L’annuncio del sequel è arrivato poche ore fa attraverso una nota stampa congiunta dei fratelli Russo e di Scott Stuber, Head of Global Films di Netflix. I registi hanno voluto ringraziare i fan in giro per il mondo per il supporto verso il film, affermando che sin dall’inizio l’idea era quella di creare un universo espanso. Il film, uscito su Netflix pochi giorni fa, è stato prodotto dagli stessi fratelli Russo con la AGBO, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Christopher Markus e Stephen McFeely, nomi già noti per Captain America e Avengers: Endgame.

Ovviamente è ancora troppo presto per sapere quando partiranno le riprese e da chi sarà composto il cast. The Gray Man, basato sul romanzo omonimo del 2009 di Mark Greaney, è un action thriller con protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. La trama si incentra su di un duello mortale tra killer innescato quando l’assassino indipendente Gentry (Ryan Gosling) viene cacciato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), suo ex collega presso la CIA. Il budget speso è stato di circa 200 milioni di dollari.

Nel cast del primo film ci sono stati anche Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page e Julia Butters. Non si hanno invece ulteriori dettagli sullo spin-off se non che sarà scritto da Paul Wernick, noto per Deadpool e per un altro film Netflix, 6 Underground. Joe Russo si è lasciato andare alla possibilità di uno spinoff esclusivamente Rated R, ma non ha potutto dire molto al riguardo. In molti hanno subito pensato a Ana de Armas come protagonista del nuovo progetto, ma l’attrice di origini cubane sarà già impegnata con Ballerina, spin-off di John Wick.