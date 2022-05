L’ultima volta che abbiamo visto Michelle Pfeiffer interpretare Catwoman è stata in Batman Returns di Tim Burton, che ha diviso i fan dei fumetti DC, incerti se il film abbia davvero catturato lo spirito di Batman. Su una cosa però erano certi: il ritratto di Catwoman della Pfeiffer sia uno degli elementi più forti del film. Con The Flash che riporta sul grande schermo alcuni attori legati al passato dei film della DC Comics, tra cui Michael Keaton che riprenderà l’iconico ruolo di Batman, molti si chiedono se la stessa Pfeiffer abbia mai preso in considerazione l’idea di tornare sul grande schermo nei panni di Selina Kyle.

Michelle Pfeiffer: il ritorno di Catwoman?

Il personaggio di Selina Kyle dopo Michelle Pfeiffer è stato interpretato da Anne Hathaway ne Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno del 2008 e da Halle Berry in Catwoman nel 2004. In The Batman, il nuovo film diretto da Matt Reeves, Selina ha invece il volto di Zoe Kravitz.

Michelle Pfeiffer ha mai preso in considerazione l’ida di tornare a interpretare il suo ruolo? Interrogata proprio su questo durante un recente profilo su THR, la Pfeiffer ha effettivamente lasciato la porta aperta sulla possibilità di riprendere la frusta di Catwoman:

Catwoman ha una combinazione quasi impossibile di sexy, ironico, tragico, pericoloso. E più semplicemente, dipenderebbe dal contesto, ma sì, lo prenderei in considerazione.

La Pfeiffer sta attualmente promuovendo The First Lady, la nuova serie Showtime che seguirà alcune delle mogli più famose e di grande impatto dei presidenti degli Stati Uniti. Inoltre, l’attrice sta ancora lavorando con la Marvel dopo il debutto come Janet van Dyne in Ant-Man and the Wasp e in Avengers: Endgame.

Sarebbe bello riavere i due attori di nuovo insieme sulle stesso set, data la forte chimica che la Pfeiffer ha avuto con Keaton in Batman Returns. Per ora nulla è certo ma la possibilità c’è, quindi rimaniamo con le orecchie aperte.