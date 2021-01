Naruto – la Stagione 1 è su Crunchyroll

Attraverso un post sul suo sito ufficiale Crunchyroll ha confermato nel tardo pomeriggio di ieri che è disponibile sulla piattaforma streaming la prima storica stagione di Naruto, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Crunchyroll conferma anche che nel corso dei prossimi mesi arriveranno anche le altre stagioni dell’anime mentre continuerà regolarmente il simulcast di Boruto (ogni domenica alle 10) ovvero il sequel ufficiale della serie.

Naruto, l’anime

Naruto è tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2014. Il manga si compone di 700 capitoli raccolti successivamente in 72 volumi.

L’anime ha debuttato su TV Tokyo il 3 Ottobre 2002 e si è conclusa dopo 220 episodi l’8 Febbraio 2007. Alla prime serie è seguita la serie Shippuden, andata in onda dal 15 Febbraio 2007 al 23 Marzo 2017, durata 500 episodi. Le serie sono state prodotte da TV Tokyo, Aniplex, KSS, Rakuonsha, TV Tokyo Music e Shueisha e realizzate dallo Studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

In Italia la prima serie è stata trasmessa da Italia 1 tra il 2006 e il 2008; della seconda Mediaset ha doppiato 348 episodi su 500 tra il 2008 e il 2018.

Boruto e Naruto – in Italia

Sia Naruto che Boruto sono editi in Italia da Planet Manga, Boruto inoltre è anche disponibile in lingua inglese sulla app Manga Plus.

Boruto è in corso di serializzazione su V-Jump dal 2016 e per il momento conta 51 capitoli pubblicati, i primi 47 sono stati raccolti in 12 volumi. In Italia, Planet Manga ha pubblicato 10 dei 12 volumi disponibili. Dal manga è stata tratta una serie anime ancora in corso che conta 174 episodi.