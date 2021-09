Mark Millar presenta Night Club, la nuova serie in collaborazione con Netflix

Mark Millar è uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti che negli ultimi anni e che ,grazie ad un accordo con Netflix, negli ultimi anni sta lanciando diverse serie a fumetti nate per essere successivamente trasposte a film o a serie tv dal colosso dello streaming. E ora Millar ha appena presentato la sua nuova serie a fumetti che godrà dello stesso trattamento, Night Club.

Dopo il recente annuncio di King of Spies, che verrà illustrata dal disegnatore italiano Matteo Scalera, arriva adesso l’annuncio di una nuova serie scritta da Millar, ovvero Night Club. La serie, che lo sceneggiatore ha lavorato e sviluppato nel corso della scorsa quarantena imposta dalla pandemia di COVID-19, verrà pubblicata come sempre dall’editore americano Image Comics e le cui uscita è prevista per l’inizio del 2022.

Night Club di Mark Millar vedrà al centro delle sue vicende un gruppo di adolescenti, caduti preda di un gruppo di vampiri che trasformeranno i ragazzini in creature della notte. Ottenuti i classici poteri dei vampiri, il gruppo deciderà di sfruttare le abilità ottenute per diventare dei supereroi, ma anche per prendersi qualche rivincita sui bulli che tanto li hanno tormentati. Per presentare la serie, sono state diffuse anche alcune copertine realizzate da Greg Capullo, Ben Templesmith e Ben Oliver.

Millar, nell’annunciare la serie, si è detto sorpreso che nessuno prima d’ora abbia mai sfruttato un concept così semplice ma interessante per scriverne un fumetto, fumetto che, come prevede il contratto tra Millar e Netflix, verrà trasposto a serie tv. Verrà sviluppato il rapporto tra le figure dei supereroi e dei vampiri, un’idea che allo sceneggiatore britannico ha da sempre intrigato. A sviluppare l’idea di Night Club ha contribuito anche la figlia dello scrittore, Emily Millar, che aiutato a sviluppare i design della serie.

Night Club sarà dunque solo l’ultima delle serie a fumetti di Millar che verrà adattata da Netflix: abbiamo già visto la prima stagione di Jupiter’s Legacy, serie che purtroppo è già stata interrotta, e sono già state pubblicate le prime immagini promozionali di quella che sarà la serie animata di Super Crooks. Mark Millar è uno degli sceneggiatori più importanti del panorama del fumetto americano, avendo realizzato per Marvel Civil War, e avendo realizzato per la propria etichetta Millarworld titoli come Kick-Ass, Kingsman, Sharkey the Bounty Hunter e Superior.