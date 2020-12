Mando Mondays: le novità dell’ultima settimana

Ieri, lunedì 21 dicembre, è stato il giorno dell’ultimo e imperdibile appuntamento con i Mando Mondays. Il programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ha svelato ogni lunedì, per nove settimane, le novità dedicate a The Mandalorian, la nuova serie Lucasfilm disponibile in esclusiva su Disney+.

Gli articoli disponibili da questa settimana includono la T-shirt con l’immagine de Il Bambino e l’iconico logo di Star Wars disponibile in esclusiva su Amazon, lo zainetto ispirato al piccolo Grogu di Artesania Cerdà e la replica del casco elettronico di Boba Fett della linea The Black Series di Hasbro, disponibile da luglio 2021.

Anche per la nona settimana i fan hanno potuto scoprire le ultime novità dei Mando Mondays consultando la pagina Facebook ufficiale e partecipare alle conversazioni social tramite l’hashtag #MandoMondays. Molti prodotti sono già disponibili presso alcuni dei principali rivenditori globali, tra cui shopDisney e Amazon.

Il Mandaloriano e Il Bambino continuano il loro viaggio nell’attesissima seconda stagione di The Mandalorian, in esclusiva su Disney+. Ricordiamo che il Mandaloriano e il Bambino saranno presi tra i due fuochi dell’Alleanza Ribelle e dell’Impero, oltre al doversi destreggiare con l’ormai iconico gruppo di personaggi poco raccomandabili e numerose situazioni rischiose.

Nel frattempo vi mostriamo i prodotti più interessanti di questo Mando Mondays:

Maglietta Il Bambino Cute Comic Star Wars: The Mandalorian

Zainetto Il Bambino Star Wars: The Mandalorian di Artesania Cerdà

Slave I di Boba Fett Star Wars: The Vintage Collection di Hasbro

Elmo elettronico premium Boba Fett (Re-Armored) Star Wars: The Black Series di Hasbro