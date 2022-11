Triste notizia nel mondo del fumetto. Si è purtroppo spento a 69 anni il fumettista britannico Kevin O’Neill, noto ai più per aver co-creato assieme a Alan Moore nel 1999 League of Extraordinary Gentlemen (La Lega degli Straordinari Gentlemen). Kevin era da tempo malato e la notizia della sua scomparsa è arrivata tramite un post di Gosh Comics, nota catena di fumetti inglese.

Morto a 69 anni Kevin O’Neill

Nato nel 1953, Kevin O’Neill ha iniziato a lavorare nel mondo del fumetto negli anni ’70 diventando poi uno dei nomi di punta di 2000 AD, rivista che pubblica anche Judge Dredd. Su queste pagine strinse una grande amicizia con Pat Millis, sceneggiatore con il quale realizzò numerose storie tra cui ABC Warriors e Nemesis the Warlock. A loro due si deve la creazione di Marshal Law, personaggio controverso ideato per l’etichetta Epic Comix nel 1987. Si tratta di una serie a fumetti che rappresenta una satira del genere supereroistico: il protagonista è infatti un cacciatore di supereroi con superpoteri al servizio del governo nella città di San Futuro, una metropoli costruita sulle rovine di San Francisco distrutta da un terremoto.

Il successo arriva però con League of Extraordinary Gentlemen (ristampato in Italia da Bao Publishing) che tra spinoff e fumetto principale è andato avanti fino al 2019. Nel 2003 vinse il premio Eisner Award per la “migliore miniserie” dell’anno L’opera ha avuto anche un adattamento cinematografico, non particolarmente riuscito, con Sean Connery.Tra i suoi lavori va annoverato anche Tales of the Green Lantern Corps Annual #2, storia chiave per la DC: alcuni concept sono infatti stati ripresi da Geoff Johns per la storyline Blackest Night. All’inizio di quest’anno O’Neill aveva collaborato con Garth Ennis per Kids Rule OK! e Battle Action Special. L’ultimo fumetto realizzato da O’Neil è stato La Tempesta, capitolo conclusivo della saga della Lega degli straordinari gentlemen.