Nike omaggia Star Wars con le nuove sneaker

A volte Nike, nonostante non abbia la licenza ufficiale per realizzare un determinato modello di sneaker ispirato a un tema specifico, sceglie semplicemente una combinazione di colori che ricordi quel tema. In questo caso, Nike omaggia Star Wars realizzando un modello di nuove sneaker i cui colori ricordano Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora (recuperate lo storico film in Blu-Ray qui su Amazon!).

Nike omaggia Star Wars

Il modello in questione è il Presto Mid Utility, presentato però con una colorazione ufficialmente conosciuta come “Carbon Green/Black-Ghost-Pollen”, ma che prevedibilmente è già stato etichettato come “Boba Fett“:

Tuttavia, questo non è l’unico modello: sono in realtà 3 le nuove colorazioni in arrivo all’interno di questa linea. La seconda è stata denominata “Darth Vaders“:

La terza colorazione è stata invece soprannominata ” Bossk”:

La ragione per cui Nike non può utilizzare il brand di Star Wars è che non ne possiede la licenza, diversamente da Adidas. Le scarpe Nike presenti in questo articolo sono dunque solo, per scopi legali, una collezione di sneaker che hanno in comune alcune scelte cromatiche peculiari che possono ricordare determinati personaggi facenti parte della longeva e amatissima saga di Star Wars.

Per Nike uscire sul mercato in questo modo rendendo così disponibile per l’acquisto un’intera linea di scarpe ispirate a Star Wars potrebbe essere davvero un’ottima strategia di marketing: di recente, infatti, Adidas, che detiene i diritti per poter utilizzare il brand di Star Wars in modo ufficiale per i propri modelli di sneaker, ha creato una propria collezione di scarpe a tema ufficiali, che però sembra non abbiano riscosso un grande successo fra gli appassionati.

Tenendo presente questo dettaglio, sembrerebbe quasi che Nike stia per così dire sfidando Adidas sullo stesso terreno.

L’uscita di tutti e 3 i nuovi modelli di sneaker è prevista per novembre 2021, e poiché non si tratta di edizioni speciali da collezione non dovrebbe essere troppo difficile riuscire a procurarsene un paio!