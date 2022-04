Moon Knight è appena cominciato su Disney Plus e puntata dopo puntata le aziende produttrici di action figure da collezione stanno giocando, finalmente, a carte scoperte, iniziando a mostrare il merchandise legato a questo nuovo (e a quando pare già) amatissimo personaggio. La linea Marvel Legends Series di Hasbro tratta personaggi dal mondo Marvel a 360 gradi, che siano essi tratti da saghe fumettistiche, da film oppure serie televisive, come in questo caso.

Moon Knight, ma chi sei?

Avete iniziato a vedere le avventure di Steven Grant su Disney Plus? Il Cavaliere della Luna, Araldo terreno del Dio Konshu a sua totale insaputa. Avete letto bene, Steven Grant non sa di Marc Spector e ovviamente non sa dei poteri della Luna e di cosa è in grado di fare quando l’altra sua identità prende il sopravvento. Nei momenti di estrema difficoltà Steven Grant perde completamente i sensi, lasciando agire al proprio posto Marc Spector, che invece di essere un comune commesso di un museo londinese è un vero e proprio mercenario, ed è proprio questa personalità ad aver stretto un accordo con la divinità Konshu per combattere al suo posto in questa lotta soprannaturale dove l’antico Egitto la fa da padrone.

Moon Knight, un po’ di figure…

In passato abbiamo analizzato la prima Wave con i personaggi tratti dalle serie televisive Disney Plus e acquistandoli tutti si potevano mettere le ali a Captain America Sam Wilson, in ogni figure era incluso un pezzo speciale per poterle assemblare. Questa volta la Build-a-Figure, quella figure esclusiva che si può comporre solamente acquistando tutte le figure di quella determinata serie, ha come soggetto l’Ultron di What If…?, più precisamente l’episodio 8 chiamato E se… Ultron avesse vinto? e sarà dunque l’unico modo per poterlo inserire nella propria collezione.

Nonostante la Wave numero due dei prodotti legati a Disney Plus stia man mano avviandosi a rivelare ogni personaggio, le prime due Action Figure tratte da Moon Knight, al momento, sono proprio Moon Knight con il suo classico costume con cappuccio e mantello e Mr. Knight. Entrambe le figure godono di svariati punti di snodo, mani intercambiabili e accessori come la lama di mezzaluna per Moon Knight o i Bastoni e un Braccio di Ultron per la figure di Mr. Knight.

Dove si possono acquistare?

Al momento le due figure sono solo state mostrate in occasione di alcuni eventi social di Hasbro Pulse, il canale di distribuzione ufficiale Hasbro. Non abbiamo quindi la minima idea di quando possano uscire e presumibilmente, basandoci sul price placement di questo tipo di oggetti, il prezzo si aggirerà al di sotto dei 30,00 euro come di consueto. Se quindi siete interessati vi invitiamo a seguire i nostri canali per rimanere sempre aggiornati, ma non siamo cattivi, vogliamo in ogni caso consigliarvi una serie di Gadget e Figure legati a Moon Knight.