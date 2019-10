Netflix: i dieci show più visti di sempre sulla piattaforma

Netflix ha reso noti i dati delle visualizzazioni dei prodotti originali più visti di sempre sulla piattaforma streaming online.

Netflix ha da poco rivelato i n numeri dello streaming online dei suoi prodotti originali, soprattutto i numeri degli spettatori di dieci sue produzioni negli ultimi dodici mesi. Il report analitico è stato pubblicato dal New York Times, ieri, giovedì 17 Ottobre e ci mostra quale serie sia la più popolare di sempre su Netflix. Anche se il genere sci-fi e fantastico occupa i primi posti in classifica in questa top ten, possiamo vedere quanto i prodotti siano molto diversi tra loro, sintomo di un diversificato target di riferimento proprio della piattaforma di streaming online.

Ma quali le produzioni originali Netflix più viste di sempre? Scopriamolo insieme partendo dai numeri più bassi!

10 Elite – dieci milioni di spettatori

Una delle serie tv spagnole più seguite su Netflix, soprattutto tra i più giovani, è Elite. La serie ci racconta la storia di alcuni giovani che frequentano una scuola privata esclusiva. I loro problemi di adolescenti tra scuola e impegni, si mescolano brillantemente con un misterioso caso di omicidio che li vedrà tutti coinvolti. Dieci milioni di spettatori per questa serie tv originale Netflix.

9 When They See Us – venticinque milioni di spettatori

La miniserie di Ava DuVernay ci racconta la storia di cinque ragazzi di Harlem che diventano noti al Central Park Five per essere stati accusati, ingiustamente, di un brutale attacco a New York. When They See Us è una serie tv nominata a ben sedici Emmy Awards quest’anno ottenendo due statuette: Miglior casting per una miniserie Tv e Miglior attore protagonista in una miniserie. Un successo enorme per uno dei drammi meglio riusciti di Netflix.

8 Dead To Me – trenta milioni di spettatori

Linda Cardellini e Christina Applegate sono le protagoniste indiscusse di questa serie tv rivelazione dell’ anno: Dead to Me. Una sorta di black comedy che ci racconta la storia di due amiche per caso, tra segreti indicibili e complicità. Dead to Me ha portato a casa una nomination agli Emmy Awards per Christina Applegate ed è stato rinnovata per una seconda stagione che andrà in onda il prossimo anno.

7 Unbelievable – trentadue milioni di spettatori

Questa miniserie tv di otto episodi, Unbelievable, è basata su fatti realmente accaduti. Lo show racconta la vera storia di Marie, una teenager con un’infanzia tormentata, che fu accusata di aver mentito denunciando di aver subito una violenza sessuale. Due detective lavoreranno, invece, instancabilmente al caso, cercando di far emergere la verità. Protagoniste dello show sono Kaitlyn Dever, Tony Collette e Merritt Weaver che ci regalano una interpretazione magistrale e intensa di un dramma atroce realmente accaduto.

6 Our Planet – trentatré milioni di spettatori

Con ogni probabilità, Our Planet è la miglior serie di documentari sul pianeta Terra mai realizzata. A raccontarci la storia e le storie del nostro pianeta è la leggendaria voce di David Attenborough nella versione originale che ci conduce attraverso la diversa natura degli ecosistemi che compongono la Terra. Our Planet esamina ogni cosa, dalla flora e fauna dell’Artico fono alla giungla del Sud America, mostrandoci quanto possa essere meraviglioso il nostro pianeta. Our Planet ha anche ricevuto dieci nomination agli Emmy, portandone a casa due: miglior voce narrante e miglior serie documentario.

5 Sex Education – quaranta milioni di spettatori

Con Asa Butterfield e Gillian Anderson, Sex Education è uno dei dramedy meglio riusciti di Netflix che esplora, grazie a questo show, la sessualità e il rapporto con essa, di alcuni adolescenti inglesi. Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione che arriverà sulla piattaforma nel 2020.

4 You – quaranta milioni di spettatori

A parimerito con Sex Education troviamo You, dramma psicologico che esplora la vita di uno stalker che si confonde con un bravo ragazzo. La prima stagione, disponibile su Netflix, non è stata realizzata da Netflix ma da Lifetime. Dopo l’enorme successo della prima stagione, Netflix ha acquisito i diritti dello show e ne ha subito ordinato una seconda stagione.

3 La Casa de Papel – quarantaquattro milioni di spettatori

La Casa de Papel (La Casa di Carta nella versione italiana e Money Heist nella versione inglese) è una produzione originale Netflix che arriva direttamente dalla Spagna. Abbiamo già parlato di Elite che occupa il decimo posto della classifica, dove vediamo alcuni degli attori diventati famosi proprio ne La Casa de Papel. Lo show ci racconta la storia di una banda di ladri che vogliono svaligiare la zecca di stato a Madrid compiendo un colpo senza precedenti. Su Netflix sono disponibili le prime tre stagioni, mentre la quarta è già in cantiere.

2 The Umbrella Academy – quarantacinque milioni di spettatori

Tratto dal fumetto della Dark Horse creato da Gerard Way e Gabriel Ba, The Umbrella Academy è stato da subito un enorme successo già dal suo lancio a metà febbraio scorso. La storia segue le vicende di una famiglia non proprio convenzionale, raccontandone i drammi, le gioie e soprattutto i superpoteri. The Umbrella Academy è stata rinnovata per una seconda stagione che, con ogni probabilità, arriverà nel 2020.

1 Stranger Things – sessantaquattro milioni di spettatori

La serie tv più vista di sempre su Netflix è Stranger Things, successo planetario senza precedenti che ha portato alla ribalta un genere nuovo e innovativo. Sulla piattaforma sono disponibili le prime tre stagioni della storia che ci racconta le vicende soprannaturali della cittadina di Hawkings. La quarta stagione arriverà sugli schermi Netflix, probabilmente, nel 2020.