Arriverà tra un mese sul piccolo schermo Mercoledì, serie TV incentrato sul celebre personaggio della Famiglia Addams che per l’occasione verrà interpretato da Jenna Ortega. A dirigerla ci penserà Tim Burton, regista che non necessita di presentazioni e che si è ispirato al disegnatore Charles Addams per i suoi lavori. Intervistato ai microfoni di Empire, Burton ha spiegato perchè abbia accettato di salire a bordo di questa nuova iterazione della celebre famiglia.

Tim Burton

Tim Burton motiva la sua scelta di dirigere Mercoledì

“Mi ha affascinato la storia. La sentivo molto vicina a me, come quando andavo a scuola e le emozioni che chiunque provi con i suoi genitori. La serie ha una natura differente rispetto al passato e la Famiglia Addams ottiene una differente dose di realtà. Una combinazione interessante che mi ha convinto a far parte del progetto” ha dichiarato Burton. “Inoltre mi ha permesso di cimentarmi con un altro medium, non avendo mai fatto fino ad ora qualcosa per il piccolo schermo”. Creata da Charles Adams, La famiglia Adams rimane ancora oggi una delle produzioni più celebri di sempre, oggetto di numerose trasposizioni televisive, animate e cinematografiche.

Divisa in otto episodi, la serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. Mercoledì dovrà cercare di padroneggiare le proprie abilità psichiche, a contrastare una serie di omicidi che terrorizzano la città e risolvere un mistero sovrannaturale che ha visto coinvolti Gomez e Morticia venticinque anni prima. La serie arriverà su Netflix il 23 novembre.

Oltre alla protagonista Jenna Ortega, a interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams troviamo Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams, Luis Guzmán in quelli di Gomez Addams e Isaac Ordonez in quelli di Pugsley Addams. Il casting dello zio Fester, invece, rimane al momento segreto. Tim Burton, lo ricordiamo, sarà grande ospite del Lucca Comics e Games di quest’anno dove presenterà in anteprima gli episodi di Mercoledì (trovate qui tutti i dettagli).