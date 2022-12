Come viene riportato anche da diverse fonti internazionali, Mike Flanagan e Prime Video collaboreranno per diverso tempo. Infatti, non solo sono scaduti i termini del contratto del regista con Netflix: un altro problema è la cancellazione di The Midnight Club (di cui potete trovare qui la nostra recensione), la serie horror più recente diretta da Flanagan per la piattaforma, dopo una sola stagione.

Mike Flanagan e Prime Video insieme dopo la cancellazione di The Midnight Club

La cancellazione di The Midnight Club è legata anche al fatto che i produttori esecutivi della serie, Mike Flanagan e Trevor Macy, una volta scaduti i termini del loro contratto con Netflix hanno deciso di stipulare un nuovo accordo con Amazon Studios. Flanagan ha anche tenuto a precisare che, nei suoi piani, The Midnight Club era una serie pensata per procedere oltre la prima stagione, un po’ per via delle questioni lasciate in sospeso, un po’ perché Christopher Pike, autore della serie di romanzi omonima da cui la serie è tratta, ha scritto oltre 80 libri, per cui ci sarebbe materiale in abbondanza da poter ancora sfruttare.

Le fonti hanno inoltre rivelato che Mike Flanagan e Trevor Macy hanno firmato un accordo esclusivo pluriennale per la realizzazione di nuove serie con Amazon Studios, grazie anche alla loro Intrepid Pictures; naturalmente, queste nuove produzioni saranno destinate a essere trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video.

Queste notizie giungono dopo una lunga collaborazione tra Flanagan e Netflix, collaborazione che ha portato alla realizzazione di serie come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club. Flanagan ha ancora un’altra serie da realizzare per Netflix, The Fall of the House of Usher, che sarà ispirata a Edgar Allan Poe e che dovrebbe debuttare nel 2023.