Naruto: Planet Manga annuncia il nuovo romanzo di Kakashi

Planet Manga annuncia il nuovo romanzo di Naruto, il manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, su Kakashi Hataki e lo fa attraverso i propri portali social ufficiali.

In particolare, si tratta di una storia inedita che rientra nella grande epopea realizzata da Masashi Kishimoto su Weekly Shonen Jump dal 1999 al 2014 tutta dedicata al Sesto Hokage, Kakashi.

La light novel (su Amazon potete comprare qui, qui e qui le ultime tre dedicate a Naruto), secondo quanto diffuso dall’azienda modenese mediante Facebook, si intitola Naruto: L’impresa eroica di Kakashi – Il Sesto Hokage e il ragazzo rinunciatario e arriverà in fumetteria, libreria e online dal 6 maggio.

Ecco di seguito tutti gli altri dettagli principali:

“La leggenda di Naruto continua ad appassionare i milioni di fan dell’opera del maestro Masashi Kishimoto e si arricchisce con nuovi appassionanti racconti inediti. Si comincia questo mese con NARUTO: L’IMPRESA EROICA DI KAKASHI – IL SESTO HOKAGE E IL RAGAZZO RINUNCIATARIO, novel inedita firmata da Jun Esaka, già autore de Le nuove avventure di Sasuke – Maestri e discepoli. Impresa delicata quella che attende il sesto Hokage, al quale non è permesso fallire: se infatti non dovesse avere successo, il Regno di Redaku dichiarerebbe guerra al Paese del Fuoco!“

La light novel è scritta da Jun Esaka (autrice di altre light novel dedicata al franchise di Naruto e di One Piece) e presenta una copertina interamente realizzata e colorata da Kishimoto-sensei stesso.

Eccola di seguito:

Naruto: L’impresa eroica di Kakashi – Il Sesto Hokage e il ragazzo rinunciatario, i dettagli

La light novel in questione nasce in Giappone nel 2019 ed è parte di tre nuovi racconti che rientrano nella serie Retsuden. La prima è, come noto, dedicata a Kakashi Hatake, la seconda a Sasuke Uchiha e la terza a Naruto Uzumaki. Ancora non sappiamo quando queste ultime due arriveranno anche nel nostro Paese.

In attesa, proponiamo la copertina giapponese del secondo racconto per Sasuke:

E, di conseguenza, del terzo per Naruto:

Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.