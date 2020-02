Need Games! annuncia le uscite per Modena Play 2020

È di ieri l’annuncio da parte di Need Games! della line up di prodotti legati al gioco di ruolo in uscita per l’occasione di Modena Play 2020, che si terrà nella città emiliana dal 3 al 5 aprile. Vediamo insieme quali saranno le tanto attese novità, divise per linea di prodotto.

Cyberpunk Red – Jumpstart Kit

È di fatto la quarta edizione del celeberrimo gioco di ruolo Cyberpunk 2020 di R. Talsorian Games, che fece la storia negli anni ’90 e di cui ne prosegue la trama. Ambientato nel 2045, 22 anni dopo la Quarta Guerra Corporativa, Cyberpunk Red consentirà di giocare in un’ambientazione cupa e altamente distopica in cui lo stile è tutto.

Questo Jumpstart Kit pubblicato da Need Games! consente di cominciare a fare conoscenza dell’ambientazione e a muovere i primi passi nel sistema di gioco, grazie a un regolamento semplificato. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione in due parti (parte 1, parte 2) della versione in lingua inglese, uscita la scorsa estate. Non si hanno ancora notizie riguardo a una data d’uscita del gioco completo, nemmeno in lingua inglese.

Cyberpunk Red – Jumpstart Kit sarà venduto in un boxed set contenente:

Il Manuale delle Regole semplificate di 45 pagine.

Il Manuale d’Ambientazione, di 51 pagine, con le informazioni sull’ambientazione di Cyberpunk Red, un’avventura introduttiva, i consigli per il GM e alcuni spunti di avventure.

Sei personaggi pregenerati.

Un riassunto delle regole su una doppia pagina.

Due mappe fronte e retro.

Due fustelle con le miniature in cartone e relative basette.

Un set di dadi della Q-Workshop composto da sei d6 e un d10 in stile Cyberpunk.

Cyberpunk Red – Jumpstart Kit avrà un costo di € 29,90.

Lex Arcana

È finalmente giunta l’ora dell’uscita della tanto attesa seconda edizione di Lex Arcana, altro storico gioco di ruolo di produzione tutta italiana che ebbe il suo momento di gloria negli anni ’90. Lex Arcana è un gioco di ruolo fantasy ucronico ambientato in una Roma imperiale che non è mai caduta per mano delle invasioni barbariche grazie all’uso della magia.

In occasione di Modena Play 2020, Need Games! proporrà:

Manuale Base (prezzo € 49,90 ), contente il regolamento , l’ambientazione, il bestiario e due avventure introduttive.

(prezzo ), contente il , l’ambientazione, il bestiario e due avventure introduttive. Encyclopaedia Arcana (prezzo € 39,90 ), il compendio definitivo per conoscere l’ambientazione di Lex Arcana.

(prezzo ), il definitivo per conoscere l’ambientazione di Lex Arcana. Aegyptus: Le Sabbie Del Tempo E Dell’oro (prezzo € 39,90 ), il primo modulo geografico per Lex Arcana che descrive la terra degli antichi faraoni e che presenta nuove regole, armi e tanto altro.

(prezzo ), il primo per Lex Arcana che descrive la terra degli antichi faraoni e che presenta nuove regole, armi e tanto altro. I Misteri Dell’impero I (prezzo € 29,90), raccoglie le dieci avventure realizzate durante la campagna di crowdfunding di Lex Arcana seconda edizione.

Warhammer Fantasy Roleplay

Non mancano gli annunci nemmeno per un altro gioco di punta di Need Games!, Warhammer Fantasy Roleplay (di cui potete leggere la nostra recensione). A Modena Play 2020 potremo quindi mettere le mani su:

Notti Brave & Giorni Duri (prezzo € 29,90 ), un volume contenente cinque avventure scritte da Graeme Davis, che possono essere giocate singolarmente o unite per formare una campagna in cinque atti. Notti Brave & Giorni Duri introduce una nuova razza giocabile, gli Gnomi , e presenta una gran varietà di Giochi da Osteria , in grado di far divertire anche gli avventurieri più duri e spietati.

(prezzo ), un volume contenente cinque avventure scritte da Graeme Davis, che possono essere giocate singolarmente o unite per formare una campagna in cinque atti. Notti Brave & Giorni Duri introduce una nuova razza giocabile, gli , e presenta una gran varietà di , in grado di far divertire anche gli avventurieri più duri e spietati. Warhammer Fantasy Roleplay – Starter Set (prezzo € 29,90), è un boxed set che contiene tutto il necessario per dare vita al mondo di Warhammer imparando le regole mentre si gioca. Questo Starter Set conterrà: una Scheda Prima, Leggi Questo!, sei personaggi già pronti, il Libro dell’Avventura, una Guida a Ubersreik, tre Schede di Riferimento, tre Allegati per i Giocatori, quarantanove segnalini Vantaggio, quattro mappe dettagliate, due dadi esclusivi Q WORKSHOP e uno Schermo del GM semplificato.

Vampiri: la Masquerade

A Modena Play 2020, Need Games! lancerà anche un prodotto molto atteso dagli appassionati di Vampiri: la Masquerade 5a Edizione (di cui potete leggere la nostra recensione). Si tratta di Chicago By Night (prezzo € 49,90) di Onyx Path Publishing.

Chicago By Night consentirà ai giocatori di sviluppare la propria campagna nella città di Chicago, rievocando uno storico e amato manuale uscito per le prime edizioni di Vampiri: La Masquerade, e conterrà:

La storia di Chicago dal punto di vista di molti vampiri e testimonianze sul dominio nelle notti moderne, nonché regole per gestire la città come la macchina perversa e disfunzionale che è.

Una introduzione all’ingresso del Clan della Notte nella Camarilla e regole per interpretare personaggi Lasombra in Vampiri: La Masquerade, inclusa la loro Disciplina Oblio.

Oltre 50 Fratelli con le rispettive biografie, ambizioni, segreti, rapporti e ragioni per includerli in qualsiasi cronaca; oltre a elementi narrativi che raffigurano questi personaggi e i luoghi chiave della città.

Una moltitudine di spunti per le vostre cronache incentrate sulla Bestia, la Fame, l’Umanità, la Gerarchia e altro ancora; in più, una cronaca completa riguardante la missione dei Lasombra per farsi accettare nelle auguste cerchie della Camarilla.

Le coterie che esemplificano la natura faziosa dei Fratelli di Chicago e nuovi esempi di coterie per i vostri personaggi.

Nuove Sapienze di Tenebra – adatte a PG nuovi o già avvezzi a Chicago – consentono ai giocatori di integrare agevolmente i loro personaggi nelle molte storie del manuale.

Avventure nella Terra Di Mezzo

Anche per Avventure nella Terra di Mezzo (di cui potete leggere la nostra recensione) Need Games! presenterà alcuni prodotti interessanti:

Guida Regionale: Gran Burrone (prezzo € 34,90 ), è un modulo geografico che tratterà non solo l’Ultima Casa Accogliente di Gran Burrone, ma anche Angmar, Fornost, il Monte Gram, Tharbad e tutto ciò che si trova tra essi.

(prezzo ), è un modulo geografico che tratterà non solo l’Ultima Casa Accogliente di Gran Burrone, ma anche Angmar, Fornost, il Monte Gram, Tharbad e tutto ciò che si trova tra essi. Avventure nell’Eriador (prezzo € 34,90), il compagno ideale del modulo geografico qua sopra illustrato, questo volume presenterà sei avventure ambientate nelle terre attorno a Gran Burrone.

Tails of Equestria

Need Games! non trascura nemmeno i Mini Pony e a Modena Play presenterà anche il Bestiario di Equestria (prezzo € 29,90) per My Little Pony – Tails of Equestria (di cui potete leggere la nostra recensione). Questo volume conterrà:

Più di 70 Creature di Equestria

Creare Creature

Pony di Equestria

Nuovi Talenti e Particolarità

Nuove Specie Giocabili

7th Sea

Nemmeno il gioco di ruolo cappa e spada 7th Sea (di cui potete leggere la nostra recensione) sarà esente da novità in quel di Modena Play 2020. Need Games!, infatti, presenterà Nuovo Mondo (prezzo € 39,90), che conterrà nuove meccaniche per i pericoli ambientali, Background, Vantaggi, Arcani, Storie, Stili di Duello e Stregonerie. Inoltre, conterrà le informazioni relativa alle tre Nazioni discendenti del defunto Impero Aztlano.

La Leggenda dei Cinque Anelli

Need Games! presenterà anche un nuovo manuale per La Leggenda dei Cinque Anelli (di cui potete leggere la nostra recensione). Si tratta di Impero di Smeraldo(prezzo € 39,90), un volume che si addentrerà nei meandri dell’ambientazione del Rokugan, aspetto un po’ assente nel manuale base. Impero di Smeraldo esplora i luoghi e il popolo del Rokugan, dai piccoli villaggi di pescatori, passando per i possenti daimyō nei loro castelli, fino alle profonde foreste primordiali e agli spiriti che ne dimorano l’interno. Questo libro esamina ogni aspetto della vita nell’Impero di Smeraldo, da cibo, vestiario, religione e spiritualità fino alle grandi e piccole questioni riguardanti l’etichetta.