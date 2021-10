Masters of the Universe: Revelation Parte 2, annunciata la data di uscita

Dopo aver fatto il suo debutto su Netflix all’inizio di quest’anno, torna la nuova versione prodotta da Kevin Smith di Masters of the Universe. Come comunicato in esclusiva da ComicBook.com, il servizio di streaming pubblicherà la seconda parte della serie d’animazione il 23 novembre prossimo.

Masters of the Universe: Revelation parte 2: sinossi e dettagli

Per coloro che desiderano saperne di più sul ritorno di questa amatissima serie, devono prima sapere che la prima parte di Masters of the Universe: Revelation si è conclusa con il botto. Lo show, infatti, è iniziato con lo shock dato dalla morte di He-Man e Skeletor i quali hanno lasciato i loro rispettivi compagni a cercare un modo per far rivivere la coppia. Quando i nemici mortali vengono riportati in vita, il potere di Eternia viene messo nelle mani di Skeletor mentre il principe Adam e He-Man incontrano vari ostacoli. Quindi, chiaramente, la seconda metà della serie avrà molta azione da mostrare.

La seconda metà di Masters of the Universe: Revelation sarà spezzettata in altri cinque episodi. Mark Hamill tornerà come voce di Skeletor mentre Principe Adam è interpretato da Chris Wood. Ovviamente, Smith sta ancora supervisionando il progetto come showrunner, ma questo progetto non è l’unico che riguarderà il franchise di Masters of the Universe. Netflix, infatti, ha recentemente pubblicato un’altra serie animata di He-Man dopo il progetto di Smith. La serie, He-Man and the Masters of the Universe, ha ottenuto elogi dai fan del cartone originale e, pertanto, Sony ha deciso di portare avanti in maniera più concreta il proprio film live-action che è in lavorazione da anni.

La sinossi ufficiale di Masters of the Universe: Revelation parte 2 è la seguente: