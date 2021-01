Moon Kinght: Ethan Hawke entra a far parte del cast

Moon Kinght ha trovato in Ethan Hawke il suo villain. Secondo quanto riportato da the Hollywood Reporter (qui la notizia originale) l’attore ricoprirà il ruolo dell’antagonista principale della serie.

Proseguono così le novità legate alla serie tv di Moon Knight, una delle prossime produzioni Marvel per Disney+, dopo la conferma del ruolo di Marc Spector, che sarà interpretato da Oscar Isaac, e dei registi che dirigeranno gli episodi della nuova serie tv, ora il cast si arricchisce con un’altra star di Hollywood: Ethan Hawke.

Questo sarà il primo ruolo per Hawke nel mondo dei supereroi poiché l’attore, nonostante una prolifica carriera trentennale nel mondo del cinema, non si è mai confrontato con questo genere.

Al momento non è però chiaro di quale personaggio Hawke vestirà i panni; tra i personaggi che l’attore potrebbe interpretare vi è Raoul Bushman, un mercenario che insieme a Spector viene assoldato per una missione in Sudan, all’interno di uno scavo archeologico.

All’interno dello scavo viene portato alla luce un tempio del dio egizio della luna, Khonshu, e nel tentativo di saccheggiare gli scavi, Bushman uccide il dottor Peter Alraune e sua figlia. Spector decide di vendicare Alraune in uno scontro con Bushman da cui non ne uscirà vincitore. Spector verrà abbandonato nel deserto, morente e esposto alle temperature rigidissime della notte.

A dirigere gli episodi della nuova serie Disney+ saranno il regista egiziano Mohamed Diab, noto per aver diretto il dramma mediorientale Clash, e il duo Justin Benson e Aaron Moorhead, una coppia di registi indipendenti che hanno diretto i film horror di fantascienza The Endless e Synchronic.

Moon Kinght vedrà Jeremy Slater, autore tra le altre cose di The Umbrella Academy, nel ruolo di showrunner della serie e sarà affiancato alla sceneggiatura da Beau DeMayo, che ha recentemente lavorato alla serie di The Witcher.

Le riprese per Moon Knight dovrebbero iniziare a Budapest il prossimo marzo. Per quel che riguarda il lancio della serie Disney+ non ha ancora comunicato i suoi piani di distribuzione della serie.