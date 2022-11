In occasione delle prossime festività Natalizie, Panini Comics presenta una serie di manuali di cucina ottimi anche come regalo per amici e familiari. Quante volte avete desiderato di stupire i vostri ospiti con qualcosa di diverso dal solito ma non siete riusciti a trovare le idee più adatte? Quante ore avete speso alla ricerca di una soluzione che potesse in qualche modo farvi uscire vittoriosi e fieri da quel piccolo inciampo? Ebbene, queste nuove proposte edita da Panini Comics servono proprio a questo, a rendere tutto più semplice grazie a una serie di ottimi suggerimenti supportati da approfondite istruzioni! E voi, avete mollato la presa o siete di nuovo pronti a cimentarvi in tante nuove, fantasiose, ricette dedicate al Natale targate Disney? Bene, allora non ci sta far altro che scopriamo insieme tutti i dettagli dei volumi proposti in questo articolo!

Le ricette di Natale di casa Disney

Panini Comics vanta nel suo catalogo innumerevoli produzioni in grado di soddisfare le più disparate esigenze dei lettori. Che siano fumetti, albi di vario, manuali poco importa, Panini Comics ha le risposte giuste per ognuno di noi. Infatti, tra queste, la casa editrice modenese, propone a tutti gli appassionati una serie di manuali ricchi di originalità pensati in occasione delle festività natalizie 2022. Nello specifico, le proposte che oggi vedremo sono quattro. La prima è intitolata Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, la seconda si chiama Disney Villans: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, la terza è Festeggia con Disney e infine, la quarta ed ultima proposta, è intitolata Disney Princess Bakery. Questi quattro volumi promettono di accontentare i gusti di tanti appassionati di cucina (e non solo), fornendo loro un modo nuovo e divertente di portare in tavola il cibo in maniera creativa, ma vediamoli insieme uno ad uno.

Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale

La prima proposta che vogliamo presentarvi è quella dedicata a tutti i fan del capolavoro frutto del genio indiscusso di Tim Burton: Nightmare Before Christmas, l’iconico film d’animazione del 1993 che vede come protagonista Jack Skeletron alle prese con un insolito Natale. Si tratta di un ricettario, con licenza ufficiale, contenente al suo interno la bellezza di oltre 50 ricette a tema. Inoltre, per ogni ricetta viene associato un addobbo, con tanto di istruzioni dettagliate, nonché una serie di omaggi per gli ospiti e idee per la messa in campo di divertenti attività per ben 4 feste a tema. Il volume ha al suo interno anche una serie di fotografie e modelli scaricabili gratuitamente per la realizzazione personalizzata di inviti, addobbi natalizi e creazioni fai da te. Insomma, volume alla mano, non vi resta far altro che mettervi al lavoro per organizzare una festa da brividi e lasciare di stucco i vostri ospiti!

Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale è realizzato in versione cartonato ed è composto da 192 pagine complessive dal formato 20,5X25,5 cm. Il prezzo di vendita consigliato è di 35 euro, potete acquistare il volume questo volume in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Villains: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone

Sempre rimanendo in tema, Villains: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone è un volume ricco di stuzzicanti antipasti, squisiti piatti principali e altrettanti dolci. Il libro ufficiale porta dunque in tavola Streghe, stregoni ed esperti di pozioni di ogni livello, attraverso le sue oltre 50 deliziose ricette ispirate a cattivi iconici come Malefica, Capitan Uncino e Jafar. Il volume è realizzato a colori e contiene al suo interno numerose fotografie, suggerimenti nonché propone uno sguardo attento ai valori nutrizionali.

Villains: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone è realizzato in versione cartonato ed è composto da 128 pagine complessive dal formato 20,5X25,5 cm. Il prezzo di vendita consigliato è di 25 euro, potete acquistare il volume questo volume in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Festeggia con Disney

Passiamo ora alla terza proposta del lotto con Festeggia con Disney, la guida ufficiale per celebrare ogni occasione speciale portando in tavola tutta la magia che da sempre contraddistingue l’universo Disney. Il volume in questione è infatti ottimo in occasione dei compleanno, ma anche per un barbecue in compagnia di amici e parenti. Oppure ancora, dovete organizzare un addio al nubilato alla festa premaman? Volete organizzare un brunch? Avete pensato di organizzare una cena all’aria aperta? Festeggia con Disney risponderà alle vostre esigenze e, seguendo le istruzioni passo dopo passo, sarà possibile pianificare e preparare il menù che più vi è congeniale! Nel volume sono infine presenti una serie di idee utili alla creazione di giochi, inviti personalizzati e molto altro ancora.

Festeggia con Disney è realizzato in versione cartonato ed è composto da 192 pagine complessive dal formato 20,5X25,5 cm. Il prezzo di vendita consigliato è di 35 euro, potete acquistare il volume questo volume in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

Le ricette di Natale firmate Disney Princess Bakery

In ultimo, per le amanti dei lieti fine, il manuale intitolato Disney Princess Bakery porta ai lettori la bellezza di oltre 60 fantastiche ricette direttamente ispirate alle iconiche principesse Disney. In sostanza, questo volume si prefigge come obbiettivo quello di celebrare al meglio le vostre occasioni particolari, così da riuscire a trasformarle in un evento unico nel suo genere e renderlo di fatto indimenticabile per gli anni a venire. A supportarvi in questa grande impresa ci saranno loro , Belle, Biancaneve, Ariel e tutte le altre protagoniste delle storie più amate di sempre. Preparatevi dunque a prendere possesso dell cucina e a produrre ottime torte, biscotti speciali, snack salutari, dessert di frutta fresca fino agli spuntini mattutini. Insomma, sfogliando questo manuale ogni pagina vi racconterà una meravigliosa storia grazie a una serei di semplici istruzioni semplici e altrettanti consigli e trucchi del mestiere!

Disney Princess Bakery è realizzato in versione cartonato ed è composto da 136 pagine complessive dal formato 20,5X25,5 cm. Il prezzo si vendita consigliato è di 25 euro, potete acquistare il volume questo volume in libreria, fumetteria e anche su Amazon.

