Non c’è due senza tre ed ecco che dopo una statua di Iron Studios e una replica della lama di mezza luna, ci troviamo nuovamente a parlare del Cavaliere della Luna grazie al brand di Hot Toys, che si arricchisce di un nuovo e interessante prodotto dedicato a Moon Knight, la figure in scala 1/6 della linea Television Masterpiece Series, una serie tutta dedicata ai migliori personaggi televisivi della pop culture.

Moon Knight…in pillole

Moon Knight è il nuovo telefilm dei Marvel Studios, disponibile in esclusiva solo su Disney Plus, con protagonista Steven Grant a.k.a. Marc Spector a.k.a Il Cavaliere della Luna, l’avatar del Dio Egizio Konshu, con cui ha stretto un patto. Steven Grant non sa chi sia la personalità dominante delle tante, a seconda della situazione una di loro prende il controllo senza che gli altri sappiano cosa succeda, quello che sappiamo è che Marc Spector sa di essere anche Steven Grant, apparentemente un semplice commesso nel museo Egizio di Londra. Il legame con l’antico Egitto è particolarmente forte in questa serie e quello a cui noi spettatori stiamo assistendo non è altro che l’eterna lotta soprannaturale tra entità al di la dell’umana comprensione. (leggi qui la nostra anteprima)

Moon Knight, la figure

La figure di Moon Knight fa dunque parte di quel settore di oggetti da collezione chiamati action doll, una parte molto attiva del mercato del collezionismo che vede in forte crescita la produzione di personaggi in scala 1/6, che per chi non fosse “sul pezzo” si traduce in una altezza di circa 30 cm. Questo tipo di figure sono solitamente composte da un corpo standard, vestito di abiti in tessuto, solitamente più di un tipo, e plastica. Il corpo ha oltre 30 punti di articolazione e questo fa si che la figure sia posabile al massimo per replicare, in scala, quanto fatto dal protagonista visto su schermo. Oltre alla figure base, all’interno della confezione sarà possibile trovare un set di mani intercambiabili, lame di mezzaluna di varia grandezza, uno stand con braccio articolato e un fondale/diorama a forma di lama di mezzaluna. Le chicche non finiscono qui perché grazie alle foto ufficiali, Hot Toys ci fa sapere che il mantello di Moon Knight sarà completamente modellabile e la testa sarà dotata di funzioni a led, replicando l’effetto degli occhi bianchi.

Moon Knight Hot Toys, dove lo acquisto?

I prodotti come questo, che hanno un certo valore, nel giro di pochissimo tempo sono destinati ad andare inesorabilmente sold-out ed è per questo che, secondo noi, è fondamentale affidarsi a realtà consolidate e presenti seriamente sul mercato, che possano offrire una certa garanzia di vendita e post-vendita. Moon Knight Hot Toys è ordinabile, in Italia, a questo indirizzo tramite Zavvi.it che lo propone ad un prezzo di preorder di 398,49 € anziché 422,49 € con finestra di lancio fissata per il 30 Dicembre 2023.