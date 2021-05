Loki | I migliori fumetti da leggere

L’arrivo della serie TV dedicata a Loki su Disney Plus è ciò che molti, moltissimi fan aspettavano da anni: si tratta infatti di vedere finalmente approfondita, in maniera ancora più marcata, la figura di uno dei personaggi più amati e odiati dell’intero Marvel Cinematic Universe. Il Dio dell’Inganno, magistralmente interpretato da Tom Hiddleston, è in ogni caso uno dei più singolari componenti dell’intera narrazione Marvel a partire dalle sue primissime comparse nei fumetti che in molti di voi avranno apprezzato.

Oggi vogliamo (ri)partire proprio da qui, consigliandovi tutta una serie di letture che non potete assolutamente perdervi per godervi al meglio la serie Loki. Tra grandi classici e uscite più recenti credeteci: ce n’è davvero per tutti i gusti e, soprattutto, abbiamo voluto selezionare solo i migliori fumetti dedicati a Loki. Ognuno di questi, insomma, è un vero e proprio volume da collezione.

I migliori fumetti su Loki

Vota Loki

Partiamo con un volume firmato da Christopher Hastings, Langdon Foss e Paul McCaffrey: Vota Loki, una delle ultime uscite dedicate al Dio dell’Inganno qui disponibile in versione digitale, con copertina rigida oppure flessibile. Si tratta di un volume da 120 pagine, edito da Panini Comics e perciò in lingua italiana, che vede Loki intento a imbarcarsi in una controversa campagna elettorale per diventare il nuovo Presidente degli Stati Uniti: una storia originale e ricca di colpi di scena, destinata a diventare l’ennesimo grande classico targato Marvel.

Loki Marvel-verse

Un volume da collezione assolutamente imperdibile: edito da Panini Comics e lungo 120 pagine, questo fumetto ripercorre alcune storie legate a Loki attraverso alcune delle sue comparse più significative all’interno di altre uscite targate Marvel. Si parte addirittura dagli anni Sessanta, con uno storico racconto firmato da Stan Lee dove Loki incontra Silver Surfer, per arrivare ai numeri #503 e #504 di Amazing Spider-Man del 1999 fino a Journey into Mystery #626 del 2011. Una perla che non può proprio mancare nella bacheca di ogni collezionista.

Ragnarok. Thor. – Movie Edition

Passiamo ora a una storia firmata da Roy Thomas, John Buscema e Tom Palmer che vede protagonista Thor, qui presentato in una versione del tutto nuova e mai vista prima d’ora. Questo volume da 136 pagine, uscito nel 2017 ed edito da Panini Comics, vede Loki in veste di spietato antagonista: le profezie sulla caduta degli dei si stanno per avverare, riuscirà il Dio del Tuono a opporsi a ciò che sembra già scritto?

Loki – Il Dio che Cadde sulla Terra

Una storia figlia della mente degli autori Daniel Kibblesmith e Oscar Bazaldua, che vede Loki rinato dopo La guerra dei Regni con nuova responsabilità da affrontare… E un’imminente sfida con Iron Man. Diventato ormai un eroe riconosciuto da tutti, il Dio degli Inganni si troverà di fronte a tante nuove sfide, in un volume da collezione lungo 120 pagine che contiene i cinque numeri della serie Loki War of the Realms: Omega.

King Thor 1-4

Una storia davvero eccezionale firmata da Jason Aaron e Esad Ribic, che vede protagonista il Thor del futuro in uno scontro al cardiopalma contro il fratello Loki. Il volume – in lingua inglese – racchiude i quattro numeri che segnano la conclusione del ciclo di Aaron dedicato al Dio del Tuono: un pezzo da collezione che non può mancare sullo scaffale di ogni amante dei fumetti Marvel che si rispetti.

Thor: The Trials of Loki

Altra storia, in lingua inglese, con protagonista Thor impegnato in una battaglia senza esclusione di colpi contro il fratello Loki. Il volume comprende le uscite dalla 1 alla 4 della serie Loki del 2010, e va a raccontare in maniera molto approfondita il rapporto tra il Dio del Tuono e il mai troppo amato fratello. Un’opera che non può mancare in nessuna collezione, con 158 pagine impreziosite dalle penne di Roberto Aguirre-Sacasa e Sebastian Fiumara.

Loki. Journey Into Mystery 1: Rinascita

Il ritorno di Loki che, intrappolato nel corpo di un bambino, si trova a intraprendere un lungo e complesso cammino verso la redenzione. Una storia davvero indimenticabile e tutta da scoprire che, secondo molti fan, ha riportato Loki nel cuore di tantissimi appassionati di fumetti da tutto il mondo. Il volume vanta una storia firmata Kieron Gillen e illustrazioni davvero spettacolari a cura di Doug Braithwaite e Pasqual Ferry.

Avengers presenta: Thor

Chiudiamo la nostra lista con un volume da collezione uscito nel 2019, che racchiude alcune delle avventure essenziali per conoscere e comprendere il personaggio di Thor. Il Dio del Tuono, fratello di Loki, è infatti un personaggio fondamentale anche per comprendere la natura del protagonista dell’ultima serie Disney Plus e questo fumetto ne è la più grande dimostrazione. Contiene storie firmate da Straczynski, Coipel, Aaron, Ribic e Del Mundo, in una raccolta che comprende uscite dal 2007 fino al primo numero del più recente Thor del 2018.

