No Paint No Play: continua il lavoro sulle Lame di Morgwaeth

No Paint No Play – 21/01/2021: Pittura di Kyrae

Nella puntata di giovedì 21, proseguiremo il lavoro sulla Congrega della Lama di Morgwaeth. In questo episodio inzieremo a dipingere il terzo modello della banda, lavorando a lungo sull’incarnato e sulla maschera in metallo non metallico, naturalmente sempre chiacchierando del più e del meno, oltre che alle nuove uscite e i leak dei nuovi modelli in uscita

Dove vedere No Paint No Play

Per seguire in diretta la puntata di No Paint No Play, unisciti a noi ogni giovedi sul canale Twitch di Cultura POP a partire dalle 18:00. Consigli, richieste, tecniche ed ogni tipologia di domanda legata la mondo della pittura di miniature è ovviamente la benvenuta! Anche le proposte per la realizzazione di colorazioni speciali o pezzi particolari sono attese in modo da crescere con voi e presentarvi quello che più vi attira ed appassiona!