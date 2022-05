Cosa acquistare questo mese in fumetterie, libreria, edicola oppure online? Eccovi una rapida carrellata dei migliori fumetti in uscita a maggio 2022. Da segnalare: il ritorno di Alien con una nuova serie targata Marvel, il ritorno di Dragon Ball con la Super Ultimate Edition per Star Comics, l’esordio cartaceo del webtoon cinese Of Machines and Beasts per Jundo e una nuova edizione di Ogni Maledetto Lunedì su Due di Zerocalcare.

I migliori fumetti in uscita a maggio 2022

Sergio Bonelli Editore

CHANBARA – Il mondo sospeso

di Gabriella Contu e Isabella Mazzanti

128 pagine – 22 x 30 cm, B/N, cartonato

€ 20

Ritorna in questa avventura inedita di Chanbara, l’epopea di Recchioni e Accardi che racconta le gesta di un gruppo di samurai senza padrone nel Giappone del XVII secolo, il personaggio di Jun, la nobile diventata assassina per vendicare il proprio onore e la morte del padre, protagonista del volume I fiori del massacro. Jun è costretta questa volta a fronteggiare una minaccia apparentemente soprannaturale. Basterà la sua spada per affrontare le insidie del mondo sospeso?

DRAGONERO – Le origini (Nuova Edizione)

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Giuseppe Matteoni

320 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato

€ 32

L’universo fantasy di Dragonero è iniziato nel giugno 2007 con l’uscita in edicola di un graphic novel che si intitolava appunto Dragonero. L’interesse riscosso dalla pubblicazione convinse l’editore Sergio Bonelli a chiedere ai due autori, Luca Enoch e Stefano Vietti, di creare una serie mensile, la prima dedicata al fantasy in Casa editrice, che desse seguito a quel romanzo a fumetti. L’edizione da libreria, più volte ristampata, torna ora disponibile in un’edizione nuova di zecca, per soddisfare le molte richieste dei lettori, vecchi e nuovi.

TEX CONTRO MEFISTO – La gola della morte

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

400 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 16

Iniziamo con questo volume a presentare tutte le avventure di Tex che hanno al centro la figura del suo più diabolico e temibile nemico, l’illusionista, spia, mago, ipnotista e oscuro signore del male Mefisto. Dall’aspetto mefistofelico e dallo sguardo sinistro, Steve Dickart – questo il suo vero nome – odia con tutte le proprie forze Tex e i suoi pards, e nel corso di molte avventure elabora piani diabolici per eliminarli, usando le abilità più malefiche, contro le quali le pistole di Tex possono poco o nulla. Più volte dato per morto, Mefisto ritorna, ogni volta più forte e determinato, a intralciare la strada dei nostri eroi.

Panini DC Italia

FRECCIA VERDE DI LEMIRE E SORRENTINO

Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Maggio • 17×26, C., 472 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: Green Arrow (2011) #17/34, Green Arrow (2011) #23.1, Secret Origins (2014) #4 (II), Green Arrow: Futures End (2014) #1, Green Arrow 80th Anniversary (2021) #1 (XI)

Sei anni fa, Oliver Queen è naufragato su un’isola sperduta. Lì è morto l’uomo ed è nato Freccia Verde… ma diversamente da quanto credeva Oliver, non fu un incidente! Il destino dell’arciere è legato a una misteriosa organizzazione che si muove dietro le quinte per influenzare le sorti del mondo. Jeff Lemire e Andrea Sorrentino aprono uno squarcio sulle vere origini di Freccia Verde!

MILESTONE RETURNS: STATIC

Autori: Vita Ayala, Nikolas Draper-Ivey, ChrisCross, Reginald Hudlin, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Milestone Returns: Infinite Edition (2021) #1, Static: Season One (2021) #1/6

Negli anni 90 la DC varò l’Universo Milestone… e oggi il suo personaggio più celebre torna per una nuova storia! Static è Virgil Hawkins, un adolescente bullizzato che ha ottenuto i poteri per caso tramite un gas lacrimogeno sperimentale rilasciato su un corteo di protesta! Ora Virgil ha un potere straordinario, la capacità di manipolare i campi elettromagnetici, e si chiede cosa farne… Nel frattempo dovrà vedersela con bulli superpotenziati e una cospirazione governativa!

JOE THE BARBARIAN

Autori: Grant Morrison, Sean Gordon Murphy

Maggio • 18,3×27,7, C., 224 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Joe the Barbarian (2010) #1/8

Joe ha undici anni e tanta fantasia. È vittima di bulli, suo padre è morto ed è diabetico. Un giorno la sua condizione gli crea delle allucinazioni che gli fanno vivere un’epica avventura… Ma è solo delirio da mancanza di insulina (che potrebbe causargli la morte) o qualcosa di più? Il fantasy psichedelico che ha consacrato il talento cristallino di Sean Gordon Murphy!

Panini Marvel

ILLUMINATI: DARE FORMA ALL’UNIVERSO

Autori: Brian M. Bendis, Jim Cheung, Alex Maleev

Maggio • 18,3×27,7, 168 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: New Avengers: Illuminati Special (2006) #1, New Avengers: Illuminati (2007) #1/5

Il Professor X, Dr. Strange, Mr. Fantastic, Iron Man, Freccia Nera e Namor! Sei eroi che si sono addossati responsabilità enormi per proteggere la Terra. Gli Illuminati protagonisti di avventure parallele attraverso cui rivivere epiche saghe che hanno lasciato il segno nella storia del mondo! Da Attilan a New York, passando per il Wakanda, una panoramica cosmica unica per scoprire i segreti dell’Universo Marvel.

SECRET X-MEN 1

Autori: Tini Howard, Francesco Mobili, Jesus Aburtov

Maggio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Secret X-Men (2022) #1

Alcuni mutanti che aspiravano a diventare X-Men sono stati scartati, ma aspettano solo l’occasione giusta per rifarsi… e ora quell’occasione è arrivata! La Majestrix Shi’ar è in pericolo, e Sunspot raduna i suoi Uomini-X segreti per salvarla! Ma ovviamente non tutto andrà come previsto… Disegni del talento anconetano Francesco Mobili!

MARVEL GIANT-SIZE EDITION SECRET WARS

Autori: Jonathan Hickman, Esad Ribic, Paul Renaud

Maggio • 20,5×31, C., 312 pp., col., con slipcase • Euro 41,00

Contiene: Secret Wars (2015) #1/9, Free Comic Book Day: Secret Wars (2015) #1

Il Multiverso non esiste più, ci sono solo la Terra dove abitano i super-eroi e quella delle loro controparti Ultimate. E quando anch’esse si scontreranno distruggendosi a vicenda, dalle macerie sorgerà il pianeta-patchwork noto come Battleworld, dominato da un dispotico dio-sovrano: il Dottor Destino! Qualcuno, però, ricorda la realtà come dovrebbe essere, ed è disposto a tutto per rimettere le cose a posto. Il capolavoro del genio visionario di Jonathan Hickman e di Esad Ribic per la prima volta in un lussuoso e imperdibile volume deluxe in formato gigante.

Panini Comics

ALIEN VOL. 1: LINEA DI SANGUE

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Salvador Larroca

Luglio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Alien (2021) #1/6

La nuova serie Marvel di Alien comincia qui! Anno 2200: nella sua eterna ricerca di un campione biologico vivente di xenomorfo, la mega-corporazione Weyland-Yutani è riuscita a produrre diversi esemplari della letale razza aliena su una stazione orbitante. Ben presto un manipolo di ribelli si ritroverà bloccato all’interno della struttura infestata, dove, annidati nel buio, attendono gli alieni più letali dell’universo… e forse anche qualcosa di più pericoloso! Dal lanciatissimo sceneggiatore Phillip Kennedy Johnson (Last God) e dall’artista fan favorite Salvador Larroca (Darth Vader)!

GEIGER

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

Maggio • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Geiger (2021) #1/6

Chi è l’Uomo Splendente? Tariq Geiger è un sopravvissuto della Guerra Ignota del 2030, e un’esplosione nucleare l’ha trasformato in un uomo radioattivo dai poteri eccezionali. Ora Geiger pensa solo a sopravvivere e a proteggere la sua famiglia. Ma la lotta tra chi vuole ottenere il potere in un’America devastata lo costringe a combattere, per se stesso e per persone che ha appena conosciuto. Un epico e commovente racconto post-apocalittico dalle superstar Geoff Johns e Gary Frank!

STAR WARS ROMANZI: KENOBI

Autore: John Jackson Miller

Maggio • 14,4×21,6, B., 464 pp., b/n. • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: Kenobi

Sul desertico e sperduto pianeta Tatooine vive Ben, un barbuto e solitario straniero, tanto misterioso quanto eccentrico, che manda via chiunque provi ad avvicinarlo. In realtà Ben è il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, un eroe delle Guerre dei Cloni, ed è disposto a tutto pur di celare la propria identità e proteggere dall’Impero l’ultima speranza della galassia: Luke Skywalker. Ma quando del sangue innocente verrà versato, Kenobi non potrà rinnegare il suo credo Jedi, e dovrà lottare in nome della giustizia. La vita segreta di uno dei Jedi più amati di Star Wars, protagonista della nuova serie Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Planet Manga

EDEN DELUXE HC 1 (DI 9)

Maggio • 15×21, C., 520 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 24,00

Contiene: Eden 1

NUOVA EDIZIONE CARTONATA PER IL CAPOLAVORO DI HIROKI ENDO, L’AUTORE DI SOFT METAL VAMPIRE. L’umanità è prossima all’estinzione a causa di un virus. Gli effetti sulla popolazione e sugli equilibri sociali, economici, politici sono devastanti. In un mondo di terroristi, cyborg, hacker, criminali e funzionari corrotti, che ruolo giocano i membri della famiglia Ballard?

STAR WARS – LEIA, PRINCIPESSA DI ALDERAAN 1

Autori: Claudia Gray, Haruichi

4 maggio • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Star Wars Leia, Princess of Alderaan 1

IL PASSATO DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI STAR WARS ADATTATO IN UN MANGA. Erede al trono di Alderaan, Leia scopre che i genitori sono i leader di una fazione che si oppone all’Impero. Combattuta fra gli obblighi verso il popolo e la necessità di fare qualcosa per la galassia, la principessa dovrà fare una scelta…

NARUTO – IL FILM: LA PRIGIONE INSANGUINATA

Autori: Masashi Kishimoto, Akira Higashiyama

Maggio • 11,2×17,5, B., 264 pp., b/n • Euro 13,90

Contiene: Hozuki no Joh – Blood Prison

L’ADATTAMENTO LETTERARIO DEL QUINTO FILM DI NARUTO. Accusato di aver attentato alla vita del raikage, Naruto è rinchiuso nel Castello di Hozuki, penitenziario internazionale per ninja gestito dal Villaggio dell’Erba. Privato del chakra, dovrà lottare per sopravvivere e provare la sua innocenza…

Star Comics

Our Not So Lonley Planet Travel Guide 1

di Mone Sorai

€ 6,50

Asahi ha lasciato il lavoro ed è partito per un viaggio intorno al mondo insieme al fidanzato Mitsuki, con l’idea di sposarsi alla fine del loro giro per il globo. Thailandia, India, Georgia… Tra gastronomia e turismo, le loro prime esperienze all’estero sono un tripudio di novità ed emozioni. Nonostante i litigi tra lo scrupoloso e ansioso Asahi e lo spirito libero Mitsuki, le culture e gli incontri in paesi diversi trasformeranno entrambi. I primi passi di questo love journey che cambia la vita vedono i nostri protagonisti in giro per l’Asia! Il primo volume della serie sarà anche disponibile in una speciale

versione, a tiratura limitata, che include un box da collezione, il primo volume con Variant Cover, due illustration card in stile polaroid e una mappa del mondo da colorare!

Dragon Ball Super Ultimate Edition 1

di Akira Toriyama

€ 15,00

In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere! Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera del maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. Composta da 34 volumi, con copertina rigida di 15×21 cm e sovraccoperta, l’edizione proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della prima pubblicazione in Giappone su rivista, per regalare a vecchi e nuovi lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giapponese!

Haikyu!! Collection 1

di Haruichi Furudate

€ 25,80

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene “Haikyu!!” voll. 1-6.

Astra

Hitler è morto 2

di Jean-Christophe Brisard, Alberto Pagliaro

€ 13,90

La feroce lotta tra i due servizi segreti sovietici volge al termine. Lo Smersh, il controspionaggio russo, annuncia a Stalin di aver messo le mani sul corpo del Führer, e vince così la competizione che lo ha opposto al suo rivale di sempre, la sinistra polizia politica dell’NKVD. Delle teste cadranno. Ma le apparenze possono ingannare. Il tenente Elena Kagan viene a sapere che il corpo ritrovato potrebbe non essere di Hitler… Questo è tutto ciò che serve per riprendere la lotta all’ultimo sangue tra le due unità d’élite. L’esperto giornalista Jean-Christophe Brisard ha avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici, e ne ha tratto una trilogia a fumetti storicamente rigorosa, illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.

Le Jardin, Paris

di Gaëlle Geniller

€ 20,00

Anni Venti. Le Jardin è un cabaret parigino di grande successo. Tutte le ragazze che ci lavorano hanno il nome di un fiore, e si respira un’atmosfera davvero familiare. Rose, ragazzo di quasi 18 anni, è nato e cresciuto in quell’ambiente: desidera davvero che venga il suo momento per esibirsi sul palco, davanti a un pubblico. Proprio come fanno le sue amiche. In poco tempo, Rose diventerà l’attrazione principale del locale.

saldaPress

ISOLE

di Lorenzo Palloni

Prezzo: 19,90€

UN GRAPHIC NOVEL PROFONDO E MISTERIOSO, IN GRADO DI FARCI RIFLETTERE SUL NOSTRO PRESENTE E SUI DILEMMI ETICI CHE ATTRAVERSANO IL MONDO CHE ABITIAMO.

In un futuro non troppo lontano, i regimi totalitari che governano il mondo si scontrano in un conflitto globale che sembra non avere fine. Durante il trasferimento su un’isola, il furgone che trasporta un gruppo di prigionieri – uomini, donne e bambini – fa un incidente e i prigionieri, dopo avere ucciso i loro aguzzini, fuggono nella foresta. E così, in quell’isola dimenticata dal conflitto che sta dilaniando il mondo, il gruppo instaurerà un nuovo ordine, tornando gradualmente alla democrazia e alla vita prima della guerra. Vent’anni dopo, però, uno strano soldato appare sulla spiaggia. Potrebbe compromettere l’ordine di quel paradiso utopico? Il soldato va ucciso per proteggere l’ideale o accolto con il rischio, però, di perdere tutto?

NOCTERRA 1 – NOTTE FONDA

di Scott Snyder e Tony S. Daniel

Prezzo: 19,90€ (R) – 22,00 (V)

LA NUOVA SERIE FANTA-HORROR GIÀ IN SVILUPPO PER NETFLIX COME SERIE TV. UN VIAGGIO EMOZIONANTE E MISTERIOSO ATTRAVERSO LA PIÙ ANCESTRALE PAURA DELL’ESSERE UMANO: QUELLA DEL BUIO. Sono passati dieci anni da quando la Terra è sprofondata nelle tenebre. Da allora, ciò che resta del mondo vive immerso in una notte che sembra non avere fine, mentre la maggior parte degli esseri umani si è misteriosamente tramutata in mostruose creature fatte d’ombra. Per questi ultimi, l’unica speranza di sopravvivenza è rimanere accanto alla luce artificiale. Valentina “Val” Riggs trasporta persone, viveri e beni di prima necessità su un blindato, sfidando il buio che ha inghiottito il pianeta e i mostri che lo abitano.

FIGHT GIRLS

di Frank Cho

Prezzo: 24,90€ (R) – 29,90 (V)

novità saldaPress di maggio 2022



UN GRAPHIC NOVEL DI FANTASCIENZA SCRITTO E DISEGNATO DAL GENIALE FRANK CHO. MOSTRI PERICOLOSI, TANTA AZIONE E UN CAST TUTTO AL FEMMINILE. Dieci donne bellissime e inarrestabili si affrontano in una sfida senza esclusione di colpi. Chi vince, si prende tutto… ma proprio tutto, dal momento che la ragazza che riuscirà a prevalere sulle altre riceverà il titolo di “Regina della galassia”! Con in palio un premio simile, la sfida non potrà che essere durissima: le contendenti dovranno infatti gareggiare su un pianeta pieno di insidie, caratterizzato da condizione estreme e popolato da alieni ferocissimi. Una delle concorrenti, però, forse non è lì per la corona e ambisce a qualcosa di ancora più grande del premio in palio… Ma chi è, da dove viene e a cosa mira davvero?

J-Pop Manga

Call of The Night 1

di KOTOYAMA

€ 6,50

Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, Kou Yamori, giovane studente di scuola media, è diventato insonne e vaga per la città nel cuore della notte, come un naufrago alla ricerca di un approdo. Durante una di queste passeggiate disperate incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza un po’ stramba e anche lei nottambula, che aiuta Kou ad abbracciare completamente la vita notturna. Quello che lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo il tramonto perché è… una vampira! È solo la brama del sangue di lui a spingere Nazuna, notte dopo notte, a incontrare Kou, o è forse qualcos’altro?

Happy Shitty Life 1

di harada

€ 6,90

Dopo essere stato sorpreso a tarda notte dal suo stesso capo a usare l’ufficio come garçonnière, Kasuya viene retrocesso dalla sua posizione di alto livello e viene trasferito in una sede lontana e per di più in campagna. Per poter tornare a Tokyo il prima possibile, Kasuya è determinato a mettersi in luce e a ottenere buoni risultati sul lavoro, accantonando i piaceri della carne. Tuttavia il suo vicino Kuzuya, che condivide con lui l’interesse per gli stessi giochi erotici, farà di tutto perché Kasuya non riesca a dimenticare il richiamo della passione! Dal talento della queen del Boy’s Love, Harada (Yatamomo), arriva la commedia erotica di Kuzu e Kasu, due buoni anulla che “affogano” nella loro sessualità!

Jealousy 5

di SCARLET beriko

€ 6,90

Uichi Rogi vive come amante di uno scrittore, quando si imbatte in uno yakuza venuto a riscuotere un prestito: Akitora Ooyamato. Attratto da lui, Uichi prova a ricorrere a ogni mezzo pur di avvicinarlo ma, per la troppa foga, arriva a sfruttare involontariamente il nome dell’organizzazione malavitosa di cui Akitora è vicecapo, e la situazione precipita… Si conclude la nuova saga Boy’s Love in salsa crime, dall’apprezzata autrice di Jackass!

Edizioni BD

Once & Future 4

di Kieron Gillen, Dan Mora

€ 15

Bridgette, Duncan e Rose, insieme all’intera Gran Bretagna, sono stati trascinati nell’Oltremondo, un pericoloso mondo di mostri predatori, e le cose sembrano non poter andare peggio. Certo che possono. Mentre i tre eroi sono alla ricerca disperata di un modo per riportare la Gran Bretagna sulla Terra, un Re rivale sorge per affrontare Arthur, scatenando una guerra civile. Riusciranno Bridgette, Duncan e Rose a salvare il loro Paese dall’Oltremondo… e da se stesso? Arriva l’atteso quarto capitolo della rilettura arturiana di Kieron Gillen (X-Men, Thor), scrittore di bestseller del New York Times, e Dan Mora (Batman), nominata agli Hugo e agli Eisner Award!

Jundo

Of Machines and Beasts 1

di Chenxi

€ 9.90

L’umanità è stata spazzata via. Ma dopo la fine del mondo che tutti noi conosciamo, ne è nato uno completamente nuovo. Dai resti del genere umano nascono due nuove razze: i Cyborg, per metà umani e per metà macchine; e gli Spiriti Bestia, umani con caratteristiche animali, che i Cyborg chiamano “Ibridi” in maniera dispregiativa. I Cyborg soffrono di una malattia, l’“Infezione cibernetica”, che lenta ma inesorabile tramuta gli arti e gli organi dei cyborg in componenti meccaniche, fino a trasformarli completamente in macchine senza coscienza. Gli Spiriti Bestia, allo stesso modo, sviluppano sempre più, nell’arco della loro vita, caratteristiche di creature animali, fino a trasformarsi definitivamente in bestie vere e proprie. Le due razze sono in continua lotta tra loro: i Cyborg fanno di tutto per catturare gli Spiriti Bestia e sfruttarli a loro piacimento come schiavi. Hei Tong Shi, uno spietato assassino cyborg che odia tutto – tranne il sarcasmo – è costretto ad accompagnare un gruppo di Spiriti Bestia in una ricerca per ripristinare il mondo distrutto. Ma non è mai facile sfuggire al proprio passato. Chi erediterà la terra nella guerra fra macchine e natura?

Editoriale Cosmo

LE 5 TERRE 1 (DI 3)

di AA.VV.

€16.90

IL TRONO DI SPADE DEL FUMETTO FRANCO-BELGA. Una storia d’ispirazione medievale che mette in scena molteplici specie distribuite tra i 5 continenti di un mondo tenuto in equilibrio da precari giochi di potere! Angleon, il prosperoso regno dei felini, è in fibrillazione: il vecchio re è prossimo alla morte, e questo acuisce gli appetiti di tutti i pretendenti al trono. Bambini, nipoti, amici, nemici… Tutti iniziano ad affilare i propri artigli!

BAO Publishing

LE BUONE MANIERE

di Daniel Cuello

€ 21

Le buone maniere è il titolo più atteso dell’anno. E non solo perché con i suoi tre precedenti volumi Daniel Cuello ha dato di volta in volta sempre maggiore prova del proprio talento, ma perché è riuscito a creare un universo narrativo unico e perfettamente coerente. Già, perché gli impiegati protagonisti del suo nuovo libro lavorano proprio nell’ufficio del partito del regime totalitario che fa da sfondo alle vicende di Residenza Arcadia e Mercedes. E cosa succede se la routine di un posto del genere, che sembra immutabile al tempo, viene improvvisamente sconvolta dalla scoperta di una falla nel sistema da parte degli stessi impiegati? Una storia sul peso delle scelte del singolo all’interno della collettività, un tassello fondamentale nell’universo narrativo di Daniel Cuello ma anche un graphic novel godibile in maniera indipendente che mischia sapientemente la commedia al dramma, dandoci un’ulteriore prova di maestria di uno degli sguardi più lucidi del panorama fumettistico italiano.

OGNI MALEDETTO LUNEDÌ SU DUE (NUOVA EDIZIONE)

di Zerocalcare

€ 20

Dopo il clamoroso successo ottenuto con Strappare lungo i bordi, la serie animata per Netflix, chi non ancora conosceva le storie a fumetti di Zerocalcare ha iniziato a recuperare tutta la sua produzione per scoprire il percorso di uno degli autori più amati e narrativamente maturi del Fumetto italiano. Ecco perché BAO è orgogliosa di ripresentare Ogni maledetto lunedì su due con una nuova veste editoriale, un volume cartonato (la cui copertina è colorata da Alberto Madrigal) che uniforma la prima raccolta delle storie del blog dell’autore con il resto del catalogo. Un volume importante per scoprire lo stile più umoristico di Zerocalcare e, grazie alla storia di raccordo in cui l’autore riflette sul passaggio di ciascuno di noi dall’adolescenza all’età adulta, anche le sue tematiche più importanti.

CALIPSO

di Alice Berti

€ 22

Roma, la città degli amori eterni, la città delle passioni fugaci. Roma, la città della dolce vita e degli intrighi. Lo sa bene Calipso, ragazza che lavora per un’agenzia governativa segreta il cui obiettivo è quello di dare maggiore peso alle denunce sporte dalle donne che hanno subito violenza senza che le loro testimonianze vengano rallentate da una burocrazia ancora troppo farraginosa. Ma i metodi di Calipso sono meno ortodossi di quanto le viene chiesto, Calipso non è vista di buon occhio. E, quando scopre qualcosa sull’organizzazione che non avrebbe mai dovuto scoprire, Calipso decide che è ora di cambiare le regole del gioco. Dopo il successo di Neon Brothers, torna la voce sempre più matura della giovanissima Alice Berti, in una spy-story adrenalinica che, sullo sfondo di una Roma immortale, racconta tematiche attuali sull’amore, sulle relazioni sentimentali e su tutto ciò che si nasconde dietro la patina di ipocrisia di cui è intrisa la nostra società.

Shockdom

VITA DI PAI 3 – EVOLUTION

di Davide Dado Caporali Collana: LoL Pagine: 144pp. colore

€ 15

TERZA RACCOLTA DELLE AVVENTURE DI DADO E LEO, DETTO PAI, DAL WEBCOMICS SEGUITO SU INSTAGRAM DA PIÙ DI 180MILA FOLLOWER! Vita di Pai 3 è la terza raccolta di strisce comiche tratte dal webcomic di Dado, pubblicate sia su Instagram che su Facebook. Continuano quindi le avventure famigliari di questo padre fumettista un po’ scapestrato e distratto, alle prese con un figlio dispettoso e una compagna apprensiva. In pieno stile “Slice of life”, Dado continua a raccontare la sua esperienza paterna e la crescita del piccolo Leo, condendo il tutto con la solita ironia e utilizzando un umorismo sempre pulito e mai scontato, riuscendo a parlare di tematiche normalmente “adulte” ma rendendole gradite a tutti, anche ai più giovani

Dynit

LA STELLA DEI GIANTS 1 (DI 7)

di Ikki Kajiwara e Noboru Kawasaki

€ 24,90

IL MANGA CHE HA ISPIRATO IL PRIMO ANIME A TEMA SPORTIVO. A grande richiesta, finalmente in Italia un manga che ha segnato la storia del fumetto e dell’animazione giapponesi: la storia di Hyuma Hoshi e della sua ascesa nel mondo del baseball professionistico. Edizione BIG per sette volumi totali, dalla storia di Ikki Kajiwara, autore de L’Uomo tigre e di Shingo Tamai – Arrivano i superboys!

Magic Press

B.P.R.D. OMNIBUS: INFERNO SULLA TERRA 1

di AA.VV.

€ 40