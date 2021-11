Marvel annuncia una serie What if…? Miles Morales in arrivo nel 2022

Marvel ha annunciato l’uscita di What if…? Miles Morales, una nuova serie della linea What if…? tutta dedicata a Miles Morales, la versione Ultimate del personaggio di Spider-Man, creata da Brian M. Bendis e da Sara Pichelli, divenuta celebre grazie al film animato Spider-Man Un Nuovo Universo.

Nel 2021 ricorre il decimo anniversario della creazione di Miles Morales, personaggio nato nell’ universo Ultimate come versione alternativa di Spider-Man, acquisendo sempre più indipendenza dal suo beniamino tanto da essere anche protagonista del film animato del 2018 Spider-Man Un Nuovo Universo (disponibile qui su Amazon.it). Per celebrare il personaggio, Marvel ha annunciato la serie What if…? Miles Morales.

Il primo numero di What if…? Miles Morales uscirà nel 2022, sui testi di Cody Ziglar e con le matite Paco Medina. in questo primo speciale della serie verrà raccontata una nuova linea temporale in cui, invece di seguire l’esempio di Peter Parker, Miles Morales abbia deciso di raccogliere il testimone di Capitan America, diventando lui stesso una nuova Sentinella della Libertà. Ad illustrare la copertina di questo primo numero, in cui vediamo anche una nuova versione femminile di Falcon, è stata chiamata proprio la creatrice del personaggio, l’italiana Sara Pichelli

L’annuncio della serie What if…? Miles Morales era stato preceduto qualche giorno fa da un misterioso teaser: accompagnato dalla ormai iconica dicitura What if…?, nell’immagine veniva mostrato un personaggio del tutto riconducibile a Wolverine per via degli inconfondibili artigli. Le differenze evidenti con il mutante erano altrettanto evidenti, a partire dal colore della pelle del personaggio, sino ad un design inedito del suo costume (i cui colori potevano già suggerire ad un possibile collegamento con Miles). Marvel ha successivamente annunciato che la seri What if…? Miles Morales esplorerà proprio diverse possibili strade che il giovane avrebbe potuto intraprendere se avesse seguito il percorso tracciato da altri eroi della casa editrice: è già stato anticipato che lo vedremo per esempio nei panni di Thor e di Hulk, oltre che del già menzionato Wolverine.

L’arrivo della nuova serie What if…? Miles Morales è la conferma della volontà espressa da Marvel di riportare in auge proprio la linea editoriale che esplora le diverse strade che i suoi personaggi potrebbero aver intrapreso nel corso della loro vita, annuncio dato in occasione dell’uscita di Spider-Man Spider’s Shadow (pubblicato anche di recente in Italia da Panini Comics con il titolo Spider-Man L’Ombra del Ragno, e disponibile qui su Amazon.it). Lo stesso autore di questa miniserie, Chip Zdarsky, ha confermato di essere già al lavoro su un nuovo What if…? per Marvel.

Il primo numero di What if…? Miles Morales uscirà nelle fumetterie americane a Marzo 2022; nell’attesa, potreste approfondire e conoscere il personaggio grazie ai diversi volumi pubblicati da Panini Comics, disponibili su Amazon.it.