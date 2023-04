A 10 anni esatti dall’arrivo nella nostra Galassia… ehm… sugli scaffali fisici e virtuali di LEGO del suo predecessore, una versione aggiornata e migliorata dell’iconico LEGO X-Wing UCS dell’Alleanza Ribelle torna a sfrecciare nei cieli della “Galassia lontana lontana…”, naturalmente UCS (Ultimate Collector Series).

LEGO Star Wars #75355 X-Wing Starfighter

(dal 1° maggio per i membri VIP, dal 4 maggio per tutti)

Il set viene presentato a pochi giorni dall’inizio della Star Wars Celebration Europe 2023 (per maggiori informazioni sull’evento, visitate il sito web ufficiale https://www.starwarscelebration.com/), l’evento che i fan della saga di Star Wars di tutto il mondo attendono con ansia e dove potranno trovare mostre coinvolgenti, tra cui anche l’esposizione della prop dell’AT-ST Raider realizzato dagli amici dell’Associazione Culturale Galaxy (quando non sono in tour come in questo caso, potete ammirarle all’interno di Volandia – Parco e Museo del Volo)

e che si terrà a Londra dal 7 al 10 aprile 2023 e presso il quale si potrà assistere a proiezioni e panel, partecipare a sessioni di autografi con i protagonisti dei film e delle serie TV.

Il set LEGO Star Wars #75355 X-wing Starfighter va ad aggiungersi agli UCS più recenti: AT-AT (#75313), Millennium Falcon (#75192), Razor Crest (#75331) e Landspeeder di Luke Skywalker (#75341). Sarà disponibile dal 1° maggio 2023 in esclusiva per i membri del programma LEGO VIP e dal 4 maggio per tutti al prezzo di vendita di € 239,99. Andiamo insieme a scoprirne i dettagli.

Il set

Il nuovo set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series #75355 X-wing Starfighter è basato sull’iconico caccia stellare progettato dalla Incom Corporation per essere utilizzato dall’Alleanza Ribelle in lunghe missioni e combattimenti. Visti per la prima volta in Star Wars Ep. IV: Una nuova speranza, gli X-wing erano pilotati da piloti d’élite dell’Alleanza Ribelle, tra cui Luke Skywalker. Nello stesso film, l’Alleanza Ribelle impiegò gli X-wing nella Battaglia di Yavin, dove Luke si unì agli Squadroni Rosso e Oro con il nome in codice Rosso Cinque, insieme ai colleghi piloti Biggs e Porkins, nel tentativo di distruggere la Morte Nera dell’Impero. In una delle scene dog-fight più iconiche del cinema, la battaglia si conclude nei canaloni della Morte Nera con un momento di tensione tra Luke che ha un’unica possibilità di sparare il suo colpo apparentemente impossibile nella porta di scarico che è “non molto più grande di 2 metri”, e distruggere l’arma definitiva dell’Impero e Darth Vader che lo insegue per fermarlo e portarlo con sè nel Lato Oscuro della Forza.

Il velivolo è stato riportato recentemente in auge grazie alla sua partecipazione ad alcuni episodi della serie The Mandalorian: lo vediamo infatti intercettare la Razor Crest nell’Ep. 2 della seconda serie (“Il passeggero“) e nell’Ep. 5 della terza serie, l’ultimo andato in onda (“Il pirata”).

Lungo oltre 55 cm, il nuovo set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series #75355 X-wing Starfighter, il nuovo LEGO X-Wing UCS una volta completato può essere esposto le ali aperte in modalità volo o chiuse in modalità Attacco. Il set è completo di minifigure di Luke Skywalker, del droide R2-D2, del supporto (costruibile) per esporlo e della tipica (per i set UCS) targhetta informativa con i dettagli tecnici dell’X-Wing.

Henrik Andersen, LEGO Design Master, ha dichiarato:

Anche se non è la prima volta che portiamo l’X-Wing Starfighter alla vita dei mattoncini, questa è la più dettagliata e sono davvero entusiasta del design finale. È un’astronave così iconica, e progettando in questa nuova scala più grande abbiamo potuto includere dettagli più specifici come i propulsori, la cabina di pilotaggio e le ali. Siamo davvero entusiasti di poterla condividere con i fan

Il nuovo set LEGO X-Wing UCS potrà essere visto in anteprima durante il prossimo evento Star Wars Celebration, presso lo stand LEGO.

Le caratteristiche

Scopriamo insieme le caratteristiche del nuovo set:

Pezzi: 1.949

Misure: 55 cm di lunghezza, 44 cm di larghezza, 27 cm di altezza

prezzo € 239,99

Disponibilità: 1° maggio per i membri del programma LEGO VIP, 4 maggio per tutti

Il confronto con il predecessore

Era il 2013, esattamente dieci anni fa, quando una nuova versione di LEGO Star Wars X-Wing UCS fu presentata al pubblico. Stiamo parlando del set LEGO Star Wars 10240 – Red Five X-Wing Starfighter.



(a sinistra il nuovo #75355 e a destra il predecessore #10240)



Composto da ben 400 pezzi in più rispetto al suo illustre predecessore (1.949 pezzi contro i 1.559 del set #10240), la nuova versione dell’X-Wing vanta certamente un livello di dettaglio superiore, con superfici più lisce grazie al maggior impiego di elementi tile, cannoni laser montati alle estremità delle ali più definiti, propulsori Incom 4L4 più costruiti e cockpit molto più completo e ricco di dettagli e particolari.

Il set Brickheadz che celebra i 40 anni Star Wars: Episode VI – Il ritorno dello Jedi

Il nuovo X-Wing Starfighter UCS non sarà la sola novità che sarà presentata durante la Star Wars Celebration Europe 2023: i visitatori potranno infatti acquistare in anteprima il nuovo set LEGO Star Wars Brickheadz #40623 Battle of Endor, che include la versione Brickheadz di Luke Skywalker, di R2-D2, di Lando Calrissian, di un Ewok e della Principessa Leia. Il costo del set, che sarà anch’esso disponibile dal 1° maggio 2023 in esclusiva per i membri del programma LEGO VIP e dal 4 maggio per tutti, sarà di € 39,99. Il set celebra il 40esimo anniversario di Star Wars Ep. VI: Il Ritorno dello Jedi.