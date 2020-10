Lucca Changes: Need Games presenta Dishonored, Cyberpunk RED e molto altro

A Lucca Changes l’editore Need Games ha annunciato tutte le novità per quanto riguarda il mondo del gioco di ruolo. Oltre ai titoli già annunciati in uscita durante la kermesse toscana, l’azienda milanese ha annunciato tutto quello che uscirà prima di Natale, e alcune anticipazioni per le linee editoriali del 2021.

Iniziamo subito senza perderci in troppi preamboli perché, come vedrete, le novità di Need Games per i giochi di ruolo non sono poche.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Need Games, i giochi di ruolo in uscita entro Natale

Non contenta delle novità per Lucca Changes, Need Games ha annunciato altri nuovi titoli in arrivo entro la fine dell’anno.

Si inizia con due manuali per Avventure nella Terra di Mezzo, due moduli dedicati al mondo dei nani ovvero Guida Regionale: Montagna Solitaria e Avventure a Erebor, dove i giocatori potranno trovare cenni di ambientazione, avventure e nuove regole dedicato al Nord.

Chiude la linea ufficialmente anche Guida Regionale: Terre di Brea, che in maniera similare racconta luoghi e leggende della regione che ospita la celebre locanda del Puledro Impennato. Contestualmente, Need Games ha lasciato anche intendere che è in trattativa per la nuova edizione de L’Unico Anello di Free League.

Continuando con Old-School Essentials, Need Games porterà entro la fine dell’anno anche in Italia l’espansione del gioco, ovvero Old-School Essentials Advanced Fantasy. I riferimenti sono, stavolta, ad Advanced Dungeons & Dragons, ed i nuovi materiali conterranno le classi del Druido e dell’Illusionista, la possibilità di giocare le combinazioni Classe-Razza, nuove regole per il combattimento e tanto altro.

A seguire continua ovviamente il supporto a Warhammer Fantasy Roleplay, che si arricchisce dei primi capitoli della riedizione della storica campagna imperiale “Il Nemico Dentro”, con due manuali chiamati Il Nemico dell’Ombra (che contiene Il Nemico Dentro e Ombre su Bogenhafen) e Compendio al Nemico dell’Ombra che, come il nome lascia intendere, è una guida alla campagna.

Per quanto riguarda Vampiri la Masquerade, arriverà entro la fine dell’anno La Caduta di Londra, una cronaca completa compatibile con V5 ovviamente, e successivamente arriveranno altre novità esclusivamente in PDF per la linea editoriale.

Come già precedentemente annunciato arriverà l’edizione definitiva di Il Re in Giallo – il Gioco di Ruolo, ovvero quattro manuali racchiusi in un lussuoso cofanetto che diventa anche lo schermo del narratore, con quattro avventure ambientate in diverse parti del mondo ed epoche storiche.

Per finire, sorpresa nella sorpresa, Need Games porterà in Italia il gioco di ruolo di Dishonored. Ispirato ovviamente alla premiata serie videoludica di Arkane, il gioco si basa sul 2d20 system, permetterà di giocare molti tipi di personaggio differenti, e il focus della narrazione è incentrato sul risolvere gli obiettivi in diverse maniere a seconda dell’approccio, proprio come succede nel videogame.

Need Games, i giochi di ruoli in uscita nel 2021

La prima uscita annunciata per il 2021, prevista per la prima metà dell’anno, è ovviamente Cyberpunk RED.

La versione definitiva dell’attesissimo gioco di ruolo di Mike Pondsmith, di cui Need Games ha già curato il Jumpstart Kit. Il manuale completo sarà di oltre 400 pagine, di cui 100 solo dedicate alla lore, e con il regolamento ovviamente completo per vivere le avventure sul filo del rasoio a Night City.

Ad infoltire la linea Need Help ci pensa Come Scrivere Avventure Che Non Facciano Schifo Vol. 1 & 2, un manuale che come il nome lascia presagire è pensato per i narratori e dungeon master che amano scrivere le proprie avventure, e che hanno bisogno di qualche dritta e consiglio per creare delle narrazioni epiche.

Cthulhu Confidential è un prodotto molto particolare, perché si tratta di un manuale che contiene quattro avventure pulp ambientate in varie città del mondo, ma la particolarità del sistema di gioco risiede nell’essere pensato per due giocatori. Un narratore e un investigatore possono vivere le avventure presenti nel manuale guidati dal sistema quickshot gumshoe, pensato proprio per incentivare la narrativa.

La linea di Warhammer si espande con Warhammer Age of Sigmar Soulbound, manuale che permette di creare personaggi epici nei Regni Mortali, basato sullo stesso sistema di pool di d6 che muove Wrath & Glory, e che promette di mettere in scena avventure veloci e frenetiche.

Infine, per il 2021, arriva al conferma di un progetto che già conoscevamo: Zombicide Chronicles. Scritto con Marco Maggi e Francesco Nepitello, il gioco è ovviamente ispirato alla seconda edizione del più famoso boardgame di CMON, è basato su un sistema originale e sarà in qualche modo compatibile proprio con lo stesso gioco da tavolo anche se Need Games non si è voluta sbottonare ulteriormente.

Need Games, i prodotti originali

Durante Lucca Changes, Need Games ha annunciato di voler cominciare la produzione di proprietà intellettuali originali, che saranno distribuite anche in tutto il mondo. Il primo di altri giochi che sono in lavorazione è Fabula Ultima, un TTJRPG di Emanuele Galletto.

Fabula Ultima si basa fortemente sulle dinamiche dei JRPG, i videogiochi di ruolo giapponesi. Dall’estetica ai temi, così come alle ambientazioni che saranno supplementi che spazieranno dall’high fantasy al magitech, per tutte le altre ambientazioni fantasy più classiche. I personaggi potranno arrivare fino al livello 50, il combattimento sarà basato su combo e debolezze da scoprire con tanto di fasi per quanto riguarda i boss più imponenti. Tra i tanti concetti di game design la morte dei personaggi non sarà in mano al narratore, ma ai giocatori che dovranno immolarsi in puro stile JRPG. Fabula Ultima sarà disponibile a novembre 2021.

L’ultimo prodotto della mastodontica presentazione di Need Games è RIDE Infinity, ovvero il primo librogame dell’editore. Basato ovviamente sul film di Fabio Guaglione, RIDE Infinity è un libro game che si giocherà con 1d20 ed un regolamento minimale per gestire l’equipaggiamento, nel quale si dovranno compiere acrobazie incredibili ma anche scelte morali, proprio come nell’omonimo film. Il librogame è in uscita per un generico 2021.