Little Fires Everywhere: il trailer ufficiale della nuova serie Hulu

L’emittente Hulu ha appena diffuso il nuovo trailer di Little Fires Everywhere, la miniserie di 8 episodi basata sull’omonimo romanzo di Celeste Ng (tradotto in Italia dalla Bollati Boringhieri come “Tanti piccoli fuochi”).

Il best-seller dal quale è tratta la serie, ruota attorno alla quotidianità di due donne agli antipodi, per carattere e ceto sociale, sul finire degli anni ’90 a Shaker Heights, Cleveland Ohio, lo Stato che da sempre, con il suo voto, determina il successo o meno di un candidato alla presidenza per la sua tendenza a intrecciare ad uno slancio liberale una forte dose di conservatorismo di élite.

Da una parte troveremo Elena Richardson (Reese Witherspoon), giornalista privilegiata e benestante impegnata principalmente in attività di beneficenza, sul fronte opposto invece Mia Warren (Kerrey Washington) madre single dell’adolescente Pearl, abituata a girovagare per il paese e ad accettare qualsiasi lavoro saltuario per mantenersi e finanziare la propria passione per la fotografia. Quando Mia sarà assunta come domestica di Elena, il peso dei segreti, i conflitti sulla natura dell’arte e dell’identità esploderanno esattamente come quei tanti piccoli fuochi che qualcuno sta sinistramente iniziando a far divampare nelle stanze perfette della casa.

Non sarà, dunque, soltanto sviscerato l’ambiguo rapporto fra le due donne, ma si affronterà la ricerca del colpevole degli incendi, sia per assicurarlo alla giustizia che per provare a comprendere i motivi feroci dell’odio nei confronti della famiglia Richardson.

Ad affiancare le due protagoniste in questo imminente show televisivo che proverà ad ampliare gli orizzonti del romanzo accostando alla riflessione sulle differenze sociopolitiche e di classe quella su questioni legate alle discriminazioni su base etnica, troveremo Rosemarie DeWitt (Linda McCullough), Jade Pettyjohn (Lexie Richardson), Jordan Elsass (Trip Richardson) e Gavin Lewis (Moody Richardson). E ancora Megan Stott (Izzy Richardson), Lexi Underwood (Pearl Warren), Joshua Jackson (Bill Richardson) e Jesse Williams (Joe Ryan).

Lynn Shelton (Humpday – Un mercoledì da sballo, New Girl, GLOW) ne dirigerà diversi episodi, mentre ad adattare il romanzo è stata la showrunner Liz Tigelaar che della serie è anche produttrice esecutiva assieme alle stesse Witherspoon e Washington e alle loro compagnie Hello Sunshine e Simpson Street.

Little Fires Everywhere sarà disponibile sulla piattaforma streaming Hulu dal 18 marzo.