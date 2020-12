Netflix sta testando la funzione “solo audio” per i dispositivi mobili

Netflix continua a testare modi nuovi per usufruire dei propri contenuti e sembra che stia prendendo in considerazione una versione “solo audio” per coloro che desiderano usufruire di serie TV come Stranger Things e Marvel’s Daredevil solo nelle loro orecchie.

Android Police e Variety mettono a conoscenza l’utenza della funzionalità testata, definendola “un’esperienza simile a un podcast“. Il test arriverà presumibilmente prima agli utenti Android e consentirà agli utenti di Netflix di disabilitare semplicemente il video che stanno riproducendo in streaming e ascoltare il suo audio in background. Il colosso di streaming non è sicuro di quanti utenti potrebbero essere interessati alla funzione:

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza mobile di Netflix per i nostri abbonati. Eseguiamo test in diversi paesi e per diversi periodi di tempo limitati e li rendiamo ampiamente disponibili solo se le persone li trovano utili.”

Secondo i rappresentanti dell’azienda, gli utenti non potranno riprodurre contenuti interattivi come Black Mirror: Bandersnatch e Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend in modalità solo audio.

Negli ultimi anni Netflix ha testato una varietà di funzioni per gli utenti, alcune delle quali sono diventate una pratica standard e alcune sono state rapidamente abbandonate. A novembre sono emerse notizie secondo cui il colosso di streaming stava iniziando un lancio graduale di un programma chiamato Netflix Direct, una sorta di “canale” che viene riprodotto costantemente secondo il suo programma. In qualsiasi momento della giornata un abbonato può scegliere l’opzione e potrà godere delle produzioni Netflix come se fosse un normale canale TV.

Ad agosto, invece, è stato rivelato che si stava lavorando a una funzione di “Riproduzione casuale“, che avrebbe consentito agli abbonati di riprodurre in streaming titoli casuali in base alla cronologia di visualizzazione precedente o agli elementi salvati nelle playlist.