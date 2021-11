Ms. Marvel, la serie TV potrebbe uscire un po’ in ritardo

Ms. Marvel è una delle serie TV targate Marvel Studios in uscita nei prossimi mesi, la quale introdurrà sul piccolo schermo la figura di Kamala Khan, interpretata dalla giovane Iman Vellani. Non è chiaro ancora quando la serie debutterà su Disney+, nonostante varie indiscrezioni davano lo show in arrivo nei primi mesi del prossimo anno, con molta probabilità febbraio, ovvero poco dopo l’uscita di Hawkeye. A quanto pare, sembra proprio che i fan dell’eroina della Casa delle Idee dovranno aspettare qualche mese in più.

Il portale ComicBook (qui la notizia originale) ha infatti rivelato in anteprima alcune possibili date di lancio di vari prodotti Disney, tra cui Ms. Marvel, Andor – serie TV ambientata nel mondo di Star Wars e che fungerà da prequel a Rogue One, spin-off uscito nelle sale nel 2016 che trovate a questo indirizzo – e il live-action di Pinocchio. Tutti e tre i progetti in questione dovrebbero arrivare in un periodo che va dal mese di luglio a quello di settembre 2022, di fatto il secondo quarto dell’anno fiscale della compagnia. Con molta probabilità, durante il Disney+ Day (previsto il 12 novembre), ci verrà fornita informazione aggiuntiva, incluse magari le date di rilascio esatte dei prossimi show Disney+.

Parlando ancora di Ms. Marvel, nei fumetti l’eroina ha vari poteri straordinari che le permettono di aumentare la lunghezza dei propri arti oppure cambiare forma a piacimento. Fan sfegatata di Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel farà capolino anche in The Marvels, al fianco anche di Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau (già vista nello show WandaVision). La serie, composta da sei episodi totali, sarà scritta da Bisha K. Ali mentre i registi saranno Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. Per quanto riguarda Andor, Diego Luna tornerà nei panni di Cassian Jeron Andor, soldato, pilota e ufficiale dell’Intelligence per conto dell’Alleanza. Nel cast dello show anche Forest Whitaker e Genevieve O’Reilly, rispettivamente nei panni di Saw Gerrera e Mon Mothma.