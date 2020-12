Marvel Studios: Legends: annunciata una nuova serie su Disney+

Marvel Studios: Legends è la nuova serie in arrivo su Disney+, che si aggiunge alla già folta schiera di nuove produzioni annunciate durante il recente Investor Day.

Marvel Studios: Legends metterà in mostra i singoli personaggi che i fan hanno imparato ad amare nel corso degli anni e rivisiterà alcuni dei loro momenti più iconici, a partire da Scarlet Witch e Visione, il che ha perfettamente senso, visto che entrambi gli eroi prenderanno parte all’attesissima nuova serie WandaVision, in streaming sempre su Disney+ a partire dal 15 Gennaio.

I primi due episodi debutteranno l’8 gennaio 2021 in esclusiva sul servizio di streaming del colosso americano e dei quali vi riportiamo la descrizione ufficiale sia per il primo episodio dedicato a Wanda Maximoff:

“Wanda Maximoff ha fatto il suo debutto in Avengers: Age of Ultron come un potente avversario degli Avengers, per poi diventare un alleato ancora più forte. Wanda ha trovato forza in se stessa e nella sua straordinaria relazione con un individuo assolutamente unico, Visione. Marvel Studios: Legends esplora la storia di Wanda mentre è alle prese con crudeli difficoltà e perdite, un potere caotico che si sforza di controllare e spostando la lealtà da coloro di cui si fida di più.”

Che per il secondo dedicato a Visione:

“Nato nel mondo in Avengers: Age of Ultron, Visione sceglie di combattere dalla parte dell’umanità, sebbene lui stesso sia una forma di vita artificiale. Marvel Studios: Legends segue Visione nella sua ricerca per comprendere gli umani in modo più completo, evolvendosi per essere più simili a loro, mentre esplora una relazione romantica con Wanda Maximoff in Captain America: Civil War. Tutto ciò porta ai suoi momenti finali, mentre compie l’ultimo sacrificio per l’umanità, lasciando coloro che amava a un futuro incerto.”