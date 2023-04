Cala il Sipario è la nuova indagine, nonché primo capitolo di Murder Party Pocket, il nuovo gioco di carte ibrido di Flaminia Brasini e Virginio Girgli (edito da Cranio Creations) che sarà presentato in anteprima assoluta dal 28 aprile al 1° maggio allo stand Cranio Creations (AG3-11) a Napoli Comicon 2023.

Murder Party Pocket al Napoli Comicon 2023

In questa nuova esperienza di gioco unica e innovativa, i giocatori si troveranno a risolvere un misterioso omicidio avvenuto al teatro Sannazzaro di Napoli. Il celebre personaggio del Commissario Ricciardi, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, sarà il protagonista della storia, che sarà disponibile in due modalità: investigativa, per 1 o 2 giocatori, e Murder Party, per 3 a 6 giocatori.

Foto: ©Murder Party Pocket

Murder Party Pocket è una sintesi perfetta tra gioco da tavolo e videogioco. L’App, disponibile su tutti gli store, è una guida fondamentale per seguire la trama del gioco. Inoltre, grazie alla realtà aumentata, il giocatore potrà vedere l’ultimo pensiero della vittima, che sarà un importante indizio per la riuscita del caso.

Foto: ©Murder Party Pocket

L’inedita e appassionante storia è stata scritta proprio da Maurizio De Giovanni, che per la prima volta porta il suo personaggio in una nuova dimensione ludica. Ad aiutare il commissario ci sarà sempre il fedele brigadiere Maione che, in modalità investigativa, aiuterà il giocatore a risolvere il caso con le sue osservazioni.

La presentazione al Napoli Comicon 2023

Il gioco sarà dunque presentato in anteprima assoluta dal 28 aprile al 1° maggio presso lo stand Cranio Creations (AG3-11) al Napoli Comicon 2023. Ma inoltre, le sorprese non finiscono qui! Infatti, nella giornata di lunedì 1° maggio, alle 12.00 nella Sala Mordor, lo scrittore Maurizio de Giovanni svelerà qualche segreto sull’inedito gioco, sulla sua esperienza come autore di un gioco da tavolo e sulla nuova dimensione crossmediale in cui l’investigatore e il pubblico si ritroveranno per la prima volta con Murder Party Pocket.