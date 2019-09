Noise Press e Dayjob Studio presentano il nuovo fumetto “I Am Spank”

I Am Spank nasce dalla collaborazione tra Noise Press e Dayjob Studio, un gruppo di fumettisti veneti nato nel 2013 attivo nel campo delle autopubblicazioni

Lucca Comics & Games si avvicina ed arrivano le prime segnalazioni di fumetti che usciranno in vista della fiera italiana più attesa dell’anno. Oggi Noise Press (tutte le informazioni su questa realtà editoriale le trovate a questo link), casa editrice Milanese, annuncia l’uscita in fiera dell’edizione fisica del fumetto dal titolo I Am Spank realizzato da Dayjob Studio.

I Am Spank nasce dalla collaborazione tra Noise Press e Dayjob Studio, un gruppo di fumettisti veneti nato nel 2013 e molto attivo sul fronte delle autoproduzioni di altissima qualità. Dayjob Studio vanta diverse collaborazioni tra cui l’editore di videogiochi Devolver Digital, e la casa editrice francese Claire de Lune con il quale hanno pubblicato la serie RosaViola (per maggiori informazioni visitate il sito)

I am Spank è un fumetto distopico e racconta la storia di Adam, un giovane uomo, proiettato in un mondo dove è possibile essere se stessi solamente indossando una maschera. La perdita dell’identità e la ricerca del proprio io sono i temi centrali dell’opera di Dayjob Studio che, in una commistione di realtà e fantasia, cercano di raccontare la dualità di un personaggio, Adam, in bilico tra essenza e apparenza.

Pubblicato su Facebook a partire dal 2013, l’opera ha già vinto diversi premi tra cui Miglior Volume nella categoria Autoproduzioni agli Audaci Awards 2015, e miglior opera di scuola americana agli Italian Indie Comics Awards 2015.

Gli autori della storia di I am Spank sono Federico Chemello e Maurizio Furini, mentre ai disegni troviamo Alberto Massaggia. Un fumetto sicuramente interessante quello realizzato da Dayjob Studio in collaborazione con Noise Press e che non può assolutamente mancare nella libreria di tutti gli appassionati del genere.

Vi ricordiamo che il volume sarà composto da 128 pagine a colori e sarà venduto al prezzo di 15 Euro.