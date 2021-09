La riscoperta della settima arte inizia dalla suggestiva Città dei Sassi. Fungere da anello di congiunzione tra la tradizione millenaria del territorio e la spinta moderna e innovatrice del cinema è proprio il focus del Matera Film Festival 2021, concorso internazionale e appuntamento culturale unico nel suo genere, giunto quest’anno alla seconda edizione.

Tra proiezioni esclusive, ospiti internazionali e un ricco calendario di attività, ecco un excursus dettagliato su quello che gli spettatori potranno attendersi dall’importante kermesse lucana, in programma dal 2 al 10 ottobre.

Matera Film Festival 2021: i numeri del Festival

5 location allestite, 9 giorni di cartellone, 1 concerto, 1 mostra, 55 eventi programmati e oltre 50 ore di proiezioni. E ancora, 10 talk, 4 presentazioni di libri, una diretta su Rai Radio 3 “Hollywood Party” e più di 200 notti prenotate con decine di strutture ricettive e ristoranti coinvolti.

Numeri importanti che testimoniano la volontà da parte degli organizzatori di supportare lo sviluppo del territorio attraverso la cultura, alimentandone l’indotto economico. Il team del Matera Film Festival, organizzato dall’associazione “Making-Of” in collaborazione con l’associazione “Camera con vista”, si compone di professionisti dell’industria e della filiera cinematografica.

Il Presidente Onorario è invece Enzo Sisti, produttore noto nello Star System mondiale, che ha contribuito a portare a Matera le principali produzioni internazionali, da The Passion of the Christ di Mel Gibson, fino al nuovo film di James Bond, 007 No Time to Die.

Il festival sarà inaugurato con un evento d’eccezione, sabato 2 ottobre alle 21,00 a ‘Cava del Sole’: il concerto del Maestro Premio Oscar Nicola Piovani, compositore tra i più importanti e amati del cinema e del teatro mondiali.

Matera Film Festival 2021: David Cronenberg, lo special guest dell’edizione 2021

Regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, direttore della fotografia, montatore e scrittore. Un curriculum di tutto rispetto quello di David Cronenberg, il cineasta indipendente che sconvolse Hollywood. Dopo aver ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, il maestro canadese tornerà in Italia come ospite d’onore del Matera Film Festival.

Pioniere del genere cinematografico indicato come body horror, David ha diretto pellicole cult come Scanners (1981), Videodrome (1983), La zona morta (1983), La mosca (1986), Crash (1996), A History of Violence (2005).

Il noto regista terrà una speciale masterclass il 6 ottobre alle 19,00 nell’Auditorium “R. Gervasio” oltre a essere protagonista di numerosi panel e attività in programma per tutta la durata del Festival. L’elenco completo è consultabile sul sito ufficiale.

La balena Giuliana: il simbolo del Matera Film Festival 2021

La locandina ufficiale di quest’anno, realizzata dal creative director Silvio Giordano, vede la balena con un cordone ombelicale collegato alla terza città più antica del mondo: Matera. Attraverso il sangue contenuto nel cordone ombelicale riceve nutrimento e ossigeno da essa. Come la madre con il figlio e come il nostro rapporto con il pianeta Terra, sempre più labile e contaminato.

Il cordone ombelicale è un chiaro riferimento alla “bioporta” del film ExistenZ di David Cronenberg, pronta a collegarci in un mondo parallelo realistico. I colori scelti sono quelli autunnali del mese di ottobre e l’ambientazione ha una atmosfera sconosciuta e primordiale.

Matera: la città del Cinema

A Matera sono stati girati più di quaranta film, dai grandi capolavori del cinema italiano firmati, ad esempio, da Pier Paolo Pasolini, dai fratelli Taviani, Francesco Rosi, Roberto Rossellini, Lina Wertmüller, Giuseppe Tornatore e Gianni Amelio, fino a kolossal internazionali come The Passion of the Christ di Mel Gibson, Ben Hur di Timur Bekmambetov, Wonder Woman di Patty Jenkins e la 25ª pellicola della saga di James Bond, No Time to Die di Cary Fukunaga.

Nel 2021 a Matera verrà inaugurata una sede distaccata del Centro sperimentale di cinematografia di Roma. La Città dei Sassi, eletta Capitale della Cultura Europea nel 2019, è a oggi la più conosciuta nel mondo, più attrattiva, più inclusiva e più adeguata ad accogliere flussi turistici importanti.

Matera Film Festival 2021 e Rai Cinema: una partnership vincente

Novità di quest’anno è la collaborazione con Rai Cinema. Oltre alla media partnership, grazie a quest’intensa il miglior cortometraggio vincerà il premio “Rai Cinema Channel”: riconoscimento del valore di 3 mila euro. Il premio consiste in un contratto di acquisto per tre anni dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema e godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle Reti, sui canali Rai.

Ma non è tutto, perchè durante il festival, Rai Cinema allestirà in una piazza di Matera un corner di Virtual Reality (VR) dove sarà possibile visionare contenuti realizzati con questa tecnica fortemente innovativa. Tre i contenuti a disposizione annunciati: Happy Birthday, Revenge Room e La stanza.

Vi ricordiamo che la seconda edizione del Matera Film Festival 2021 si svolgerà in presenza, compatibilmente con le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 che saranno attuate nel periodo di svolgimento del festival. Ingresso libero, con Green Pass obbligatorio.