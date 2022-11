Prime Video ha annunciato oggi i nomi dei dieci protagonisti che prenderanno parte a LOL: Chi ride è fuori 3. Siete pronti a scoprire i nomi delle sei persone che si daranno sfida a rimanere seri per sei ore consecutive a suon di battute? Chi sarà il più glaciale e temerario del gruppo che riuscirà ad aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

LOL: Chi ride è fuori 3 e i suoi protagonisti

LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia, vedrà come protagonisti Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi. Ad condurre, arbitrare e ad assistere alla gara comica dalla control room ci sarà l’ormai veterano del format Fedez. Al suo fianco, nei panni di co-host, uno dei comici sfidanti della prima stagione: Frank Matano.

LOL: Chi ride è fuori 3

Come funziona la gara di risate?

Dopo l’enorme successo ottenuto con le prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori è pronto a far divertire il suo pubblico tornando a proporre una nuova sfida a colpi di battute. L’obbiettivo della gara è uno, strappare una risata ai concorrenti senza mai cedere alla comicità degli avversari presenti in gara. Per raggiungere il loro obbiettivo, i protagonisti dovranno ricorrere a tutte le loro capacità e competenze in termini di stand-up, improvvisazione e tanto altro ancora. In palio ci sono ben 100,00 euro che il vincitore potrà poi devolvere a un ente benefico di sua scelta.

Inoltre nell’attesa del debutto della terza stagione, Prime Video propone LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, uno speciale natalizio con sei protagonisti (e una co-host) delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez accoglierà i concorrenti Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.