Star Wars #75309 Cannoniera della Repubblica

Protagonista assoluta della Battaglia di Geonosis, il modello da costruire ed esporre della Ultimate Collector Series della Cannoniera della Repubblica riproduce le caratteristiche autentiche del Low Altitude Assault Transport (LAAT): le cabine di pilotaggio, le torrette sferiche con mitragliatrici, i 2 cannoni in cima, le lunghe ali, le aperture laterali, il portello posteriore e i dettagliati interni. Entrato a far parte della Ultimate Collector Series sulla base dei voti raccolti tra i fan LEGO, il set include la classica targhetta informativa, un espositore costruibile, le minifigure LEGO di Clone Trooper Commander e Mace Windu.

LEGO Creator Expert #10292 Gli appartamenti di Friends

Il set riproduce fedelmente gli appartamenti come visti nella serie TV. I dettagli inclusi nel modello sono riferiti agli episodi più divertenti e amati: il tacchino del giorno del Ringraziamento di Monica, le sedie reclinabili di Chandler e Joey, la gallina e l’oca, la casa delle bambole di Phoebe e molto altro ancora. Il set include 7 minifigure: tutta la comitiva di amici e Janice, ognuno nel proprio costume originale, come Rachel con la classica gonna scozzese e Joey che indossa tutti gli abiti di Chandler.

LEGO Disney #71040 Il Castello Disney

Simbolo dei parchi divertimento Disney World e protagonista dei titoli di testa di ogni film Disney, il Castello Disney costruibile con questo set è un modello ricco di dettagli e composto da oltre 4.000 pezzi. La facciata e le torri ricche di dettagli sono esse stesse la replica di quelle del famoso Castello di Cenerentola del Walt Disney World Resort. Ogni stanza del castello è accessibile e comprende funzioni speciali ispirate ad alcuni dei più grandi film di animazione Disney. Sono incluse nel set le Minifigure di Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e Campanellino. Il Castello Disney include una facciata ricca di dettagli con un ponte di pietra, orologio, ampio portale ad arco, balconi decorati, torri con guglia, e inoltre un edificio principale a quattro piani e una torre principale con guglia dorata a cinque piani, entrambi contenenti stanze con caratteristiche ed elementi assortiti a tema Disney.

LEGO Creator Expert #10279 Camper van Volkswagen T2

Il modello del camper van riprodotto dal set consente di esplorane i dettagliati interni ed esterni, tra cui l’iconico parabrezza, le tende in tessuto e la tenda da campeggio. Lo sterzo è funzionante, lo sportello laterale è scorrevole come nel veicolo reale e inclusi nel set troviamo una tavola da surf, 2 sedie pieghevoli, tutti costruibili e con adesivi hippie.

LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere

Il modello riproduce una vera macchina da scrivere, inclusi gli stessi movimenti e gli stessi suoni di quella originale. Il martelletto centrale realizzato in mattoncini si solleva ogni volta che si preme un tasto ed è collegato al carrello che si sposta durante la digitazione. Inoltre, nel rullo si può inserire un vero foglio di carta. Il set include la stampa di una lettera scritta da Thomas Kirk Kristiansen, membro della quarta generazione della famiglia proprietaria di LEGO Group, che ha inserito la sua lettera nella macchina da scrivere per completare il set.

LEGO Marvel #76178 Daily Bugle

Il Daily Bugle di Spider-Man è un set unico, che può vantare un cast di ben 25 diversi personaggi dell’universo di Spider-Man, alcuni dei quali alla loro prima apparizione in un set LEGO Marvel. La replica del palazzo che ospita il Daily Bugle è composta da 3.772 pezzi e una volta costruito misura oltre 82 cm di altezza. L’edificio è ricco di dettagli originali, caratteristiche affascinanti e una volta completato, i piani, il tetto e le facciate rimovibili rivelano l’interno di questo fantastico tributo alla Marvel.

LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911

L’inconfondibile stile Porsche viene di nuovo celebrato con questa versione da collezione della Porsche 911. Se il precedente modello della Ford Mustang oltre ad essere completo di sterzo funzionante, aveva anche la possibilità di essere personalizzato con un kit di customizzazione anch’esso costruibile, con questo set dedicato alla Porsche 911 si sale di livello: sarà infatti possibile scegliere tra ben due versioni di auto da costruire: si potrà infatti decidere se realizzare la versione Turbo 3.0 oppure la versione Targa con il suo iconico montante Targa e il tettuccio rigido e rimuovibile (che troverà posto nel vano bagagli anteriore). Indipendentemente dalla versine scelta, il modello includerà funzioni e dettagli autentici e tipici della Porsche 911 quali gli inconfondibili paraurti anteriore e posteriore, i fari angolari, il logo stampato e le targhe, oltre naturalmente agli interni fedelmente riprodotti e che comprendono sterzo funzionante, leva del cambio, freno di stazionamento, sedili reclinabili e l’elegante livrea arancione scuro e nocciola.

LEGO Technic #42131 Bulldozer Cat D11



Il set permette di costruire la replica motorizzata del più grande cingolato Cat di sempre. Proprio come il bulldozer Cat reale, il modello è stato progettato in sezioni modulari, che permettono di testare i meccanismi motorizzati nel corso della costruzione e individuare eventuali errori di montaggio. Il controllo del modello avviene tramite l’app CONTROL+: si può guidare e sterzare il veicolo, sollevare, abbassare o inclinare la lama oppure muovere su e giù la trivellatrice e la scala di accesso alla cabina di guida.

Ovviamente quelli sin qui riportate sono dei semplici suggerimenti. Il catalogo di lego.com è ampio e variegato. Siamo certi che ciascuno di voi saprà scegliere e mettere nel carrello i set che più e meglio rispondono alle proprie passioni ed esigenze in termini di esperienza di costruzione o di collezionismo.