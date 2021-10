LGL Award 2021: i librogame finalisti

LGL Award, il premio per i migliori librogame, giunge quest’anno alla sua quarta edizione. In questa occasione, verranno premiati i migliori librogame pubblicati tra il 1 settembre 2020 e il 31 agosto 2021. Anche quest’anno il premio vede la cornice della manifestazione di Lucca Comics & Games.

LGL Award 2021

La premiazione si svolgerà domenica 31 Ottobre dalle 10 alle 11 in Sala Incontri, presso l’Hotel San Luca Palace a Via San Paolino 103, e vedrà coinvolte tutte le principali realtà del settore.

Grazie ai giurati, esperti del settore (Pino Galvagno di Migliorigiochi, Veronica Maramonte di JustNerd, Alessando Rubbo di Dunwich Buyers Club e, esclusivamente per le categorie Miglior Italiano e Novità dell’Anno, Aldo Rovagnati per LGL), anche quest’anno ci saranno tre riconoscimenti per i migliori prodotti interattivi dell’annata nella categorie Miglior Librogame Italiano (dedicato ai librogame opera di autori italiani), Miglior Librogame Straniero (dedicato, ovviamente, ai librogame di autori esteri) e Novità dell’Anno! (dedicato ai librigame che a livello editoriale, di contenuto, caratteristica tipografica o nel gameplay abbiano qualcosa di innovativo).

Di seguito vengono presentati i librogame finalisti per le varie categorie.

Miglior librogame straniero

Fumettogame 1 – Captive

Raven Distribution e Vincent Books (Disponibile per l’acquisto online) – Leggi la nostra recensione

Con Manuro ai testi e MC ai disegni, Captive segna il ritorno in Italia dei fumetti interattivi della francese Makaka. Vestiremo i panni di un poliziotti, impegnato nel salvataggio della figlia rapita da una setta di misteriosi cultisti.

Lupo Solitario 31 – Il Crepuscolo della Notte Eterna

Raven Distribution e Vincent Books (Disponibile per l’acquisto online)

Il Crepuscolo della Notte Eterna di Ben Dever e Vincent Lazzari segna il ritorno di Lupo Solitario dopo due anni di pausa. La conclusione della saga è sempre più vicina, mentre Lupo Solitario e il Grande Maestro Kai si trovano ad affrontare due minacce provenienti dal passato.

Librojuegos – La Confraternita

Edizioni Librarsi (Disponibile per l’acquisto online)

Opera di Juan Pablo Fernandez del Rio, La Confraternita porta in Italia uno dei sempre più numerosi librogame spagnoli. In questo caso, dovremo aiutare un anziano membro di una antica confraternita votata alla conoscenza a mettere le mani sui segreti nascosti nel palazzo dell’Alhambra.

Miglior librogioco italiano

Watson Gamebook 5 – Gordon Pym: Attraverso l’Abisso

Watson Edizioni (Disponibile per l’acquisto online) – Leggi la nostra recensione

Opera di Lorenzo Trenti, questo librogame si propone di convertire il noto romanzo di Edgar Allan Poe in un’avventura interattiva. Nei panni di Gordon Pym, avremo la possibilità di solcare i mari e di incontrare i numerosi personaggi che popolano l’inquietante microcosmo dell’autore di Boston.

Watson Gamebook 4 – Moriarty: il Napoleone del Crimine

Watson Edizioni (Disponibile per l’acquisto online) – Leggi la nostra recensione

L’autore Antonio Costantini attinge all’opera di Sir Conan Doyle, secondo una prospettiva poco comune. Invece di seguire le avventure di Sherlock Holmes, guideremo la sua spietata nemesi, il Professor Moriarty, durante la sua riconquista del sottobosco criminale della Londra vittoriana.

Un Giorno da Cana

MS Edizioni (Disponibile per l’acquisto online) – Leggi la nostra recensione

Questo fumetto di Christian Giove e Stefano Tartarotti è adatto a grandi e piccini. Avremo la possibilità di seguire le avventure di Lucy, la simpatica cagnolina di Tartarotti, per un’intera frenetica giornata tra i boschi e le colline emiliane.

Novità dell’anno

L’ibrido fra librogame e gioco da tavolo è stato realizzato da Enrico Corso e Marco Zamanni su soggetto di Bruno Morchio, creatore dell’investigatore genovese. Il gruppo di giocatori dovrà aiutare Bacci a risolvere cinque casi, tra Liguria e Sardegna.

Cosa Pensavi di Fare?

Il Saggiatore ( Il Saggiatore ( Disponibile per l’acquisto online

Cosa Pensavi di Fare?, di Carlo Mazza Galanti è un romanzo a bivi che sottoporrà il lettore ai bivi esistenziali di chi è nato in Italia negli ultimi vent’anni. Un romanzo interattivo sull’amore, il lavoro e i travagli interiori.

Road to Dusk 1 – Honk Kong Hustle

Librogame scritto dal prolifico autore Andrea Tupac Mollica, Hong Kong Hustle inaugura la nuova collana Aristea dedicata agli scenari apocalittici. Un’avventura cyberpunk che ci vedrà alle prese con potenti corporazioni, androidi rivoluzionari e misteriosi ninja.