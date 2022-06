Ms. Marvel: quali sono i migliori fumetti da leggere per conoscere questo personaggio? Per celebrare l’arrivo sul piccolo schermo di questa giovane supereroina abbiamo pensato di consigliarvi una serie di letture fondamentali per approfondire meglio la conoscenza di questo personaggio, ora che finalmente anche lei si è unita alle schiere dei colleghi del Marvel Cinematic Universe su Disney Plus.

Se volete conoscere meglio Kamala Khan non dovete fare altro che dare un’occhiata alla nostra lista, che abbraccia le principali storie che vedono Ms. Marvel e che l’hanno resa in brevissimo tempo uno dei personaggi più amati della Casa delle Idee.

Ovviamente trattandosi di una giovane super abbiamo pensato di includere anche dei volumi adatti anche ai più giovani, che potrebbero trovare in Kamala una figura di riferimento a cui ispirarsi.

Ms. Marvel: i migliori fumetti per conoscere la nuova eroina del MCU

Marvel-Verse: Ms. Marvel

Marvel-Verse: Ms. Marvel è una piccola raccolta antologica, perfetta per scoprire il personaggio attraverso sei storie emblematiche.

Questo volume ci presenta Kamala Khan, una ragazza come tutte le altre, che vive una vita normale e tranquilla nella sua Jersey City, una città poco distante da New York. Un giorno, una nebbia misteriosa la investe e porta allo scoperto gli straordinari poteri latenti che la ragazza ha dentro di sé. Assistiamo quindi alla genesi di Ms. Marvel, che nonostante la giovane età e l’inesperienza decide di aiutare il prossimo sfruttando questi nuovi poteri.

Ms. Marvel: Fuori dalla norma

Ms. Marvel: Fuori dalla norma, volume della collana Must Have di G. Willow Wilson (A-Force) e del disegnatore Adrian Alphona (Runaways), che racconta il passaggio di Kamala da fan di Captain Marvel e degli Avengers a protettrice a tutti gli effetti di Jersey City. In Fuori dalla norma Ms. Marvel si confronterà con tutte quelle sfide necessarie ad abbracciare a pieno il suo nuovo status di vera super eroina, come comprendere le origini dei suoi nuovi poteri e come gestirli, cercando di bilanciare la sua vita di teenager.

La magnifica Ms. Marvel: Predestinata

In questa storia a cura di Saladin Ahmed (Miles Morales, Black Bolt ed Exiles) e dell’astro nascente Minkyu Jung (Nightwing e Batgirl) gli alieni attaccano Kamala Khan.

Perché i misteriosi visitatori extraterrestri sono così interessati a Kamala Khan? E perché la chiamano Predestinata? La risposta a queste domande emergerà grazie a un avventuroso viaggio interplanetario in cui la giovane super sarà accompagnata dai suoi genitori.

Ms. Marvel: Sotto pressione

Per i giovani lettori ecco Ms. Marvel: Sotto pressione, di Nadia Shammas e Nabi H. Al. In questa storia Kamala Khan è alle prese con le sfide dell’adolescenza: la scuola, gli amici, la famiglia, la scrittura di fanfiction e, non meno importante, l’addestramento per diventare un vero super eroe!

A complicare questo equilibrio fatto da piccole e grandi sfide quotidiane sarà un misterioso robot che tenterà di introdursi nell’Avengers Tower. Ms. Marvel cercherà di difendere la base operativa, ma imparerà presto alcune importanti lezioni, che l’aiuteranno a sistemare un grosso pasticcio.

Ms. Marvel: Metamorfosi

Ms. Marvel: Metamorfosi, è un’altra lettura dedicata ai più giovani, pensata per ripercorrere le origini della carriera da eroina di Kamala ed esplorare la quotidianità e le sfide, piccole e grandi, di una ragazza alle prese con una (super) adolescenza e il suo primo amore.

L’offerta di Disney+