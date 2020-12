I migliori set LEGO del 2020

Quali sono i migliori set LEGO arrivati sugli scaffali in questo 2020? Da quelli pensati per costruttori adulti a quelli che strizzano un occhio ai collezionisti, passando a quelli per quelli fatti apposta per giocarci, anche quest’anno il catalogo di set prodotti è stato davvero ricco di set che regalano ore di costruzione e di gioco a grandi e piccini. Quali sono stati però i set che più ci hanno appassionato? In redazione ci siamo confrontati su tutti i set dei quali vi abbiamo raccontato pregi, difetti e caratteristiche, e quella che segue è una selezione dei migliori set LEGO che nel 2020 più ci hanno colpito per esperienza di costruzione, estetica, spinta collezionistica. Attenzione: non si tratta di una classifica, ma del “meglio sugli scaffali” secondo le nostre penne digitali in standard QWERTY (le nostre tastiere).

LEGO 18+ # 10274 Ghostbuster Ecto-1

Era il 1984 quando debuttò sul grande schermo, e avrebbe dovuto tornarci la scorsa estate nel vero, terzo film della saga Ghostbuster: Afterlife. La mitica Ecto-1 però ora è qui, in mattoncini, in scala grande… ed è (cit.) “pronta a credere in voi“! Una volta assemblati i 2.352 pezzi dei quali è composto, il set misurerà 22,5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e ben 16,5 cm di larghezza.

LEGO Technic # 42115 Lamborghini Sián FKP 37

Linee dinamiche, angoli audaci e curve slanciate, la Lamborghini Sián FKP 37 è unica, come tutti i modelli che l’hanno preceduta, ma sempre ed inconfondibilmente Lamborghini. I 3.696 pezzi di cui è composto il set richiedono oltre 14 ore di completa concentrazione e attenzione, le sfide della costruzione sono molte, ma le ricompense sono ancora maggiori. Le portiere a forbice, l’ala posteriore dal funzionamento realistico, cerchi dorati fedele replica degli originali, replica in elementi LEGO Technic del potente motore V12 con pistoni mobili, trazione integrale e trasmissione a 8 rapporti, attivata ​​dalle paddle del cambio al volante sono solo alcune delle caratteristiche di questo modello per veri appassionati di motori.

LEGO Ideas # 21322 I pirati di Barracuda Bay

La presentazione ufficiale del set recita “Benvenuti nell’inespugnabile fortezza dei pirati, il dominio di Capitan Redbeard, molti marinai temono queste acque, i pirati più pericolosi fanno sosta qui“. Un set perfetto sia per i collezionisti amanti del vintage , sia per i fan del tema LEGO Pirates. Il set include la cabina del Capitano, il negozio di generi alimentari, la cucina, le camere da letto, il bacino di rifornimento, la fattoria, la toilette, la cella della prigione, la taverna e il tesoro nascosto, oltre a un sacco di accessori divertenti, a 8 minifigure dei pirati , minifigure di animali assortiti. Il set è modulare: dalla isola che si può costruire con i pezzi inclusi nel set, si potranno staccare i tre moduli che compongono il veliero che poi, una volta schiantatosi e arenatasi sulle secche dell’isola, diventerà la base e la casa del Pirata Capitan Barbarossa). Geniale la combinazione tra il look standard dei set LEGO Ideas e quello della linea Pirates alla quale si ispira.

LEGO Ideas # 21323 Pianoforte a coda

Il set deriva dal progetto Playable Lego Piano e nasce dall’idea di un appassionato costruttore LEGO e di musica, che lo ha progettato replicando con i mattoncini gli intricati elementi di un vero pianoforte a coda. Dice il suo autore: “Il Pianoforte a coda, uno degli strumenti più complessi di tutti i tempi, è ora in forma di Lego. Da quando ho iniziato ad imparare la musica, ho sempre voluto costruire un pianoforte con i mattoncini LEGO“. E’ un set che garantisce una costruzione completamente immersiva, grazie alle tecniche costruttive impiegate, al motore e al sensore infrarossi gestiti dallo Smart Hub intelligente della famiglia LEGO Powered Up e alla tastiera funzionanti. Quando infatti il set viene combinato con la App LEGO Powered Up, i costruttori più talentuosi possono diventare anche musicisti, grazie a questo primo set di pianoforte realmente funzionante e in grado di suonare vera musica.

LEGO Super Mario # 71374 Nintendo Entertainment System

Il set riproduce, come suggerisce il “titolo”, la prima versione della consolle NES, del controller (cavo di collegamento incluso) e della “cartuccia” del videogame, oltre al caratteristico TV anni ’80 a tubo catodico al quale la consolle veniva tipicamente collegata. Lo “schermo” della TV riproduce ovviamente una schermata di Super Mario Bros e, grazie ad un meccanismo interno collegato ad una manovella azionabile dal “giocatore”, sarà possibile far “scorrere” le schermate del mitico videogioco nelle quali il protagonista Mario, sarà rappresentato da un nuovo ed inedito “pezzo” creato appositamente per questo set.

LEGO Super Mario # 71360 Avventure di Mario – Starter Pack

Il set permette di costruire il mitico Super Mario, il quale potrà poi raccogliere, proprio come accade nel suo mondo virtuale, monete in livelli di gioco reali, anch’essi creati con i mattoncini LEGO e costruiti direttamente dai giocatori. Questo set è l’unico che include la “minifigure” interattiva di Super Mario: tutti gli altri set del tema (ne arriveranno vari altri nel 2021 – ne parliamo in questo nostro articolo) serviranno per creare, espandere e inventare i “livelli” del gioco, ormai non più virtuale o digitale. Al set si abbina una APP (gratuita), ma che serve solo a tenere traccia del punteggio e come “istruzioni digitali” per costruire i set.

LEGO Art # 31199 Iron Man – Marvel Studios e # 31200 I Sith Star Wars

Ai nostri occhi di Nerd e Geek, dei quattro set LEGO Art (altri sono in arrivo per il 2021 – ne parliamo in questo nostro articolo) lanciati nel 2020, il “ritratto” di Iron Man e quello di Darth Vader, il Lord Sith per eccellenza di Star Wars, sono sicuramente quelli più interessanti. Lo sono anche perché comprando più copie (ne servono tre) di ciascuno dei due set, si può ottenere un maxi-quadro con una quarta immagine. I set contengono un tile 2×4 stampato (logo Marvel quello di Iron Man e logo Star Wars quello di Darth Vader), proprio come per le vere opere d’arte, e un nuovo elemento appositamente progettato per poterli appendere.

LEGO Ninjago – Quattro set con cui creare un “gioco da tavolo” in stile HeroQuest

Ispirati alla serie animata “Ninjago: Masters of Spinjitzu“, quattro set del tema LEGO Ninjago usciti nel 2020 possono essere uniti tra loro per creare un gioco da tavolo: “Masters of Spinjitzu – Choose the Path“. I costruttori, ora giocatori, potranno usare il lanciatore di dadi incluso in ciascuno dei quattro set per avanzare nelle segrete, evitare le trappole e completare le varie “quest“: impadronirsi della Lama Oscura della Liberazione o della Lama d’Avorio della Liberazione. Si tratta dei set:

LEGO Star Wars – I Caschi da collezione

Progettati specificatamente per gli appassionati adulti e con una strizzata d’occhio al design, i set ricreano le forme iconiche e i dettagli originali dei caschi spaziali più famosi con i mattoncini LEGO. I modelli sono tutti dotati di supporti su misura e di targhetta con il nome del personaggio per esporli in casa, in ufficio o… sul cruscotto del vostro ammasso di ferraglia preferito. Ispirati ai leggendari personaggi dei “cattivi” dei film della saga Star Wars, i nuovi modelli build-to-display non possono mancare nella collezione di qualunque appassionato della saga di Star Wars. Si tratta dei set:

LEGO Disney – Topolino e Minnie personaggi costruibili

Ricchi di dettagli e perfetti per gli appassionati Disney, i due modelli inclusi nel set “indossano” gli abiti originali dei fumetti d’esordio e hanno a disposizione una serie di accessori unici, tra i quali:

gli occhi sono pezzi unici e intercambiabili tra loro, così da poter cambiare l’espressione facciale dei due personaggi

sono pezzi unici e intercambiabili tra loro, così da poter cambiare l’espressione facciale dei due personaggi una macchina fotografica d’epoca completa di treppiede

completa di treppiede una chitarra quadrata , come quella con la quale Topolino cantava romantiche serenate quadrata nei film classici dei quali era protagonista

, come quella con la quale Topolino cantava romantiche serenate quadrata nei film classici dei quali era protagonista un album fotografico completo delle immagini delle avventure che negli anni trascorsi insieme hanno condiviso

