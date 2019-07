Marvel Cinematic Universe: ecco quali sono i film che il pubblico vorrebbe

Ecco quali sono i protagonisti che il pubblico vorrebbe vedere nella quarta fase del Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: Far From Home è uno dei film più attesi del momento, soprattutto perché concluderà la terza fase del Marvel Cinematic Universe. La conclusione di questo lungo ciclo significa dire addio a molti personaggi, ma anche aspettare l’arrivo di nuovi eroi. Sul web ci sono moltissime speculazioni riguardo i prossimi film dell’MCU, ma i seguenti supereroi sono quelli più desiderati dagli appassionati.

Analizziamo insieme i potenziali candidati.

MARVEL/MIRACLEMAN

L’MCU in questi ultimi anni ha avuto un po’ di difficoltà nell’acquisire i diritti di Miracleman, ma gli appassionati sperano di poterlo vedere presto trasposto sul grande schermo. Lui è certamente l’eroe che più si avvicina alla caratterizzazione del personaggio DC Superman, quindi sarebbe interessante vedere la sua controparte Marvel.

MS. MARVEL

Con Ms. Marvel in questo caso ci si riferisce a Kamala Khan e non a Captain Marvel. Si tratta di un personaggio molto complesso, che decide di diventare un super eroe ispirandosi proprio al suo mito Carol Denvers, tanto da prendere i panni del suo vecchio alter ego. Sarebbe davvero interessante vedere il nostro capitano alle prese con una piccola apprendista.

MOON GIRL & DEVIL DINOSAUR

L’MCU ha bisogno di nuove leve quindi perché non girare un film su una bambina di otto anni e il suo cucciolo di dinosauro? Lunella Lafayette, detta Luna, è una ragazzina nera, appassionata di scienza che scopre di essere destinata a diventare inumana (NeoUmana, per la precisione) non appena le nebbie terrigene di Freccia Nera e compagni cadranno su di lei. Su di lei e sul suo amico dinosauro è stata già realizzata una serie animata, ma non sarebbe male vederla entrare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe.

KILLRAVEN

Per coloro che amano gli eroi più d’azione e meno introspettivi, Jonathan “Killraven” Raven è la scelta giusta. Il gladiatore membro dei Freeman è spesso protagonista di molte avventure che coinvolgono creature, marziani e a volte zombie. Un concept interessante per un cinecomic sicuramente divertente.

CHAMPIONS

Accostati agli Young Avengers, i Champions potrebbero essere una formazione interessante di giovani eroi. Attualmente c’è già un Peter Parker nell’MCU, mancano solo la già citata Ms. Marvel e un giovane Nova. Dopo aver detto addio alla vecchia formazione degli Avengers, i Champions potrebbero essere una ventata d’aria fresca.

THUNDERBOLTS

Un team composto da soli villain è la risposta perfetta alla Suicide Squad della DC. I Thunderbolts sarebbero una scelta interessante, considerato anche il fatto che fin’ora nell’MCU non ci sono ancora stati degli antieroi o dei villain come protagonisti.

POWER PACK

I fratelli Alex, Julie, Jack e Katie Power sarebbero un’ottima scelta soprattutto per attirare il pubblico al di sotto dei dodici anni. Si tratta di quattro bambini che hanno il potere di controllare, ognuno a modo proprio, la gravità. In fondo Disney Channel ci ha insegnato che i bambini adorano guardare e identificarsi in altri bambini.

MOON KNIGHT

Marc Spector è un’enigmatico eroe dalle mille identità. Si tratta di uno dei personaggi più amati della tradizione fumettistica della Marvel, quindi una sua trasposizione non farebbe altro che accontentare i vecchi fan e avvicinarne di nuovi.

A-FORCE

Le eroine donne in passato non hanno mai avuto troppo rilievo, ma fortunatamente con il prossimo film su Vedova Nera ci sarà un approfondimento in più su una delle figure femminili nell’Universo Marvel. Il team A-Force, completamente composto da eroine, potrebbe contribuire a questa ondata di Girl Power che stiamo vivendo.

Anche un ritorno dei Fantastici 4 e degli X-Men sarebbe molto gradito, ma attualmente non si può fare altro che speculare e attendere i prossimi annunci da parte di Disney e dall’MCU.